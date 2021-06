Hanki paras VPN Amazon Luna -pelien pelaamiseen

[fi-FI] Will using Amazon Luna and a VPN slow my connection?

Suositeltu internet-yhteyden miniminopeus Lunan käyttämiseen on 10Mbps. VPN lisää yhteyteesi ylimääräisen salauskerroksen, joka saattaa hidastaa yhteyttäsi. ExpressVPN:llä on kuitenkin huippunopea, jatkuvasti optimoitava verkosto, joten tuskin huomaat eroa. Jos internet-palveluntarjoajasi rajoittaa verkkopelaamista, VPN:n käyttäminen Amazon Luna -pelien pelaamiseen saattaa itse asiassa nopeuttaa yhteyttäsi. Lisäksi VPN auttaa madaltamaan pingiä (lue alta lisää).