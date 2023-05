Miesten ja naisten koripallon I-divisioona on palannut 9. marraskuuta 2021. Pelejä voi suoratoistaa useista palveluista riippuen siitä, mitä konferenssia haluat katsoa.

Yliopistokoripalloa näytetään seuraavilla alustoilla:

– YouTube TV

– Hulu + Live TV

– fuboTV

– Sling TV

– ESPN+

Jatka lukemista saadaksesi tietoa konferensseja koskien.

Suoratoista Big Ten -koripalloa netissä

Hinta: alkaen 65 USD/kk

Kanavat: ESPN, BTN, CBS, Fox ja FS1

Big Ten -pelejä näytetään lähinnä kanavilla ESPN ja Big Ten Network (BTN). Joitain pelejä näytetään kanavilla CBS, Fox ja FS1, ja lisäksi CBS näyttää Big Ten -turnauksen semifinaalit ja March Madness -päätösturnauksen. Big Ten Network -kanava näyttää kaikki Big Ten -turnauksen semifinaaleja edeltävät pelit.

YouTube TV ja Hulu + Live TV näyttävät kaikkia yllä mainittuja kanavia. Palvelut tarjoavat ilmaisen kokeilun.

Katso SEC-koripalloa suorana

Hinta: alkaen 45 USD/kk

Kanavat: ESPN ja SEC Network (käytä Sports Extra -lisäosaa Sling TV:lle katsoaksesi Sec Network -ohjelmaa)

SEC-fanit tarvitsevat vain ESPN:n ja SEC Networkin. Voit katsoa molempia palveluissa Sling TV ja Hulu + Live TV. Tarjolla on ilmainen kokeilu.

Striimaa ACC-koripalloa

Hinta: alkaen 65 USD/kk

Kanavat: ESPN ja ACC Network

ESPN lähettää suurimman osan ACC-pelistä. Pieni osa peleistä lähetetään kuitenkin alueellisilla urheilukanavilla ja muilla kanavilla, kuten ACC Networkilla.

Katso Big 12 -koripalloa verkossa

Hinta: alkaen 10 USD/kk

Kanavat: ESPN ja CBS

ESPN näyttää suurimman osan Big 12 -peleistä. Jotkut pelit voi katsoa ainoastaan CBS:ltä.

Suoratoista Pac-12-koripallopelejä

Hinta: alkaen 60 USD/kk

Kanavat: CBS, ESPN, Fox ja Pac-12 Network

Useimmat Pac-12-ottelut näytetään kanavilla Pac-12 Network ja ESPN. Loput pelit näytetään yksinoikeudella kanavilla CBS ja Fox.

Sling TV ja fuboTV sisältävät pääkanavat Pac-12-pelien katsomiseen. Palvelut tarjoavat ilmaisen kokeilun. Saatat tarvita yhdysvaltalaisen luottokortin tai PayPal-tilin.

NCAA-koripallon suoratoistovaihtoehdot erityistilanteissa

Joitain pelejä voi katsoa myös seuraavin tavoin. Ohjeet eivät päde kaikkiin peleihin.

Suoratoista pelejä Paramount+:ssa

Hinta: 5 USD/kk

Kanavat: CBS

Paramount+ tarjoaa Essential-paketin, joka sisältää valikoiman pelejä näyttäviä paikallisia CBS-kanavia. Tilauksen hinta on 5 USD/kk. Tarjonta ei kata kaikkia pelejä, mutta saatat löytää haluamasi pelin, ja palvelu tarjoaa paljon muuta sisältöä. Tarjolla on myös seitsemän päivän ilmainen kokeilu.

Katso pienempiä konferensseja palvelussa ESPN+

Hinta: 10 USD/kk tai 100 USD/vuosi

ESPN+ on hankkinut joidenkin pienempien konferenssien, kuten Atlantic 10:n, Ivy Leaguen, Ohio Valleyn, Conference USA:n, American ja Mid-American, lähetysoikeudet. Jos joukkueesi pelaa jossakin näistä konferensseista, tilaa tämä edullinen palvelu, joka sisältää myös muuta tarjontaa, mukaan lukien MLS ja NHL.

Mahdollisia tulevia NBA-pelaajia, joita seurata tämän vuoden NCAA-yliopistokoripallossa

Monet kärkitason koripallolupaukset ovat viime vuosina etsineet vaihtoehtoja NCAA:lle, mutta yliopistokoripallon pelaajien joukosta löytyy edelleen suurin osa tulevista NBA-tähdistä.

Katso alta lista pelaajista, joita seurata tällä kaudella. Heidän joukostaan saattaa löytyä lempi-NBA-joukkueesi tulevia pelaajia:

Paolo Banchero, F, Duke

Banchero ei ole uskomattoman taitava urheilija, mutta hänen etunsa on erittäin siisti ja monipuolinen hyökkäystekniikka sekä osaavuus eri rooleissa kentän toisessa päässä. Hän on luultavasti Duken ykköspelaaja tällä kaudella, ja tulee erittäin todennäköisesti siirtymään NBA:han.

Chet Holmgren C/F, Gonzaga

Ei ole monia yli kaksimetrisiä pelaajia, jotka hallitsevat pallon, syöttävät ja tekevät koreja kuten Holmgren, joten hänellä on erinomainen etulyöntiasema. Huolta aiheuttaa kestävyys ja fysiikka, joka vaatii työtä, jos hän aikoo siirtyä pelaamaan NBA-huippujen joukkoon.

Caleb Houstan, F, Michigan

Houstanin näyttävä tyyli ei herätä ihastusta kykyjenetsijöissä, mutta hän puolustaa taitavasti eri asemissa ja tekee koreja kaariviivan takaa. Kanadalaisen etuna on myös taitava pelin lukeminen, ja hänet tunnetaan näppäristä syötöistä.

Jabari Smith Jr., F, Auburn

On selvää, että Smith Jr. menestyy pituutensa ja tyylikkäiden syöttöjensä ansiosta. Kaikki muu on toistaiseksi kysymysmerkki, mutta hän on kiehtova lupaus täynnä potentiaalia.

Jalen Duren, F, Memphis

Yli kaksi metriä pitkällä ja yli 100 kiloa painavalla Durenilla on jo huipputason pelaajan koko ja kestävyys, ja hän on taitava korien tekijä. Isoin kysymys on se, onnistuuko hän kehittämään taitojaan korien syöttämisessä etäisyyden takaa.

Jaden Ivey, G, Purdue

Iveyllä on urheilijan keho ja kestävyyttä sekä taitoja NBA-tasolle siirtymiseen. Hän on edennyt tasaisesti Purdueen saavuttuaan.

TyTy Washington, G, Kentucky

Jos taitavaa puolustajaa etsitään, Washington voi olla kiinnostava vaihtoehto eri joukkueille. Hän on vahva syöttäjä, joka hallitsee kentän, ja hänellä on myös johtajuustaitoja. Hänellä on tosin taipumusta myös pallon turhan venyvään kuljettamiseen.

AJ Griffin, F, Duke

NBA-joukkueet ihastuvat Griffinin syöttötaitoihin, pituuteen ja fiksuuteen, mutta vaihteleva terveys on huolenaihe.

Usein kysyttyä: March Madness -otteluiden suoratoisto

Voinko suoratoistaa urheilua tietokoneellani?

Toki! Jos käytät suoratoistopalvelua verkkoselaimelta, asenna ExpressVPN-selainlaajennus Chromelle, Firefoxille tai Edgelle. Selainlaajennus sisältää ominaisuuksia, jotka auttavat ratkaisemaan yleisiä suoratoisto-ongelmia.

Voinko suoratoistaa urheilua puhelimellani tai tabletillani?

Kyllä. ExpressVPN:llä on sovellus kaikille yleisille mobiililaitteille, iOS ja Android mukaan lukien.

Mistä voin katsoa March Madness -pelejä?

Katso sivun yläosasta tapahtumakohtaiset tiedot. Näet sieltä päivämäärän, ajankohdan ja suoratoistoalustat, joilta kilpailua voi katsoa.

Miten voin suoratoistaa TV:lläni VPN:ää käyttäen?

On olemassa viisi erilaista tapaa suoratoistaa urheilua TV:llä ExpressVPN:ää käyttäen:

Sovelluksemme käyttäminen äly-TV:ssä tai suoratoistolaitteessa.

Suoratoistaminen tietokoneella ja sen yhdistäminen televisioon HDMI-kaapelilla.

Peilaaminen tai langaton striimaaminen tietokoneelta tai mobiililaitteelta televisioon.

Yhteyden muodostaminen ExpressVPN:ää käyttävään reitittimeen, mikä mahdollistaa rajattoman laitemäärän yhdistämisen ja tekee helpoksi eri palvelinsijainteihin yhdistämisen samanaikaisesti.

MediaStreamer on ExpressVPN:n ratkaisu laitteille, joille ei voi asentaa VPN:ää, kuten Apple TV ja pelikonsolit. MediaStreamer täytyy asentaa kerran, mutta se ei tarjoa kaikkia VPN:n turvallisuushyötyjä. (Huomaa, että kun yhdistät Apple TV:n tai pelikonsolin reitittimeen, voit hyödyntää molempien ratkaisujen edut!)

Jos tarvitset lisätietoja eri tavoista käyttää ExpressVPN:ää TV:ssäsi, klikkaa alta tai ota yhteen ympärivuorokautiseen asiakastukeen saadaksesi tarkat ohjeet.

Yhdistin suositeltuun VPN-palvelinsijaintiin, mutta kirjautuminen suoratoistopalveluun ei onnistu



Ei hätää! Palvelinten kuormitus vaihtelee nopeasti (erityisesti silloin, kun ihmiset eri puolilta maailmaa pyrkivät katsomaan samaa lähetystä), mutta juuri siksi ExpressVPN:llä on huippunopeita palvelimia eri puolilla maailmaa. Jos yrität päästä esimerkiksi yhdysvaltalaiselle tai saksalaiselle sivustolle, kokeile näissä maissa oleviin eri palvelinsijainteihin yhdistämistä.

Jos yrität yhdistää maahan, jossa on vain yksi palvelinsijainti, tarkista ensimmäiseksi sijaintiasetuksesi. Jos käytät mobiililaitetta, katkaise VPN-yhteys, laita sijaintipalvelut pois päältä ja yhdistä VPN uudestaan. Windows- ja Mac-tietokoneilla voit laittaa sijaintipalvelut pois Suojaus ja yksityisyys -asetuksista.

Jos tarvitset lisäapua, tutustu tukikeskuksemme kattavaan artikkeliin tai ota yhteyttä tukitiimimme jäseneen live chatin välityksellä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Yhdistin VPN:ään, mutta internet-yhteys on hidas



Jos internet toimii hitaasti tai suoratoistopalvelussa on viivettä, se voi johtua muutamasta eri syystä:

VPN-palvelinsijainnin etäisyys fyysiseen sijaintiisi

yhteytesi tyyppi ( langalliset yhteydet ovat vakaampia kuin langattomat yhteydet ).

yhteydet ovat vakaampia kuin ). huono yhteys VPN:n ja internet-palveluntarjoajasi välillä

hidas internet-yhteys sijainnissasi

laitteesi tyyppi ja prosessointiteho.

Kokeile seuraavia vianmääritysvaiheita:

Lataa ExpressVPN:n viimeisin versio.

Yhdistä toiseen VPN-palvelinsijaintiin.

Vaihda VPN-protokollaa.

Jos suoratoistonopeudessa on ongelmia näiden vaiheiden jälkeen, ota yhteyttä ExpressVPN:n ympärivuorokautiseen asiakastukeen, ja saat apua sekunneissa.

Lue lisää suoratoistonopeuksien vianmäärityksestä.

Yliopistokoripallon 25 kärkijoukkuetta

Kauden 2021–22 ollessa käynnissä sijoitukset vaihtelevat viikoittain. Mikä on suosikkisi? Mitkä näistä joukkueista pääsevät pelaamaan March Madness -otteluissa?

Baylor Bears Duke Blue Devils Purdue Boilermakers Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Kansas Jayhawks USC Trojans Arizona Wildcats Auburn Tigers Michigan State Spartans Iowa State Cyclones Houston Cougars Ohio State Buckeyes Texas Longhorns Alabama Crimson Tide Providence Friars Kentucky Wildcats Tennessee Volunteers Villanova Wildcats Colorado State Rams LSU Tigers Xavier Musketeers Wisconsin Badgers Seton Hall Pirates Texas Tech Red Raiders

2021–22 NCAA-koripallokalenteri

Ajankohta (Yhdysvaltain itäinen aika) Tapahtuma 9. marraskuuta 2021 – 6. maaliskuuta 2022 Peruskausi 13. marraskuuta 2022 – 4. huhtikuuta 2022 Turnausten päivämäärät 4. huhtikuuta 2022 NCAA-mestaruusottelut

ExpressVPN on VPN-palvelu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuksien loukkaamisen välineeksi. Ole hyvä ja lue ExpressVPN:n palveluehdot sekä palveluntarjoajan käyttöehdot saadaksesi lisätietoja.