Mitä Peacockista voi katsella?

Peacock on NBCUniversalin vuoden 2020 heinäkuussa julkaisema suoratoistopalvelu, joka on nimetty heidän maskottinsa mukaan. Perustilaus on ilmainen, ja sen avulla voi katsella Universalin, NBC:n ja muiden elokuvastudiojen suosittuja elokuvia ja tv-ohjelmia. Sieltä löytyy myös Telemundon espanjankielisia ohjelmia ja uutisia. Ilmaisversiossa joutuu kuitenkin katselemaan myös mainoksia.

Mitä Peacock Premium sisältää?

Peacock Premiumin kuukausihintaan sisältyy live-urheilu (kuten Englannin Valioliiga), Peacock-alkuperäissarjat, NBC-ohjelmat päivän viiveellä, sekä elokuvat, tv-ohjelmat ja lastenohjelmat.

Mikä on Peacock Premium Plus?

Se on kuin Peacock Premium, mutta ilman mainoksia.