Wie Sie ein Pokémon Go VPN nutzen | ExpressVPN

Was spricht für ein Pokémon Go VPN?

Pokémon Go ist sehr beliebt. Einige Länder sperren den Spielern jedoch den Zugang zu bestimmten Funktionen oder gar den Download der App. In einigen Netzwerken, wie auf Schul- und Firmengeländen, wird Spielern der Zugriff auf Pokémon Go verwehrt. Um die Zensur von Pokémon Go in diesen Bereichen aufzuheben, benötigen Sie ein VPN.

Andere Benutzer können Pokémon Go zwar herunterladen, möchten im Spiel aber einen anderen Standort vortäuschen. ExpressVPN kann Ihren GPS-Standort zwar nicht selbst fälschen, kann Ihnen aber dabei helfen und gleichzeitig das Risiko der Nutzung einer App zur Standortfälschung verringern.*