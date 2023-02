Von WhatsApp bis Snapchat, Messenger bieten einen kostenlosen und benutzerfreundlichen Service für die Kommunikation mit Freunden, Verwandten und Kollegen.

Bevor Sie in den App-Stores suchen oder Ihre Freunde nach der Messaging-App ihrer Wahl fragen, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen und die Praktiken der einzelnen Apps in Bezug auf den Schutz Ihrer Privatsphäre überprüfen, denn der am weitesten verbreitete muss nicht der sicherste Messenger sein. Eine Funktion, auf die Sie achten sollten, ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE).

Ohne eine Verschlüsselung können private Nachrichten von dem hinter der App stehenden Unternehmen und von Dritten wie Regierungen, die persönliche Daten über ihre Bürger sammeln, gelesen werden. Selbst die Verwendung des besten VPNs würde Ihnen nicht helfen, wenn Sie einen Messaging-Dienst nutzen, der identifizierbare Metadaten über Ihre Unterhaltungen auf seinem Server speichert.

Eine Verschlüsselung verschafft einer Gesellschaft mehr Freiheit – auch wenn die Regierung versucht, diese zu untergraben – und glücklicherweise verwenden mehrere Messenger E2EE, um zu verhindern, dass niemand außer Ihnen und dem beabsichtigten Empfänger die von Ihnen gesendeten Nachrichten liest.

Inhaltsverzeichnis

Was ist verschlüsselter Nachrichtenversand?

Verschlüsselte Messenger als Alternative zu WhatsApp

Der sicherste Messenger ist?

Was ist verschlüsselter Nachrichtenversand?

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) ist eine Methode zur Verschlüsselung von Daten, die es nur dem Absender und dem Empfänger der Nachricht erlaubt, die zwischen ihnen ausgetauschten Nachrichten zu entschlüsseln und zu lesen. Noch wichtiger ist, dass die Verschlüsselung verhindert, dass Apps Kopien Ihrer Nachrichten auf ihren Servern speichern, was Regierungsbehörden den Zugriff darauf ermöglichen könnte.

Apps, bei denen für den Nachrichtenversand nicht standardmäßig, oder überhaupt, E2EE verwendet wird, sind derzeit:

Bewertung der Privatsphäre und Sicherheit von verschlüsselten Messengern als Alternative zu WhatsApp

Da es viele gute Alternativen zu WhatsApp gibt, stellen wir Ihnen hier einige der am weitesten verbreiteten und sichersten Messenger vor – in zufälliger Reihenfolge. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass einige dieser Apps zwar kostenpflichtige Versionen für Unternehmen haben, wir uns aber hauptsächlich auf die Funktionen konzentrieren, die in den kostenlosen Versionen dieser Apps enthalten sind.

1. Messages (früher: iMessage)

Kompatible Betriebssysteme: MacOS, iOS

Preis: Kostenlos (auf Apple-Geräten)

Messages von Apple ist nur auf Apple-Geräten verfügbar, aber die Sicherheitsfunktionen haben es in sich.

Vorteile

Messages bietet nicht nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen den Nutzern, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, zu kontrollieren, wie lange die Nachricht gespeichert wird und wie oft der Empfänger die Nachricht sehen kann (diese Funktion ist allerdings nur für Nutzer mit iOS 10 und höher verfügbar).

Unabhängig davon, welches Apple-Gerät Sie verwenden, ob iOS, watchOS oder iPadOS, Ihre Nachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und können nicht ohne einen Passcode abgerufen werden. Benutzer von FaceTime können ebenfalls beruhigt sein, denn auch ihre Videoanrufe genießen E2EE.

Nachteile

Messages ist nur auf Apple-Geräten verfügbar, d. h. jede Nachricht, die Sie über Messages an ein Nicht-Apple-Gerät senden, wird nicht verschlüsselt. Eine große Sicherheitslücke stellt die Option dar, Ihre Nachrichten in der iCloud zu sichern. In der Cloud werden die Nachrichten mit Schlüsseln verschlüsselt, die von Apple kontrolliert werden. Das bedeutet, dass diese Nachrichten aufgedeckt werden könnten, wenn Ihre iCloud jemals gehackt oder die Daten offiziell angefordert werden sollten.

Apple-CEO Tim Cook sagte einmal, dass Apple „der Ansicht ist, dass die Privatsphäre ein grundlegendes Menschenrecht ist“, und zumindest bei Messages und FaceTime scheint das Unternehmen diese Verpflichtung ernst zu nehmen. Vermeiden Sie es einfach, Ihre Nachrichten auf webbasierten Plattformen wie iCloud zu speichern – deaktivieren Sie die Synchronisierung der Nachrichten in den Einstellungen, damit sie nicht in der Cloud gespeichert werden.

Würden wir diese App empfehlen? Nur wenn Sie wissen, dass die andere Person die Nachricht auf einem Apple-Gerät empfängt. Sie sollten Messages nicht verwenden, wenn Sie mit Personen kommunizieren, die die App nicht auf ihren Geräten installiert haben.

2. Wickr

Kompatible Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Preis: Kostenlos oder bis zu 25 USD/Monat für Unternehmenskonten

Wickr wurde 2012 von Verfechtern des Datenschutzes und der Sicherheit in San Francisco gegründet und war eine der ersten Messaging-Apps, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführte. Die Nachrichten sind standardmäßig verschlüsselt und das Unternehmen unterzieht sich regelmäßigen Sicherheitsaudits. Seit 2017 ist Wickr auch Open-Source.

Es gibt eine kostenlose Version der Wickr-App, die bis zu 10 Benutzer zulässt, und drei kostenpflichtige Versionen, die bis zu 25 USD/Monat kosten und unbegrenzte Benutzer zulassen.

Wickr verfügt über verschiedene Funktionen, die die App sicher machen, darunter Screenshot-Erkennung, Sperre für Fremdtastaturen unter iOS und die Gewährleistung, dass gelöschte Dateien keinesfalls wiederhergestellt werden können.

Vorteile

Sowohl die kostenlose als auch die kostenpflichtige Version der App verfügen über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie z. B. die Selbstzerstörung von Nachrichten, die Vernichtung von Inhalten und die fehlende Möglichkeit, Screenshots zu erstellen (nur unter Android).

Nachteile

Leider hat Wickr nicht so viele Nutzer wie WhatsApp, Viber und Signal, sodass Sie möglicherweise andere zum Wechsel zu dieser App bewegen müssen, um mit ihnen kommunizieren zu können.

Die Nachrichten sind außerdem an Ihr Konto und auch an Ihr Gerät gebunden und die App synchronisiert Ihre Nachrichten nicht zwischen den Geräten. Das könnte bedeuten, dass Sie mehrere separate Gespräche mit Ihren Kontakten führen müssen –, was widerum den Eindruck vermittelt, dass die App fehlersicher ist.

Ist Wickr eine sicherere Alternative zu WhatsApp? Ja, wenn Sie andere kennen, die die App auch verwenden.

3. Viber

Kompatible Betriebssystems: Windows, MacOS, Android, iOS, HarmonyOS

Preis: Kostenlos

Viber hat etwa 260 Millionen monatlich aktive Nutzer und ist in erster Linie als Konkurrent für das weniger sichere Skype auf dem Smartphone einzuordnen. Viber bietet seit April 2016 eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an.

Vorteile

Die App verfügt über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf allen verfügbaren Plattformen (Mac, Windows, iOS und Android) und kennzeichnet Ihre Chats auch farblich, je nachdem, wie sicher sie sind: Grau bedeutet verschlüsselte Kommunikation, grün bedeutet verschlüsselte Kommunikation mit einem vertrauenswürdigen Kontakt und rot bedeutet, dass es ein Problem mit dem Authentifizierungsschlüssel gibt. Viber unterstützt auch die Selbstzerstörung von Nachrichten in seiner Funktion für geheime Chats.

Nachteile

Die einzige große Einschränkung von Viber ist, dass es nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Einzelchats unterstützt. Gruppenchats bieten nicht das gleiche Maß an Sicherheit wie Einzelgespräche. Außerdem ist für die Registrierung eine Telefonnummer erforderlich.

Würden wir diese App empfehlen? Nur wenn Sie die App für Direktnachrichten und einzelne Videoanrufe verwenden. Gruppenchats werden nicht verschlüsselt. Wenn Sie also eine App suchen, die beides verschlüsselt, sollten Sie Viber nicht verwenden.

4. Signal

Kompatible Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Preis: Kostenlos

Das aus RedPhone hervorgegangene Signal hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2014 zum Liebling der Informationssicherheits-Community entwickelt und erfreut sich auch bei normalen Nutzern wachsender Beliebtheit. Die Zahl der aktiven Nutzer ist jedoch bei weitem nicht so hoch wie die von WhatsApp.

Vorteile

Standardmäßig bietet Signal eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Sprachanrufe, Videoanrufe und Sofortnachrichten mit seinem eigenen Protokoll an.

Diese Technologie ist zu 100 % quelloffen, d. h. ihre Sicherheit wird von Cybersecurity-Experten überprüft und die Technologie wurde auch von anderen Messaging-Diensten wie WhatsApp und Skype übernommen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Unterhaltung mit einer anderen Person privat ist, hat jede Signal-Unterhaltung eine eindeutige Gerätesicherheitsnummer, womit die Sicherheit Ihrer Nachrichten und Anrufe mit bestimmten Kontakten verifiziert wird. Das hilft insbesondere gegen Man-in-the-Middle-Angriffe — wenn sich eine Sicherheitsnummer ungewöhnlich häufig ändert, z. B. wenn jemand das Gerät wechselt oder Signal neu installiert, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass etwas nicht stimmt.

Signal bietet Ihnen die Möglichkeit, die App mit einem Passwort zu sichern, damit Sie Ihre Nachrichten schützen können, falls sie in die falschen Hände geraten. Es gibt auch die Option, selbstzerstörende Nachrichten zu versenden.

Nachteile

Sie müssen eine Telefonnummer angeben, um sich zu registrieren. Sie können aber auch ein „Wegwerf“-Telefon oder eine „Wegwerf“-SIM-Karte verwenden. Signal ist sich dieser Einschränkung bewusst und experimentiert derzeit mit PINs, um die Abhängigkeit von Telefonnummern zu verringern. Mit dieser Signal-PIN können Nutzer, die ihr Gerät verloren haben oder denen es gestohlen wurde, ihre Daten auf einem neuen Gerät wiederherstellen, ohne bei Null anfangen oder eine Telefonnummer verwenden zu müssen. Es ist bereits ein Anfang, doch diese Funktion ist noch nicht ganz ausgereift.

Ist Signal eine gute Alternative zu WhatsApp? Ja – Signal ist einer der sichersten Messenger, die Sie für eine sichere Kommunikation verwenden können. Wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht angeben möchten, können Sie auf ein Wegwerf-Telefon zurückgreifen. Das Unternehmen möchte ohnehin seine Abhängigkeit von Telefonnummern verringern, sodass auch dieses kleine Ärgernis bald der Vergangenheit angehören könnte. Ist Signal besser als Whatsapp? Absolut, und hoffentlich wird das von der Öffentlichkeit mit breiterer Akzeptanz gewürdigt!

Kompatible Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Preis: Kostenlos

Jabber und OTR sind anders als der Rest: Technisch gesehen handelt es sich nicht um Messaging-Apps. Es handelt sich um zwei Protokolle, die übereinander gestapelt eine kostenlose, sichere, quelloffene und dezentralisierte Plattform bieten. Zahlreiche Anwendungen unterstützen Jabber mit OTR, z. B. Pidgin für Windows/Linux oder Adium für Mac. Sie können für Smartphone auch Tor Messenger und Chat Secure herunterladen; beide unterstützen Jabber.

Vorteile

Jabber/OTR kann anonym eingerichtet werden. Das bedeutet, dass bei der Anmeldung und Registrierung keine Telefonnummer und auch keine persönlich identifizierbaren Informationen benötigt werden.

Nachteile

Leider funktioniert Jabber/OTR im Vergleich zu den anderen Programmen auf der Liste auf dem Smartphone nicht wirklich reibungslos, da das Protokoll eine fast ununterbrochene Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner benötigt. Der Mangel an unterstützenden Funktionen, selbst so grundlegende wie der Versand von Anhängen, kann ebenfalls eine frustrierende Einschränkung darstellen.

Ist Jabber/OTR die sicherste Alternative zu WhatsApp? Wenn Sie ein Protokoll benötigen, auf das Sie sich verlassen können und das selbst die stärksten Angreifer fernhält, ist Jabber/OTR die beste Wahl. Doch die schwerfällige Haptik wird sich wohl in geringeren Nutzerzahlen ausdrücken.

Mehr zum Thema: Der ExpressVPN-Leitfaden zum anonymen Nachrichtenversand

6. Telegram

Kompatible Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Preis: Kostenlos

Telegram wurde von den Brüdern Nikolai und Pavel Durov gegründet, im Exil lebenden russischen Milliardären, die zuvor für den Facebook-Klon Vkontakte (jetzt VK) bekannt waren. Aufgrund eines Streits über die Herausgabe von Nutzerdaten ukrainischer Demonstranten musste Pavel Durov VK im Jahr 2014 verlassen. Die Brüder ließen Russland daraufhin hinter sich und zogen nach Berlin, wo sie Telegram gründeten.

Telegram hat in letzter Zeit vor allem deshalb an Popularität für die Organisation von Protesten gewonnen, weil es große Chatgruppen mit bis zu 10.000 Mitgliedern erlaubt. Dies hat wiederum die Aufmerksamkeit der staatlichen Akteure auf sich gezogen.



Vorteile

Die Messaging-App bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Nachrichten zu verschlüsseln: Aktivieren Sie „Geheime Chats“, damit Ihre Unterhaltungen verschlüsselt werden. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie festlegen, dass sich Ihre Nachrichten auf allen Ihren Geräten automatisch oder zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst zerstören.

Nachteile

Wenn Sie Ihren Chat nicht verschlüsseln, werden Ihre Daten auf den Telegram-Servern gespeichert, was ein Risiko für die Sicherheit Ihrer Nachrichten darstellt.

Auch verfügt Telegram standardmäßig nicht über E2EE – Sie müssen die Funktion für geheime Chats verwenden, damit diese entsprechend verschlüsselt werden.

Der Client-seitige Code von Telegram ist quelloffen, der Server-seitige Code jedoch nicht. Telegram verwendet sein eigenes Protokoll, MTProto, um Ihre Nachrichten zu verschlüsseln, und hat den Code dahinter noch nicht offengelegt. Die App gibt auch eine Menge Metadaten preis. Ein Sicherheitsforscher fand einen Weg, wie Angreifer herausfinden können, wann ein Nutzer online oder offline ist und somit widerum darauf schließen können, wer wann mit wem kommuniziert. Und erst in diesem Jahr wurde gezeigt, dass die Funktion ”Leute in der Nähe“ in der Telegram-App Hackern genaue Standortdaten anzeigt – Telegram möchte das vorerst nicht beheben.

Würden wir diese App empfehlen? Für den sicheren Nachrichtenversand können wir Telegram nicht empfehlen. Erwägen Sie es, Telegram zu löschen, wenn Sie die App für den sicheren Versand von Nachrichten verwenden.

7. Wire

Kompatible Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Preis: Kostenlos oder bis zu 9,50 USD/Monat für Unternehmenskonten

Wire ist eine quelloffene und kollaborative Messaging-App, die eine kostenlose Version und viele nützliche Funktionen bietet: vollständig verschlüsselte Videoanrufe, sichere Dateifreigabe, synchronisierte Nachrichten zwischen Geräten und mehr. Wire bietet auch ein kostenpflichtiges Abo für Unternehmen an.

Vorteile

Wire verfügt nicht nur über E2EE für Textnachrichten, sondern bietet auch die gleiche Verschlüsselung für seine Videoanrufe. Es ist Open Source und wenn Sie es bequem haben wollen, können Sie Ihre Nachrichten auf jedes Gerät übertragen, auf dem Sie angemeldet sind. Wire bietet außerdem selbstzerstörende Nachrichten, Sitzungsverifizierung, um sicherzustellen, dass Sie mit der Person sprechen, mit der Sie sprechen möchten, und eine Passwortsperre für Ihre App.

Nachteile

Obwohl Wire über E2EE- und Sicherheitsfunktionen verfügt, speichert es einige wichtige Metadaten auf seinen Servern, darunter Zeitstempel und Teilnehmerlisten. Ein 2018 veröffentlichter Bericht des CrySP-Teams der University of Waterloo besagt, dass „… die App nicht versucht, Metadaten zu verbergen, abgesehen von dem Versprechen des zentralen Servers, nicht viele Informationen zu protokollieren.“ Außerdem werden serverseitige Protokolle bis zu 72 Stunden aufbewahrt, „aus dem alleinigen Grund, die Fehlerbehebung zu erleichtern, den Dienst zu verbessern und Missbrauch zu verhindern.“ Welche Metadaten konkret protokolliert werden, ist jedoch unklar.

Ist Wire eine sicherere Alternative zu WhatsApp? Nicht, solange sie persönlich identifizierbare Metadaten sammelt.

8. Threema

Kompatible Betriebssysteme: Android, iOS

Preis:

2,99 USD einmalig pro Gerät für eine Verbraucherlizenz

1,55 USD monatlich pro Gerät für eine Unternehmenslizenz

2,10 USD monatlich pro Gerät für eine Großunternehmerlizenz

10,06 USD einmalig pro Gerät für eine Schulungslizenz



Im Gegensatz zu vielen anderen Apps auf dieser Liste ist Threema ein kostenpflichtiger Chat-Dienst, der E2EE zur Verschlüsselung von Anrufen und Texten verwendet. Er ist teilweise quelloffen und wurde bereits mehrfach geprüft.

Vorteile

Threema generiert einen einzigartigen Schlüssel, mit dem Sie die App anonym nutzen können. Außerdem ist sie quelloffen, was bedeutet, dass sie sicherer ist.

Nachteile

Threema sagt, dass es die von Ihnen gesendeten Nachrichten nach der Zustellung von seinen Servern löscht, aber es ist nicht klar, ob dies tatsächlich geschieht. Wenn Sie Threema verwenden, sollten Sie bedenken, dass die App erhebliche Mengen an Metadaten sammelt, die sie auf Anfrage tatsächlich an Regierungsbehörden weitergibt.

Würden wir diese App empfehlen? Nein.

9. WhatsApp

Kompatible Betriebssysteme: Windows, MacOS, Android, iOS, KaiOS

Preis: Kostenlos

Brian Acton und Jan Koum gründeten WhatsApp im Jahr 2009. Ursprünglich diente die App dazu, Status-Updates zu veröffentlichen, nicht unähnlich den Statusmeldungen von Facebook. Es war jedoch die Messaging-Funktion, die der App schnell Popularität verschaffte und Facebook kaufte sie im Jahr 2014. WhatsApp ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, aber der Eigentümer wirft Bedenken darüber auf, wie es in Zukunft genutzt werden könnte.

Vorteile

Was die Sicherheit betrifft, so verbessert die standardmäßige E2EE von WhatsApp den Datenschutz und die Sicherheit vor böswilligen Akteuren (zu denen wohl auch die Eigentümer von Facebook gehören könnten). In der Vergangenheit gab es zwar Sicherheitslücken, aber wenn Cyberkriminelle sich heute Zugang zu WhatsApp verschaffen würden, könnten sie Ihre Unterhaltungen nicht entschlüsseln. Außerdem verfügt die App über viele Funktionen, die heute als Standard angesehen werden, wie z. B. Videoanrufe, Sprachnachrichten und Dateiaustausch.

Nachteile

Die App befindet sich im Besitz von Facebook. Mehr muss man dazu nicht sagen.

Würden wir diese App empfehlen? Nicht in Anbetracht der besseren WhatsApp-Alternativen auf dem Markt. Es gilt dasselbe wie bei Telegram: Wenn Sie Wert auf einen sicheren Nachrichtenversand legen, sollten Sie erwägen, WhatsApp zu löschen.

Der sicherste Messenger ist?

Es stehen zahlreiche Messaging-Apps zur Auswahl, aber Signal ist tatsächlich der beste und sicherste Messenger, was Reichweite und datenschutzfreundliche Funktionen angeht. WhatsApp wird vielleicht von mehr Menschen genutzt, aber seine Verbindungen zu Facebook sind besorgniserregend. Jabber ist sicherlich am sichersten, doch seine Reichweite und der Mangel an Funktionen erschweren den Gebrauch im Alltag.

Denken Sie jedoch daran, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht das Allheilmittel ist, um sich vor Überwachung zu schützen. Selbst wenn Sie den sichersten Messenger verwenden, kann bei einem ungesicherten Gerät jeder auf Ihre Nachrichten zugreifen. Schützen Sie Ihre Messaging-Apps mit einem Passwort und wenden Sie grundlegende Sicherheitsmaßnahmen auf Ihrem Mobilgerät an, um sicherzustellen, dass sich niemand Zugang zu Ihrem Gerät verschaffen kann.

