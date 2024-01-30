فترة تجريبية آمنة لبرنامج ExpressVPNفترة تجريبية آمنة لبرنامج ExpressVPN
- فترة تجريبية دون حدود: استمتع بجميع الميزات المتوفرة
- سهل الإعداد مع خدمة دعم عبر الدردشة الحية 24/7
- لست راضيا؟ استرد المبلغ المدفوع كاملا
- خوادم في أستراليا وكندا والولايات المتحدة
- فترة تجريبية دون حدود: استمتع بجميع الميزات المتوفرة
- سهل الإعداد مع خدمة دعم عبر الدردشة الحية 24/7
- لست راضيا؟ استرد المبلغ المدفوع كاملا
- خوادم في أستراليا وكندا والولايات المتحدة
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
خوادم سريعة حول العالم
اتصل بخوادم فائقة السرعة من الجيل التالي في جميع مواقعنا الأكثر شعبية حول العالم.
حماية دائمة
يعد بروتوكول Lightway الأكثر موثوقية حتى في حالة عدم استقرار الشبكة.
يعمل على جميع الأجهزة
يمكن تثبيت ExpressVPN على جميع الأجهزة والاتصال بثمانية في آن واحد.
لماذا يعد ExpressVPN أفضل من برامج VPN المجانية؟
اتصال فائق السرعة
لا يوفر مزودو برامج VPN المجانية الخدمات نفسها المتاحة في شبكتنا المتطورة من السيرفرات السريعة والمدعومة بتكنولوجيا الجيل التالي.
بوابتك لعالم غير محدود من المحتوى
تصفح الإنترنت بكل حرية وأمان. مع مواقع سيرفرات في 105 دولة مثل أستراليا وكندا وأمريكا، كن على يقين أنك ستجد واحدا يناسبك.
اتصال آمن على جميع الشبكات
يمكنك الوصول إلى جميع تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على أي شبكة، حتى شبكات Wi-Fi العامة والاستفادة من عرض نطاق ترددي غير محدود.
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات
يقع مقر ExpressVPN في جزر العذراء البريطانية، إقليم لا توجد به قوانين تلزم الشركات على الاحتفاظ بالبيانات. لا تحتفظ ExpressVPN بأي سجلات اتصال.
شركة رائدة في الأمان الرقمي
استخدم ExpressVPN لحماية بياناتك ونشاطاتك على الإنترنت من تسريبات DNS/IPv6 بفضل تشفير AES 256 بت والانقطاع الطارئ.
دعم مباشر على مدار 24 ساعة
يمكنك التواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني في أي وقت مع العلم بأن خدمة العملاء متاحة باللغة العربية لضمان أفضل خدمة. تقدم ExpressVPN خدمة متميزة لا يمكن الحصول عليها مجانا.
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
تجنب مخاطر شبكات VPN المجانية
بإمكان برنامج VPN مجاني تغيير عنوان IP، ولكن هل يوفر كل الميزات المتاحة في ExpressVPN؟ هذه مقارنة بين الخدمات التي توفرها ExpressVPN وشركات VPN المجانية:
|برنامج EXPRESSVPN
|برامج VPN المجانية
|
خوادم في 105 دولة
|
خوادم في مواقع محدودة
|
تشفير متميز
|
تشفير بدائي
|
اتصال سريع ومستقر
|
سرعة وخدمة غير مستقرة
|
عرض نطاق ترددي غير محدود
|
نطاق ترددي محدود
|
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات
|
تتبع محتمل للنشاط
|
دعم عبر الدردشة الحية 24/7
|
بدون خدمة عملاء
احصل على فترة تجريبية مجانية لخدمة VPN لمدة 30 يوما
الخطوة 1
احصل على ExpressVPN
زر صفحة الاشتراك للاستمتاع بإحدى باقات ExpressVPN. يستغرق الأمر لحظات فقط! ستتمكن من تنزيل وتثبيت البرنامج في أقل من خمس دقائق.
الخطوة 2
استمتع بشبكة VPN لمدة 30 يوما
تحكّم في تجربتك على الإنترنت مع سرعات عالية لكل خدمات الويب بفضل أحدث تكنولوجيات الخصوصية والأمن الرقمي.
الخطوة 3
تجديد الاشتراك أو استرداد المبلغ المدفوع
يمكنك الاستمرار في الاستفادة من الحماية التي يوفرها ExpressVPN تلقائيا أو الاتصال بخدمة العملاء في غضون 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع كاملا.
ابدأ فترة التجربة المجانية: بدون إدخال بطاقة ائتمان
هل تبحث عن فترة تجربة مجانية لخدمة VPN بدون بطاقة ائتمان؟ استخدم ExpressVPN. من أجل تفعيل فترة التجربة المجانية ستحتاج لإدخال بعض تفاصيل الدفع، ونقدم مجموعة متنوعة من طرق الدفع لسهولة الاستخدام بدون بطاقة ائتمان:
- PayPal
- Apple Pay
- بيتكوين
- UnionPay
- Maestro
- Mint
- Giropay
- iDEAL
- Interac
وغيرها الكثير!
فيديو: لماذا ضمان استرداد المبلغ المدفوع أفضل من التجربة المجانية
4 أسباب أخرى لتجربة ExpressVPN
تصفح بكل أمان مع مجموعة ميزات الأمان الخاصة بخدمة ExpressVPN المصممة لتجربة لا مثيل لها عبر الإنترنت.
مدير كلمات المرور
يمكنك تخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك والوصول إليها عن طريق كلمة مرور أساسية واحدة فقط عبر تطبيق ExpressVPN Keys.
مانع التتبع
يمكنك حجب جهازك من الاتصال بالمواقع الضارة والمتتبعين من خلال تفعيل ميزة Threat Manager.
حاجب الإعلانات
الإعلانات مزعجة وتبطئ عملية التصفح. قم بحجب جميع الإعلانات بنقرة واحدة على التطبيق.
الرقابة الأبوية
قم بحماية عائلتك باستخدام أدوات الرقابة الأبوية سهلة الاستخدام. حظر المحتوى الفاضح لتوفير إنترنت أكثر أمانا لأطفالك.
أسئلة شائعة
من الصعب على شبكات VPN المجانية أن تنافس شبكات VPN التجارية من حيث الميزات والخدمة. من المرجح أن تواجه اتصالات بطيئة بسبب العدد الكبير لمستخدمي البرامج المجانية وعدم وجود دعم للعملاء وضعف الأمان وعدد محدود من مواقع خوادم VPN.
يمكن لبرنامج ExpressVPN باعتباره خدمة مدفوعة تقديم اتصالات عالية الجودة وتوفير السرعة وثبات الخدمة، بالإضافة إلى مجموعة من مواقع الخوادم في 105 دولة حول العالم. ويوفر فريق الدعم مساعدة لجميع العملاء 24/7.
غالبا ما تأتي فترة التجربة المجانية التي توفرها العديد من شركات VPN بشروط مرفقة، حيث قد تحصل فقط على الإصدار الأساسي من شبكة VPN مع قيود على السرعة أو الأمان، وقد لا تحصل على الدعم الكافي أو أي دعم على الإطلاق.
يتيح لك ضمان ExpressVPN لاسترداد المبلغ المدفوع الاستفادة من كل ميزات VPN المتوفرة بكل أمان.
أهم ما يجب عليك مراعاته عند اختيار VPN هو موثوقية الخدمة. إن شركات VPN الجديرة بالثقة تتصف بالآتي:
شفافة في سياسة الخصوصية
تم مراجعة بشكل مستقل
تصميم وبرمجة الأنظمة لتجنب تخزين البيانات الشخصية
الالتزام الدائم بخصوصية الإنترنت والحرية الرقمية
بعد ذلك، اختر شبكة VPN بناء على الميزات التي توفرها مثل مواقع خوادم VPN (مواقع السيرفرات) ودعم جميع الأجهزة التي تمتلكها وعرض نطاق ترددي غير محدود.
لا، لا تحتاج لإدخال أي كود خصم أو كود عروض ترويجية للاستفادة من فترة VPN التجريبية. ما عليك سوى زيارة صفحة الاشتراك واتباع الخطوات للاستفادة من ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع تلقائيا بعد الاشتراك.
استغل فترة التجربة المجانية لمدة 30 يوما. إذا كنت غير راض في أي وقت خلال 30 يوم من الاشتراك، فما عليك سوى التواصل مع فريق الدعم لاسترداد المبلغ المدفوع، وستسترد المبلغ كاملا. الأمر سهل.
نعم! نعم! خدمة ExpressVPN متوفرة على مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية و أجهزة التلفزيون الذكية ومشغلات الوسائط الرقمية و أنظمة ألعاب الفيديو. يمكنك تثبيت ExpressVPN على كافة أجهزتك وتوصيل ثمانية أجهزة في آن واحد (بواسطة اشتراك واحد) أو يمكنك تثبيت ExpressVPN على جهاز الراوتر للاتصال بمزيد من الأجهزة.
تتوفر شبكة ExpressVPN على سيرفرات VPN في 105 دولة منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وغيرها. اطلع على القائمة الكاملة لمواقع سيرفرات VPN.
نعم، بالتأكيد! عند استخدام خدمة ExpressVPN مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع، فيمكنك الوصول إلى كل الميزات المقدمة كاملا. وعلى عكس العديد من الشركات الأخرى التي توفر فترة تجريبية مجانية التي تقيدك بإصدار محدود من خدمة VPN، تؤمن ExpressVPN بتوفير تجربة شاملة غير محدودة من أول يوم.
وهذا يعني إنك ستستمتع باتصالات VPN فائقة السرعة عبر خوادمنا المنتشرة في 105 دولة. سواء كنت تقوم ببث المحتوى أو التصفح أو اللعب، تم تصميم شبكتنا من أجل ضمان السرعة ومدعومة بتقنية الجيل التالي، مما يضمن تجربة سلسة عبر الإنترنت.
قم بتثبيت تطبيقاتنا على جميع أجهزتك واستمتع بحرية الاتصال بما يصل إلى ثمانية أجهزة في آن واحد. انتهت أيام القيود على عرض النطاق الترددي لشبكة VPN وحدود التنزيل، حيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بقدر ما تريد، بدون أي قيود.
خصوصيتك وأمانك أولوية، ولهذا السبب نقدم تشفيرا قويا لحماية أنشطتك عبر الإنترنت. اطمئن بأن بياناتك محمية من أعين المتطفلين، سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو شبكتك المنزلية.
وهناك المزيد. فريق دعم العملاء متاح على مدار الساعة عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني. مهما كان سؤالك أو استفسارك، هدفنا أن نوفر لك تجربة VPN سلسة وخالية من المتاعب.
وتذكر، إذا قررت لأي سبب من الأسباب أن ExpressVPN ليس مناسبا لك، فيمكنك التواصل مع فريق الدعم خلال أول 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع بالكامل. إنه سهل للغاية.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
تجربة مجانية لخدمة VPN آمنة
لا لخطط اشتراك "محدودة" ولا لقيود على "فترة التجربة المجانية". استمتع بإصدار ExpressVPN كامل الميزات مع تشفير 256 بت وعرض نطاق ترددي غير محدود ودعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بكل أمان.
إذا لم تكن راضيا 100٪، فما عليك سوى التواصل مع فريق الدعم في غضون 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع كاملا.