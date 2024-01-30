نعم، بالتأكيد! عند استخدام خدمة ExpressVPN مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع، فيمكنك الوصول إلى كل الميزات المقدمة كاملا. وعلى عكس العديد من الشركات الأخرى التي توفر فترة تجريبية مجانية التي تقيدك بإصدار محدود من خدمة VPN، تؤمن ExpressVPN بتوفير تجربة شاملة غير محدودة من أول يوم.

وهذا يعني إنك ستستمتع باتصالات VPN فائقة السرعة عبر خوادمنا المنتشرة في 105 دولة. سواء كنت تقوم ببث المحتوى أو التصفح أو اللعب، تم تصميم شبكتنا من أجل ضمان السرعة ومدعومة بتقنية الجيل التالي، مما يضمن تجربة سلسة عبر الإنترنت.

قم بتثبيت تطبيقاتنا على جميع أجهزتك واستمتع بحرية الاتصال بما يصل إلى ثمانية أجهزة في آن واحد. انتهت أيام القيود على عرض النطاق الترددي لشبكة VPN وحدود التنزيل، حيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بقدر ما تريد، بدون أي قيود.

خصوصيتك وأمانك أولوية، ولهذا السبب نقدم تشفيرا قويا لحماية أنشطتك عبر الإنترنت. اطمئن بأن بياناتك محمية من أعين المتطفلين، سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو شبكتك المنزلية.

وهناك المزيد. فريق دعم العملاء متاح على مدار الساعة عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني. مهما كان سؤالك أو استفسارك، هدفنا أن نوفر لك تجربة VPN سلسة وخالية من المتاعب.

وتذكر، إذا قررت لأي سبب من الأسباب أن ExpressVPN ليس مناسبا لك، فيمكنك التواصل مع فريق الدعم خلال أول 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع بالكامل. إنه سهل للغاية.