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فترة تجريبية آمنة لبرنامج ExpressVPNفترة تجريبية آمنة لبرنامج ExpressVPN

  • فترة تجريبية دون حدود: استمتع بجميع الميزات المتوفرة
  • سهل الإعداد مع خدمة دعم عبر الدردشة الحية 24/7
  • لست راضيا؟ استرد المبلغ المدفوع كاملا
  • خوادم في أستراليا وكندا والولايات المتحدة
  • فترة تجريبية دون حدود: استمتع بجميع الميزات المتوفرة
  • سهل الإعداد مع خدمة دعم عبر الدردشة الحية 24/7
  • لست راضيا؟ استرد المبلغ المدفوع كاملا
  • خوادم في أستراليا وكندا والولايات المتحدة
ExpressVPN برنامج رائع وسرعاته جيدة دائما.

ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع

ضمان الرضا بنسبة 100% مع ExpressVPN
خوادم سريعة حول العالم

اتصل بخوادم فائقة السرعة من الجيل التالي في جميع مواقعنا الأكثر شعبية حول العالم.

حماية دائمة

يعد بروتوكول Lightway الأكثر موثوقية حتى في حالة عدم استقرار الشبكة.

يعمل على جميع الأجهزة

يمكن تثبيت ExpressVPN على جميع الأجهزة والاتصال بثمانية في آن واحد.

لماذا يعد ExpressVPN أفضل من برامج VPN المجانية؟

عداد السرعة.

اتصال فائق السرعة

لا يوفر مزودو برامج VPN المجانية الخدمات نفسها المتاحة في شبكتنا المتطورة من السيرفرات السريعة والمدعومة بتكنولوجيا الجيل التالي.

كن في أي مكان علامة موقع الكرة الأرضية.

بوابتك لعالم غير محدود من المحتوى

تصفح الإنترنت بكل حرية وأمان. مع مواقع سيرفرات في 105 دولة مثل أستراليا وكندا وأمريكا، كن على يقين أنك ستجد واحدا يناسبك.

زر تشغيل الفيديو على الكمبيوتر.

اتصال آمن على جميع الشبكات

يمكنك الوصول إلى جميع تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على أي شبكة، حتى شبكات Wi-Fi العامة والاستفادة من عرض نطاق ترددي غير محدود.

علم أبيض على جزيرة.

سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات

يقع مقر ExpressVPN في جزر العذراء البريطانية، إقليم لا توجد به قوانين تلزم الشركات على الاحتفاظ بالبيانات. لا تحتفظ ExpressVPN بأي سجلات اتصال.

Secure green lock.

شركة رائدة في الأمان الرقمي

استخدم ExpressVPN لحماية بياناتك ونشاطاتك على الإنترنت من تسريبات DNS/IPv6 بفضل تشفير AES 256 بت والانقطاع الطارئ.

Envelopes.

دعم مباشر على مدار 24 ساعة

يمكنك التواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني في أي وقت مع العلم بأن خدمة العملاء متاحة باللغة العربية لضمان أفضل خدمة. تقدم ExpressVPN خدمة متميزة لا يمكن الحصول عليها مجانا.

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ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع

تجنب مخاطر شبكات VPN المجانية

بإمكان برنامج VPN مجاني تغيير عنوان IP، ولكن هل يوفر كل الميزات المتاحة في ExpressVPN؟ هذه مقارنة بين الخدمات التي توفرها ExpressVPN وشركات VPN المجانية:

برنامج EXPRESSVPN برامج VPN المجانية
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الخطوة 1

ExpressVPN برنامج رائع وسرعاته جيدة دائما.
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زر صفحة الاشتراك للاستمتاع بإحدى باقات ExpressVPN. يستغرق الأمر لحظات فقط! ستتمكن من تنزيل وتثبيت البرنامج في أقل من خمس دقائق.

الخطوة 2

كمبيوتر محمول وجهاز لوحي وهاتف.
استمتع بشبكة VPN لمدة 30 يوما

تحكّم في تجربتك على الإنترنت مع سرعات عالية لكل خدمات الويب بفضل أحدث تكنولوجيات الخصوصية والأمن الرقمي.

الخطوة 3

ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع على نافذة المتصفح.
تجديد الاشتراك أو استرداد المبلغ المدفوع

يمكنك الاستمرار في الاستفادة من الحماية التي يوفرها ExpressVPN تلقائيا أو الاتصال بخدمة العملاء في غضون 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع كاملا.

استخدم إضافة ExpressVPN للمتصفحات لواجهة المستخدم الرسومية (GUI).

ابدأ فترة التجربة المجانية: بدون إدخال بطاقة ائتمان

هل تبحث عن فترة تجربة مجانية لخدمة VPN بدون بطاقة ائتمان؟ استخدم ExpressVPN. من أجل تفعيل فترة التجربة المجانية ستحتاج لإدخال بعض تفاصيل الدفع، ونقدم مجموعة متنوعة من طرق الدفع لسهولة الاستخدام بدون بطاقة ائتمان:

  • PayPal
  • Apple Pay
  • بيتكوين
  • UnionPay
  • Maestro
  • Mint
  • Giropay
  • iDEAL
  • Interac

وغيرها الكثير!

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فيديو: لماذا ضمان استرداد المبلغ المدفوع أفضل من التجربة المجانية

Better than a free VPN trial: ExpressVPN's 30-day guarantee

4 أسباب أخرى لتجربة ExpressVPN

تصفح بكل أمان مع مجموعة ميزات الأمان الخاصة بخدمة ExpressVPN المصممة لتجربة لا مثيل لها عبر الإنترنت.

مدير كلمات المرور

يمكنك تخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك والوصول إليها عن طريق كلمة مرور أساسية واحدة فقط عبر تطبيق ExpressVPN Keys.

جدار من الطوب به فتحة ويمر المؤشر من خلالها.

مانع التتبع

يمكنك حجب جهازك من الاتصال بالمواقع الضارة والمتتبعين من خلال تفعيل ميزة Threat Manager.

حاجب الإعلانات

الإعلانات مزعجة وتبطئ عملية التصفح. قم بحجب جميع الإعلانات بنقرة واحدة على التطبيق.

الرقابة الأبوية

قم بحماية عائلتك باستخدام أدوات الرقابة الأبوية سهلة الاستخدام. حظر المحتوى الفاضح لتوفير إنترنت أكثر أمانا لأطفالك.

احصل على ExpressVPN الآن

أسئلة شائعة

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    30
    يوم لاسترداد
    المبلغ المدفوع

    تجربة مجانية لخدمة VPN آمنة

    لا لخطط اشتراك "محدودة" ولا لقيود على "فترة التجربة المجانية". استمتع بإصدار ExpressVPN كامل الميزات مع تشفير 256 بت وعرض نطاق ترددي غير محدود ودعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بكل أمان.

    إذا لم تكن راضيا 100٪، فما عليك سوى التواصل مع فريق الدعم في غضون 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع كاملا.

    احصل على ExpressVPN