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ضمان 30 يوم

لاسترداد المبلغ المدفوع

جرّب ExpressVPN بكل أمان.

يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا خلال 30 يوما. بكل سهولة.

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ضمان 30 يوم من ExpressVPN لاسترداد المبلغ المدفوع: أفضل من فترة التجربة المجانية.

كيف يعمل ضمان ExpressVPN؟

إذا لم تكن راضيا بنسبة 100% عن السرعة والأمان وسهولة استخدام ExpressVPN، ما عليك إلا التواصل مع فريق الدعم الذي يعمل على مدار الساعة عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني. سيتم رد المبلغ المدفوع بالكامل إلى طريقة الدفع الأصلية في أقرب وقت ممكن.

ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع: فقاعة كلام مع توقيت 30 يوما، فقاعة كلام بعلامات الدولار.

هل هو شهر أو 30 يوما؟

يستمر ضمان ExpressVPN لمدة 30 يوما بالضبط. على سبيل المثال إذا قمت بتقديم الطلب في الساعة الثامنة صباحا في الأول من شهر يوليو، يمكنك التواصل مع فريق الدعم في أي وقت قبل الساعة الثامنة صباحا يوم 31 من شهر يوليو للمطالبة باسترداد المبلغ المدفوع كاملا.

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لماذا يعد الضمان أفضل من فترة التجربة المجانية لخدمة VPN؟

معظم البرامج التي توفر "فترة تجربة مجانية" تقدم إصدارا تجريبيا للمنتج بخواص محدودة لجهاز واحد فقط. يقدم ضمان ExpressVPN 30 يوما من الإصدار الكامل لخدمة ExpressVPN لجميع أجهزتك: ستحصل على نطاق ترددي غير محدود، ودعم العملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية الوصول إلى خوادم VPN آمنة في 105 دولة.

يتم تحصيل المبلغ عبر طريقة الدفع الذي اخترته وقت الشراء، ولكن يمكنك استرداد هذا المبلغ كاملا خلال 30 يوما بكل أمان مع ضمان ExpressVPN.

Better than a free VPN trial: ExpressVPN's 30-day guarantee

ملاحظة: المستخدمون الذين تصدر فواتير اشتراكاتهم عبر عملية شراء داخل التطبيق من خلال Apple App Store (iTunes) لا يمكنهم الحصول على ضمان 30 يوم من ExpressVPN لاسترداد المبلغ المدفوع. وبدلا من ذلك، يمكن للمستخدمين طلب استرداد المبلغ المدفوع من خلال App Store والذي يتم إصداره فقط وفقا لتقدير Apple Support.

الأسئلة الشائعة

30
يوم لاسترداد
المبلغ المدفوع

جرّب ExpressVPN بكل أمان

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اشترك الآن ويمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا في غضون 30 يوما. إنه سهل للغاية.

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