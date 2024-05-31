ضمان 30 يوم
لاسترداد المبلغ المدفوع
جرّب ExpressVPN بكل أمان.
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا خلال 30 يوما. بكل سهولة.
كيف يعمل ضمان ExpressVPN؟
إذا لم تكن راضيا بنسبة 100% عن السرعة والأمان وسهولة استخدام ExpressVPN، ما عليك إلا التواصل مع فريق الدعم الذي يعمل على مدار الساعة عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني. سيتم رد المبلغ المدفوع بالكامل إلى طريقة الدفع الأصلية في أقرب وقت ممكن.
هل هو شهر أو 30 يوما؟
يستمر ضمان ExpressVPN لمدة 30 يوما بالضبط. على سبيل المثال إذا قمت بتقديم الطلب في الساعة الثامنة صباحا في الأول من شهر يوليو، يمكنك التواصل مع فريق الدعم في أي وقت قبل الساعة الثامنة صباحا يوم 31 من شهر يوليو للمطالبة باسترداد المبلغ المدفوع كاملا.
لماذا يعد الضمان أفضل من فترة التجربة المجانية لخدمة VPN؟
معظم البرامج التي توفر "فترة تجربة مجانية" تقدم إصدارا تجريبيا للمنتج بخواص محدودة لجهاز واحد فقط. يقدم ضمان ExpressVPN 30 يوما من الإصدار الكامل لخدمة ExpressVPN لجميع أجهزتك: ستحصل على نطاق ترددي غير محدود، ودعم العملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية الوصول إلى خوادم VPN آمنة في 105 دولة.
يتم تحصيل المبلغ عبر طريقة الدفع الذي اخترته وقت الشراء، ولكن يمكنك استرداد هذا المبلغ كاملا خلال 30 يوما بكل أمان مع ضمان ExpressVPN.
ملاحظة: المستخدمون الذين تصدر فواتير اشتراكاتهم عبر عملية شراء داخل التطبيق من خلال Apple App Store (iTunes) لا يمكنهم الحصول على ضمان 30 يوم من ExpressVPN لاسترداد المبلغ المدفوع. وبدلا من ذلك، يمكن للمستخدمين طلب استرداد المبلغ المدفوع من خلال App Store والذي يتم إصداره فقط وفقا لتقدير Apple Support.
الأسئلة الشائعة
على الرغم من أن ExpressVPN يوفر فترة تجربة مجانية للخدمة لمدة 7 أيام لأجهزة iOS و Android، إلا أن ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع يعد أفضل من فترة التجربة المجانية لأسباب عديدة. يمكنك الوصول إلى جميع ميزات ExpressVPN بكل أمان. إذا لم تكن راضيا في غضون 30 يوما، فيمكنك استرداد المبلغ المدفوع في الاشتراك كاملا.
تتوفر فترة التجربة المجانية لمدة 7 أيام من ExpressVPN فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid . ما عليك سوى تنزيل تطبيق ExpressVPN على جهازك المحمول عبر App Store أو Google Play Store للمطالبة بفترة التجربة المجانية لمدة 7 أيام.
يقدم ExpressVPN فترة تجربة مجانية مدتها 30 يوما لشراكات محددة مع أجهزة رائدة مثل هواتف Nokia وأجهزة عرض Philips.
ولكن لا داعي للقلق - فضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع يعني أنك ستستمتع بنفس تجربة VPN التي توفره فترة التجربة المجانية بكل أمان.
إنه سهل للغاية! ما عليك سوى زيارة صفحة الاشتراكات من خلال الروابط الموجودة على هذه الصفحة، وستكون مؤهلا للمطالبة بعرض 3 أشهر إضافية مجانا.
إذا تريد إلغاء اشتراكك في غضون 30 يوما، ما عليك سوى التواصل مع فريق الدعم في أي وقت للمطالبة باسترداد المبلغ المدفوع.
جرّب ExpressVPN بكل أمان
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اشترك الآن ويمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا في غضون 30 يوما. إنه سهل للغاية.