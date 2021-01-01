ExpressVPN'i, yani en iyi telefon VPN'i indirin

Mobil VPN ne yapar?

ExpressVPN uygulamasını mobil cihazınıza indirdikten sonra, VPN sunucularımıza sadece bir tıkla bağlanabilirsiniz - ardından arka planda çalışmasına izin verin yeter. İnternet trafiğiniz, verilerinizin güvenliğini sağlayan bir şifrelenmiş tünel aracılığıyla iletilecektir. Böylece internet servis sağlayıcınız bile ne yaptığınızı takip edemez. Ek olarak, sizi internette daha gizli yapan farklı bir IP adresi alırsınız.

VPN ayrıca farklı bir ülkeden bağlanıyormuş gibi görünmenizi sağlayabilir. ExpressVPN ile 94 ülkedeki 160 konum arasından seçim yapabilirsiniz. Bu da sansürlenen veya başka bir şekilde fiilen bulunduğunuz konumda kullanıma sunulmayan sitelerin ve uygulamaların engelini kaldırmanıza olanak tanır.