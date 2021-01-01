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ExpressVPN'i, yani en iyi telefon VPN'i indirin

Telefonunuz için VPN edinin

  • Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin, mesaj atın ve fotoğraf paylaşın
  • Sınıfının en iyisi telefon VPN hizmeti ve desteği
  • Tüm akıllı telefon modelleri ve işletim sistemleri ile uyumlu
  • Dert yok, 30 günlük para iadesi var
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Akıllı telefonunuz için risksiz VPN ile internetinizi geri alın.

ExpressVPN bağlı telefonlar.
Ekranlarında ExpressVPN arayüzü bulunan telefonlar.

Telefonunuza ExpressVPN uygulaması nasıl kurulur

  1. Sipariş sayfasından ExpressVPN'e abone olun.

  2. ExpressVPN uygulamasını telefonunuza indirin ve kurun.

  3. 160 sunucu konumumuzdan herhangi birine bağlanın.

  4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

Yardıma ihtiyaç duyarsanız ExpressVPN Destek Ekibine canlı sohbet ve e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

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3 kolay adımda akıllı telefonunuzda VPN kullanın

1. Adım

iPhone'ununuza ExpressVPN uygulamasını yükleyin.

VPN'i kullanmak için Aç Butonu'na dokunun. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna dokunun.

2. Adım

Herhangi bir sunucu konumumuza bağlanın.

Önerilenler veya Tüm Konumlar sekmesinden bir VPN sunucu konumu seçin.

3. Adım

İnternette güvenli bir şekilde sınırlama olmadan gezinin.

Bağlandıktan sonra, gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilir, video izleyebilir ve dosya indirebilirsiniz.

İnternet hizmetlerini ve uygulamalarını temsil eden simgelerle sarılı telefona bakan kişi.

Mobil VPN ne yapar?

ExpressVPN uygulamasını mobil cihazınıza indirdikten sonra, VPN sunucularımıza sadece bir tıkla bağlanabilirsiniz - ardından arka planda çalışmasına izin verin yeter. İnternet trafiğiniz, verilerinizin güvenliğini sağlayan bir şifrelenmiş tünel aracılığıyla iletilecektir. Böylece internet servis sağlayıcınız bile ne yaptığınızı takip edemez. Ek olarak, sizi internette daha gizli yapan farklı bir IP adresi alırsınız.

VPN ayrıca farklı bir ülkeden bağlanıyormuş gibi görünmenizi sağlayabilir. ExpressVPN ile 94 ülkedeki 160 konum arasından seçim yapabilirsiniz. Bu da sansürlenen veya başka bir şekilde fiilen bulunduğunuz konumda kullanıma sunulmayan sitelerin ve uygulamaların engelini kaldırmanıza olanak tanır.

VPN mobil cihazınızda neden kullanılmalı?

Arkadaşlarımız ve ailemizle mesajlaşma, video izleme, müzik dinleme, sosyal medyaya girme, oyun oynama, bankacılık işlemleri yapma, fotoğraf çekme ve navigasyon gibi günlük işler için cep telefonlarımıza her gün daha fazla güveniyoruz. Hassas kişisel verilerinizin çoğu internet servis sağlayıcınız tarafından kaydedilebilir, casuslar tarafından izlenebilir ve hatta satılabilir—gizlilik ve güvenlik önlemleriniz yoksa tabii ki. ExpressVPN, verilerinizi tek tıkla korur.

Telefonunuzla yurtdışına seyahat ediyorsanız VPN farklı bir ülkede görünmenizi sağlayarak yerel sansürün üstesinden gelmenize yardımcı olabilir, böylece en sevdiğiniz web hizmetlerinin ve uygulamaların engelini kaldırabilirsiniz. Ülkenizde bulunmayan bir programı veya filmi izlemek istiyorsanız, VPN bu konuda da size yardımcı olabilir.

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Telefon için ExpressVPN ana özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Cihazınızı ExpressVPN'in 94 ülkede yer alan 160 sunucu konumu ağına bağlayın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

Üstün bağlantı güvenilirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 16 dilden biri ile deneyin.

Sınıfında en iyi şifreleme

Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında otomatik bağlanın

VPN'i, daha önceden güvenli olarak işaretlemediğiniz herhangi bir ağda otomatik olarak bağlanmak için ayarlayın.

Ayrık tünelleme

ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda VPN'i hangi uygulamaların kullandığını seçin ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

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Kullanıcıların telefonlarında neden ExpressVPN sevdiğini görün

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iPhone'da @expressvpn kullanmayı seviyorum. Sonunda havalimanlarında ücretsiz Wi-Fi kullanabiliyorum ve endişelenmeden internette gezebiliyorum.

Christopher
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Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.

Caro
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ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlıca ve dostça cevaplandı. Çok seviyorum!

Jeremy
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Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

İçeriklere sansürsüz erişin. Facebook, YouTube, Twitter ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve üstverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

Video izleyin ve müzik dinleyin

Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Telefonlar için risksiz VPN

ExpressVPN'i sevin veya paranızı geri alın. Sıkıntı yok. 30 günlük para iade garantisi ile akıllı telefonunuz için ExpressVPN'i hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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