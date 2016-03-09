ExpressVPN'in Linux uygulamasının kurulumu
- Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
- Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin
- 160 sunucu konumundan birine bağlanın
- İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
2 kolay adımda Linux üzerinden ExpressVPN'e bağlanın!
1. Adım:
160 ExpressVPN sunucu konumunun tam listesini görüntülemek için "expressvpn list" komutunu kullanın.
2. Adım:
Seçtiğiniz bir sunucu konumuna bağlanmak için expressvpn connect KONUM ADI komutunu girin.
Video: Linux için ExpressVPN'in kurulumu
Linux için ExpressVPN uygulaması nasıl kurulur ve kullanılır öğrenmek için adım adım talimatları okuyun. Manuel kurulumu mu tercih ediyorsunuz? Diğer seçeneklere ExpressVPN Linux Kurulum sayfası üzerinden göz atın.
Linux dağıtımınız için VPN indirin
ExpressVPN aşağıdaki dağıtımların 32-bit ve 64-bit versiyonları için destek sağlar:
- Ubuntu
- CentOS
- Debian
- Fedora
- Raspbian (sadece 32-bit)
- Arch
Dağıtımınızı göremediniz mi? ExpressVPN ayrıca Kali, Ubuntu Studio, Linux Mint ve diğer işletim sistemleri için kurulum talimatları sunuyor.ExpressVPN Edinin
Linux için ExpressVPN'in temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
Linux bilgisayarınızı ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Tarayıcı eklenti uyumluluğu
ExpressVPN'in Chrome ve Firefox için eklentisi VPN'i doğrudan tarayıcınızdan kontrol etmenizi sağlar.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.
Network Lock Kill Switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.
Masaüstü bildirimleri
Kullanışlı masaüstü bildirimleri ile VPN'in ne zaman bağlandığını ve koptuğunu anında öğrenin.
Müşterilerin neden Linux için ExpressVPN uygulamasını sevdiklerini öğrenin
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
Linux için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Tarama aktivitesi ve metaveri kaydetmeyi önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı yüksek hızlar ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Linux için ExpressVPN ile ilgili bir sorunuz olursa uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.