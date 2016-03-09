    Linux için en iyi VPN olan
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    Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, Raspbian ve Arch

    • Kullanımı kolay komut satırı arayüzü
    • Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin
    • Sorunsuz 30 günlük para iade garantisi
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    Risksiz Linux VPN ile internetinizi geri kazanın.


    Linux için ExpressVPN.
    Linux için ExpressVPN.

    ExpressVPN'in Linux uygulamasının kurulumu

    1. Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
    2. Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin
    3. 160 sunucu konumundan birine bağlanın
    4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

    Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

    2 kolay adımda Linux üzerinden ExpressVPN'e bağlanın!

    1. Adım:

    Ubuntu terminalinde bir VPN sunucu konumu listesi gösteren Linux için ExpressVPN

    160 ExpressVPN sunucu konumunun tam listesini görüntülemek için "expressvpn list" komutunu kullanın.

    2. Adım:

    Ubuntu terminalinde bir A.B.D. VPN sunucusu gösteren Linux için ExpressVPN

    Seçtiğiniz bir sunucu konumuna bağlanmak için expressvpn connect KONUM ADI komutunu girin.

    Video: Linux için ExpressVPN'in kurulumu

    Linux için ExpressVPN uygulaması nasıl kurulur ve kullanılır öğrenmek için adım adım talimatları okuyun. Manuel kurulumu mu tercih ediyorsunuz? Diğer seçeneklere ExpressVPN Linux Kurulum sayfası üzerinden göz atın.

    Ubuntu, Debian, Fedora ve CentOS logoları ile Linux makinesi

    Linux dağıtımınız için VPN indirin

    ExpressVPN aşağıdaki dağıtımların 32-bit ve 64-bit versiyonları için destek sağlar:

    • Ubuntu
    • CentOS
    • Debian
    • Fedora
    • Raspbian (sadece 32-bit)
    • Arch

    Dağıtımınızı göremediniz mi? ExpressVPN ayrıca Kali, Ubuntu Studio, Linux Mint ve diğer işletim sistemleri için kurulum talimatları sunuyor.

    ExpressVPN Edinin

    Linux için ExpressVPN'in temel özellikleri

    Daha fazla VPN konumu

    Linux bilgisayarınızı ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

    Tarayıcı eklenti uyumluluğu

    ExpressVPN'in Chrome ve Firefox için eklentisi VPN'i doğrudan tarayıcınızdan kontrol etmenizi sağlar.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

    Network Lock Kill Switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

    Masaüstü bildirimleri

    Kullanışlı masaüstü bildirimleri ile VPN'in ne zaman bağlandığını ve koptuğunu anında öğrenin.

    ExpressVPN Edinin
    Mutlu VPN kullanıcısı

    Müşterilerin neden Linux için ExpressVPN uygulamasını sevdiklerini öğrenin

    İnternet bağlantınız için daha fazla güvenlik isterseniz ExpressVPN'e göz atın. Linux bilgisayarımda yıllar boyunca sorunsuz çalıştı.
    Jaakko
    ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlıca ve dostça cevaplandı. Çok seviyorum!
    Jeremy
    ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Bunu yüklemek oldukça basit.
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    Bu sade yazılımınız için teşekkür ederiz. Çok kolay. Güzel dökümanlar. Linux'a eşit bir platform olarak davranılmış. Hızlı ve hoş — tavsiye ederim.
    Arashi

    ExpressVPN Edinin

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Anında kurun

    Linux için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Tarama aktivitesi ve metaveri kaydetmeyi önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı yüksek hızlar ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Linux için ExpressVPN ile ilgili bir sorunuz olursa uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

    ExpressVPN Edinin

    Linux için risksiz VPN

    Cihazlarınız için risksiz VPN

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. Linux için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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