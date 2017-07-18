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    Safari için en iyi VPN eklentisini edinin

    Safari tarayıcınız için bir VPN eklentisi ile çevrimiçi aktivitenizi koruyun.

    • Safari kullanıcılarının güvendiği VPN.
    • Araç çubuğundan kontrol edebileceğiniz tam koruma.

    ExpressVPN Edinin
    To use ExpressVPN in Safari, just click the button in the toolbar.

    Safari için VPN: Özellikler

    Kullanımı kolay

    Tarayıcı çubuğundan VPN'i kullanın ve bağlantınızı anında şifreleyin.

    Global VPN ağı

    94 ülkede 160 VPN konumundaki sunuculara erişin.

    VPN kill switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koptuğunda internet trafiğinizin VPN tünelinin dışında akmasını önler.

    DNS sızıntısı koruması

    İSS ve DNS sağlayıcınızın çevrimiçi aktivitelerinizi izlemelerini önler.

    Konumunuzu gizler

    Bağlı olduğunuz VPN konumu ile eşleştirmek için Safari'deki konum belirleme verilerinizi gizleyin.

    ExpressVPN Edinin

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    Daha fazla VPN konumu

    Safari tarayıcınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Network Lock kill switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

    Ayrık tünelleme

    ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlayarak sağlam kalmasını sağlar.

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Video ve müzikleri çevrimiçi oynatın

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.

    En iyi Safari VPN eklentisi ile geniş bir suncu ağına erişin

    Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki binlerce 160 VPN sunucu konumlarına bağlanın.

    Kuzey ve Güney Amerika

    Asya-Pasifik

    Avrupa

    Orta Doğu ve Afrika

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