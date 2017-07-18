Safari için VPN: Özellikler
Kullanımı kolay
Tarayıcı çubuğundan VPN'i kullanın ve bağlantınızı anında şifreleyin.
Global VPN ağı
94 ülkede 160 VPN konumundaki sunuculara erişin.
VPN kill switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koptuğunda internet trafiğinizin VPN tünelinin dışında akmasını önler.
DNS sızıntısı koruması
İSS ve DNS sağlayıcınızın çevrimiçi aktivitelerinizi izlemelerini önler.
Konumunuzu gizler
Bağlı olduğunuz VPN konumu ile eşleştirmek için Safari'deki konum belirleme verilerinizi gizleyin.
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
Daha fazla VPN konumu
Safari tarayıcınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Network Lock kill switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.
Ayrık tünelleme
ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlayarak sağlam kalmasını sağlar.
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Video ve müzikleri çevrimiçi oynatın
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.
En iyi Safari VPN eklentisi ile geniş bir suncu ağına erişin
Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki binlerce 160 VPN sunucu konumlarına bağlanın.