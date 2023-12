Revideret for at bekræfte privatlivsbeskyttelse – TrustedServer sætter en ny standard for sikkerhed.

ExpressVPN optimerer konstant servere for at levere de hurtigst mulige hastigheder.

Kontakt din VPN-udbyder, hvis du opdager, at din VPN-tjeneste ikke fungerer med Safari. Der kan være en række faktorer, der kan påvirke dette, og det er bedst at søge hjælp i dette tilfælde.

Selvom der findes gratis VPN'er og proxytjenester, anbefales de ikke, da de ikke tilbyder de samme databeskyttelses- og sikkerhedsfordele som en betalt VPN. Mange virker ikke som de påstår, og nogle sælger endda dine data. Derudover vil de fleste gøre dine netværk sårbare over for angreb.

Din browserhistorik kan også ses af andre, der overvåger din internetforbindelse, f.eks. din internet- eller wi-fi-udbyder. ExpressVPN krypterer alle data mellem din enhed og ExpressVPN's servere, hvilket gør det umuligt for en internetudbyder eller usikre wi-fi-netværk at se de hjemmesider, du besøger.

Forhindrer internettrafik i at flyde uden for VPN-tunnellen, hvis du uventet taber VPN-forbindelsen.

