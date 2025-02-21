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Not: Bu ExpressVPN tarayıcı uzantısı Safari için şu anda desteklenmiyor. Üzerinde çalışırken, lütfen bunun yerine Chrome veya Firefox tarayıcı uzantılarımızı değerlendirin.

ExpressVPN tarayıcı uzantısı henüz Safari 12’de desteklenmiyor.

ExpressVPN'in desteklenmediğini belirten Safari 12 açılır penceresi

Safari 12’nin başlatılışında yalnızca Apple’ın Safari Uzantıları Galerisi’nde dağıtılan Safari Uzantıları desteklendi. Galerinin dışındaki eski uzantılar, ExpressVPN uzantısı dahil, henüz uyumlu değil.

ExpressVPN tarayıcı uzantısının yeni bir sürümü üzerinde çalışırken, lütfen Chrome veya Firefox tarayıcılarını ve bunlarla birlikte gelen ExpressVPN uzantılarını kullanmayı değerlendirin.

Not: ExpressVPN tarayıcı uzantısı, VPN hizmetinin çalışması için gerekli değildir, ancak tarayıcı içinden VPN uygulamasını kontrol etmenize ve konum anonimliği sağlamanıza olanak tanır.

Daha fazla yardım için lütfen ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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