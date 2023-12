Téléchargez la meilleure extension VPN pour Safari

Accédez à toutes les applis et à tous les services dont vous avez besoin pour le travail, le streaming et le gaming.

Bien qu'il existe des VPN et des services proxy gratuits, ils ne sont pas recommandés du fait qu'ils n'offrent pas les mêmes avantages de confidentialité et de sécurité qu'un VPN payant. La plupart ne fonctionnent pas comme ils le devraient, certains peuvent même vendre vos données, et d'autres rendront vos réseaux vulnérables aux attaques.

Notez que l'historique de navigation et l'historique de recherche sont deux choses différentes. Si vous êtes connecté à Google et que vous utilisez son moteur de recherche, ces recherches seront enregistrées même si vous utilisez un VPN. (Découvrez comment supprimer votre historique de recherche Google.)

Profitez d'une navigation sécurisée sur Safari avec macOS, iOS et iPadOS grâce au meilleur VPN. Modifiez votre localisation et chiffrez vos données.

