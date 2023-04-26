Demek dark web’i keşfetmeye karar verdiniz. Öncelikle, dark web’e nasıl erişileceğini bilmeniz gerekiyor, ve eriştikten sonra normal bir Google araması gerçekleştiremezsiniz. Bunun için bir dark web arama motoruna ihtiyacınız olacak. Bu yüzden, denemeniz amacıyla en iyi arama motorlarını sizin için derledik.

Dark web arama motoru nedir?

Dark web arama motorları konusuna girmeden önce, dark web’in ne olduğuna bakalım. Dark web, genellikle Tor Tarayıcı gibi özel tarayıcılar üzerinden erişilen bir gizli siteler topluluğudur. Dark web üzerinden veriler şifrelenir ve global bir gönüllü ağının oluşturduğu birçok düğüm üzerinden aktarılır. Bu düzen, kullanıcıların ve web sitelerini yöneten kişilerin anonim kalabilmelerini sağlamaktadır.

Daha fazlasını okuyun: Deep web vs. dark web: Farklı olan ne?

Dark web, kanunsuz bir pazar yeri olma ile ünlendi ancak meşru kullanımları da mevcut. Örneğin, gazeteciler ve haber kaynakları, gizli bir şekilde haberleşebiliyor ve hassas bilgileri diledikleri yerden ve ele geçirilme riski olmadan paylaşabiliyor. New York Times ve BBC gibi birçok haber ve bilgi sitesi, normal sitelerinin sansürlendiği yerlere haberleri ulaştırabilen Tor versiyonlarına sahip.

Fakat dark web, gezmesi kolay bir yer değil; dark web bağlantıları çok uzun ve siteler genellikle sıra dışı isimlere saptir. Dark web üzerindeki web siteleri Tor ağında host edilir ve bu ağ üzerinden erişilir; bu siteleri, Tor’un en üst seviye alan adı “.onion” kullanmalarından tanıyabilirsiniz. Dark web bağlantıları sıradan arama motorlarında listelenmez, bu nedenle Google araması gerçekleştirmek faydalı olmayacaktır.

Dark web’de gezinmek için en iyi arama motorları

Dark web’i keşfetmeye ve kaynaklarından istifade etmeye hazır mısınız? İşte kullanabileceğiniz en iyi dark web arama motorları.

Torch

Torch (onion bağlantısı), muhtemelen en çok bilinen ve aynı zamanda en eski dark web arama motoru. Bu arama motoru, onion sitelerini her gün geziyor ve dizinliyor ve en büyük onion arama sonuçları sayılarından birine sahip. Ayrıca çok hızlı yükleniyor ve arayüzü Google’a benziyor, bu da onu aşina kılıyor. Geniş arama kütüphanesi sayesinde, Torch muhtemelen dark web’i gezinmek için en iyi arama motoru. Tanıdık bir arayüze ve yüksek yüklenme hızına sahip olması da cabası.

Dikkatli olmanız gereken şeylerden biri, çoğu dark web arama motorunda olduğu gibi, Torch web sitelerini filtrelemiyor. Bu durum, kötü amaçlı bir web sitesine veya zararlı materyallere denk gelme olasılığını artırıyor.

Ahmia

Ahmia (onion bağlantısı), güçlü bir dark web arama motoru. Size arama sonuçlarını sunmanın yanında, bu arama motoru istatistikleri, içgörüleri ve Tor ağıyla ilgili haberleri görüntülemek için kullanılabilir ve bu da onu dark web’i keşfetmek isteyen kişiler için oldukça kullanışlı bir araç yapıyor. Ahmia, “istismar materyalleri” konusunda sıkı bir politikaya sahip ve bunları engelliyor.

DuckDuckGo

Bu listedeki en çok tanınan isim olabilir ve biz de bu arama motorunu düzenli olarak kullanıyoruz. DuckDuckGo (onion bağlantısı), Chrome ve Firefox gibi tüm büyük tarayıcılarla çalışan bir gizlilik dostu arama motorudur, ancak aynı zamanda Tor Tarayıcı için varsayılan arama motoru olduğunu biliyor muydunuz?

DuckDuckGo aktivitenizi kaydetmiyor, bu nedenle hem dark web’deki hem normal web’deki arama alışkanlıklarınız gizli kalıyor. DuckDuckGo’nun tek kötü yanı, bu listedeki diğer arama motorlarıyla karşılaştırıldığında, size daha az dark web arama sonuçları gösterebilir.

Haystack

Haystack (onion bağlantısı), 1.5 milyardan fazla dizinlenmiş sayfa ile, bir dark web arama motorunda en çok dizinlenmiş dark web sitesine sahip olabilir. Ancak freemium modeliyle çalışıyor, bu nedenle reklamsız kullanmak ve web sitelerinin tarihi versiyonlarına erişim gibi özellikler için bir miktar para öndemeniz gerekecek. Haystack de DuckDuckGo gibi gizlilik dostu bir seçim ve verilerinizi takip etmemeyi veya kâr için gizliliğinizi ihlâl etmemeyi taahhüt ediyor.

The Hidden Wiki

Teknik olarak bir arama motoru olmasa da The Hidden Wiki’yi (onion bağlantısı) dark web’i keşfetmedeki faydası nedeniyle dâhil ettik. Daha çok bir rehber gibi çalışarak ve dizinlenen bağlantıların kategorilenmiş rehberini sunarak dark web’de gezinmeyi kolaylaştırıyor. The Hidden Wiki ayrıca rehberinde dark web üzerindeki çoğu kötü amaçlı sitenin görünmesini engelliyor, ancak tüm dark web arama motorlarında olduğu gibi, bazı kuşku verici siteler yine de listeye girebiliyor.

Yukarıdaki beş dark web arama motorlarının hepsi çok iyi ancak farklı başarı seviyelerine sahip diğer seçenekler de bulunuyor. İşte radarımızda olan ve ne yazık ki göründüğü kadarıyla aksaklıklar yaşayan beş arama motoru:

Not Evil . Hayır, “Not Evil” adı ters psikoloji değil; Google’ın Don’t be evil (Kötü olma) mottosuna bir gönderme. Küstah adı bir yana, Not Evil’da dizinlenmiş 32 milyon site ve 14 milyon onion bağlantısı bulunuyor .

Candle . Candle, Google arama motoruna çok benziyor ve onun gibi çalışıyor, bu da onu bir çok kullanıcı için aşina bir yüz kılıyor. Buna karşın, arama kütüphanesi 100.000 web sayfası ile göreceli olarak küçük ve bu da listedeki diğer arama motorlarının yanında sönük kalıyor.

Recon . En çok dark web’deki ünlü pazar yerlerini gezme amacıyla kullanımı ile tanınıyor. Sonuçları aktif pazar yerlerini ve satıcıları içeriyor ve satıcı detayları, ürünler ve daha fazlası için çapraz referansta bulunmayı sağlıyor.

Dark Search . Dark web arama motoru sahnesinde göreceli olarak yeni ve uygun bir şekilde Dark Search olarak adlandırılmış. Kullanımı kolay bir arayüz ve onion bağlantılarına ve sitelerine ücretsiz erişim sunuyor.

Onion Search . Onion Search, Onion sitelerine kolayca erişmenize yardımcı oluyor. Şikayet edilen çocuk istismarıyla ilgili içerikleri kaldırmaya ant içiyor. Dikkat çekici bir şekilde, bu arama motoru “Fransa yasalarına tamamen uyduğunu” belirtiyor.

Dark web’de gezinirken dikkat edilmesi gereken şeyler

Dark web kontrol edilmiyor, bu nedenle de orada gezinirken kendinizi korumak çok önemlidir. İşte dark web’e erişirken yapmanız gereken şeyler.