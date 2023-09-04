Gezinme aktivitenizi takip eden kişilerden bahsettiğimizde, genellikle internet servis sağlayıcınızdan veya Google gibi Büyük Teknoloji şirketlerinden bahsediyoruz. Ancak çevrimiçi gizliliğiniz konusunda bundan daha yakın, daha kişisel bir tehdit bulunuyor: Yönlendiriciniz. Evinizde, arkadaşınızın evinde, okulunuzda, ofisinizde veya sevdiğiniz kafede bulunan Wi-Fi yönlendirici, o ağı kullanarak ziyaret ettiğiniz tüm siteleri kaydedebilir ve birisi yalnızca yönlendiriciye giriş yaparak bu bilgilere ulaşabilir.

Ve hayır, tarayıcınızın gizli modu web aktivitenizi yönlendiriciden gizli tutmaz.

Yönlendirici günlüğü nedir?

Yönlendirici günlükleri, yönlendirici geçmişi olarak da bilinmektedir. Yönlendiriciler tüm ağ trafiğini inceler ve Wi-Fi sahibi (veya Wi-Fi yöneticisi) tarafından yönetici paneli üzerinden erişilebilen bir aktivite kaydı tutar. Bu demek oluyor ki Wi-Fi sahibi IP adresiniz, bağlı cihazlar, eriştiğiniz web siteleri ve hatta internet üzerinde harcadığınız süre gibi bilgilere ulaşabilir. İnternet Servis Sağlayıcınızın (İSS) da bu kayıtlara erişimi vardır.

Yönlendirici günlüklerine nasıl erişilir

Bir yönlendiricinin günlüğüne erişmenin en kolay yolu bir web tarayıcı üzerinden erişmektir. Şu şekilde yapılır:

Yönlendiricinizin IP adresini bulun. Genellikle yönlendiricinizin arka kısmında yazılıdır. Tarayıcınızın arama çubuğuna yönlendiricinizin IP adresini girin. Yönlendiricinize giriş yapın. Yönlendirici günlüklerine erişmek için ayarlarda yönetici panelini bulun.

Daha fazlasını okuyun: Google arama geçmişiniz nasıl silinir

Yönlendirici günlüklerinin riskleri

Web aktivitenizi kaydeden bir yönlendiricinin bir sorun yaratmayacağını düşünebilirsiniz. İnternet ne kadar kullandığımızı, bir yönlendiricinin ne kadar veriyi sakladığını ve verilerimizi ele geçiren Wi-Fi ağları sayısını düşündüğünüzde, bu erişim alanı çok büyüyor. Ve evet, buna gizli modda gezinmeniz de dâhil.

Satılan, suistimal edilen ve kötü amaçlı kişilerin eline geçen kişiyi tanımlayabilir bilgilerin riski bir anda gerçek bir riske dönüşüyor.

Yönlendirici yöneticileri, veya Wi-Fi yöneticileri, Wi-Fi’ınızı yöneten kişilerdir. Bir Wi-Fi ağına nereden bağlandığınıza bağlı olarak, web aktivitenize erişimi olan insanlar arasında evinizdeki aile üyeleri (ebeveynler, çocuklar, eşler), okulunuzun veya ofisinizin BT yöneticisi ve hatta internet ağını kullandığınız kafenin sahibi yer alabilir.

Yönlendiricilerin aslında bir bilgisayar olduğunu biliyor muydunuz? Yönlendiriciler, kendilerine özel bir işletim sistemlerini çalıştırırlar ve açıklardan ve siber saldırılardan muaf değildir. Kötü amaçlı kişiler, sizi takip etmek ve hatta bir ortadaki adam saldırısı gerçekleştirmek için güvenliği zayıf bir yönlendiriciyi kullanabilirler.

Bir yönlendirici neyi kaydeder?

Yönlendiriciniz; bağlı cihazlarınızıni ziyaret ettiğiniz sitelerin, her sitede harcadığınız sürenin ve hatta şifrelenmemiş web trafiğinizin bir günlüğünü tutar. Bu yüzden, evet, birisi yönlendirici günlüğü üzerinden arama geçmişinizi öğrenebilir.

Bir yönlendirici, bilgileri tarayıcınızla aynı yöntemle kaydetmez; bunun yerine, öncelikli olarak IP adreslerini kaydetmeyi kullanır. Ziyaret ettiğiniz her web sitesini belirlemek için büyük bir çaba gerekmez, bunun için basit bir Google araması gerçekleştirmek yeterli olur. Kullanıcılar ayrıca IP adresi üzerinden tanımlanır ve bir Wi-Fi ağını kullanan az sayıda kişi varsa bu iş daha da kolaylaşır.

Telefonunuzu bir Wi-Fi ağına bağlamak, yönlendiricinizde daha fazla kişisel bilginin kaydedilmesine neden olabilir. Wi-Fi üzerinden arama yapıyorsanız veya uçtan uca şifreleme kullanan bir uygulama üzerinden mesaj gönderiyorsanız yönlendiriciniz tüm bu aramaların ve mesajların bir günlüğünü tutabilir. Ayrıca, aynı ziyaret ettiğiniz siteleri kaydetmesi gibi, uygulama kullanımınız da kaydedilir.

VPN web aktivitenizi yönlendiriciden gizli tutar mı?

Bir VPN uygulaması, web aktivitenizin yönlendirici tarafından kaydedilmesini önlemenin en basit yöntemidir. VPN’ler, trafiğinizi siz ve VPN sunucusu arasında kurulan bir şifreli tünel üzerinden yönlendirir ve yalnızca VPN’iniz bu verilerin şifresini çözebilir. VPN ayrıca IP adresinizi gizler ve trafiğiniz diğer kullanıcıların trafiği ile karışarak kimliğinizin belirlenmesini zorlaştırır.

VPN’e bağlı olduğunuzda, yönlendiriciniz şifrelenmiş veri paketlerinin günlüğünü tutabilir ancak verileri okuyamaz. VPN sizi güvenliği zayıf yönlendiricilerden de korur, verilerinizin şifresi çözülemeyeceğinden sizi takip etme çabalarını boşa çıkarır.

Daha fazlasını okuyun: Hard disk tarama geçmişiniz nasıl silinir

Wi-Fi yönlendirici geçmişiniz nasıl silinir

Bir kişinin yönlendiriciniz üzerinden aktivitenizi takip etmesinden endişeleniyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek Wi-Fi yönlendirici günlüklerinizi temizleyebilirsiniz.

Yönlendiricinizin IP adresini bulun. Genellikle yönlendiricinizin arka kısmında yazılıdır. arayıcınızın arama çubuğuna yönlendiricinizin IP adresini girin. Yönlendiricinize giriş yapın. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre yönlendiricinizin üzerinde yazılıdır. Yönlendirici günlüklerine erişmek için ayarlarda yönetici panelini bulun. Wi-Fi geçmişinizi silmek için “Günlükleri Temizle ” butonuna tıklayın.

Yalnızca yöneticisi olduğunuz yönlendiricilerin Wi-Fi geçmişini silebilirsiniz. Herkese açık yönlendiricilerdeki Wi-Fi geçmişini silemezsiniz. Bu yüzden, tarama geçmişinizi gizlemek için en iyi yöntem bir VPN kullanmaktır.