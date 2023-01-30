ExpressVPN’in 2009 yılında kuruluşundan bu yana, kullanıcı sayılarımızın arttığını izlemek memnuniyet verici çünkü sürekli artış, işimizi doğru yaptığımıza dair en iyi geri bildirimdir. Son zamanlarda 4 milyon aktif aboneyi aşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştık.

Bu, bizim için kutlamaya değer bir fırsat. Şu anda, gizliliklerini artırmak ve internetin tamamına erişmek için hizmetimizi kullanan 4 milyondan fazla insan var. Bu, daha az endişe ve daha fazla keyifle çevrimiçi olabilen 4 milyon anlamına geliyor.

Müşterilerimizi kutluyoruz. Peki onlar kim? İsimlerinizi biliyoruz, dünyanın 180 ülkesinden geldiğinizi biliyoruz — ama daha fazlasını değil. Neden VPN’imizi kullandığınıza dair bir fikrimiz var (pazar araştırması yoluyla), ancak bireysel kullanıcılar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmemekten gurur duyuyoruz.

Bildiğimiz tek şey, internette daha güvenli bir şekilde gezinme, izleme, oyun oynama, alışveriş yapma ve iletişim kurma seçeneklerine sahip oldukları ve bu güvenliği sağlamanın bir düğmeye dokunmak kadar kolay olduğudur. Abonelerimizden biriyseniz bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz ve korunmanız için ürünlerimizi daha da iyi hâle getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

4 milyon neye benziyor?

4 milyon kadar büyük bir sayıyı kavramak zor olabilir. İşte anlamanıza yardımcı olmak — veya zihninizi daha da hayrete düşürmek — için daha eğlenceli gerçekler:.

Los Angeles, Berlin ve Taipei şehirleri gibi Hırvatistan da yaklaşık 4 milyonluk bir nüfusa sahip.

AB’de her yıl yaklaşık 4 milyon bebek doğmaktadır. ABD rakamı daha düşük ama çok uzak değil.

Ortalama bir küveti doldurmak için yaklaşık 4 milyon damla su gerekir. Bu sadece ağzına kadar doldurursanız olur ki bu genellikle olmaz.

2009’da tek seferde 4 milyondan fazla domino devrilerek dünya rekoru kırıldı. Bu, 1998’den 2009’a kadar düzenlenen ve takımların böyle bir başarıya ulaşmak için birlikte çalıştığı yıllık bir festival olan Domino Günü’nde gerçekleşti.

Koreli grup BTS, ilk TikTok gönderilerinde sadece 13 saatte 4 milyon “beğeni” aldı. Grubun Map of the Soul albümü, aynı zamanda 4 milyondan fazla satılan Güney Kore’nin en çok satan albümüdür.

En büyük yolcu uçağı olan Airbus A380’de yaklaşık 4 milyon uçak parçası bulunuyor. Bu rakam diğer büyük ticari jetler için karşılaştırılabilir.

Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli bir kara delik olan Sagittarius A*, Güneş’in kütlesinin 4 milyon katıdır. Gökyüzünde Sagittarius takımyıldızı yönünde bulunur.

Her yıl yaklaşık 4 milyon insan ABD’nin Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyaret ediyor. Covid-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle rakamlar 2020’den bu yana önemli ölçüde düştü.

Devam etmeye devam ediyoruz

Doğal olarak, ürünlerimizin her yönünü sınıfının en iyisi yapmaya odaklandığımız için gelecek milyona bakıyoruz. Bu, her şeyin kullanımını basit tutarken dünyadaki en güvenli VPN olmayı sürdürmeyi (henüz kazanılamayan 100.000 dolarlık hata bulma ödülüyle), kullanıcılarımızın sorunsuz bir şekilde video izlemesini sağlamayı, kullanışlı yeni özellikler eklemeyi, hatta kendi donanımımızı oluşturmayı ve her şeyi korumayı içerir.

Abonelerimize söyleyeceklerimiz bitmedi: Siber güvenliğiniz konusunda bize güvendiğiniz ve başarımızın bir parçası olduğunuz için size çok teşekkür ederiz.