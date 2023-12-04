ExpressVPN yeni Apple TV uygulamasını yayınladı ve Android TV uygulamasının deneyimini iyileştirdi

Önemli özellikler arasında koyu mod, QR kodu ile giriş yapma ve 105 ülkedeki sunuculara erişim yer alıyor.

Video izleme deneyiminiz daha da iyileşti! Bugün, favori içeriklerinizin tamamını daha da kolay bir şekilde izlemenizi sağlayan ve ExpressVPN’den beklediğiniz gizlilik ve güvenlik faydalarının tamamını sunan Apple TV için yepyeni ExpressVPN uygulamasını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Kullanmaya başlamak için, Apple TV’nizde App Store’u ziyaret edin, ExpressVPN uygulamasını indirin ve hesabınıza giriş yapın. İşte bu kadar. Bundan böyle, 105 ülkenin herhangi birindeki bir sunucu konumuna koltuğunuzun rahatlığından bağlanmaya hazırsınız. Giriş yapmak bile çok kolay: QR kodunu telefonunuzla tarayarak veya giriş bilgilerinizi kumandayla girerek giriş yapabilirsiniz.

Apple TV uygulamamızı TV izleyicilerinin rüyası hâline getiren tüm yeni özellikler, Android TV için ExpressVPN’in en yeni versiyonuna da eklendi. Böylece, nereden izlemeyi tercih ederseniz edin, her zaman yanınızda olacağız.

Tüm uygulamalarımızda olduğu gibi, Apple TV için ExpressVPN, en az bekleme süresiyle daha iyi bir izleme deneyimi için benzersiz sağlamlık ve istikrarlı olarak yüksek hızlar sunan modern VPN protokolümüz Lightway ile güçlendirilmiştir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız canlı sohbet veya e-posta üzerinden 7/24 ulaşabileceğiniz Destek Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Apple TV uygulaması, mevcut ExpressVPN aboneliğinize dâhil olan her büyük platform için yerel ExpressVPN uygulamaları listesine dâhil oldu. ExpressVPN’den bekleyeceğiniz önemli özelliklere hâlihazırda sahip olsa da daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde geliştirmeye devam edeceğiz. Gelecekteki iyileştirmelere erken erişim edinmek isterseniz beta programımıza kaydolun.

ExpressVPN’in Android TV uygulamasındaki iyileştirmeler

Ancak bugün her şey yalnızca Apple etrafında dönmüyor. Android TV ve benzer cihazlar (Amazon Fire TV ve Fire Stick gibi) için yerel uygulamada üç yeni geliştirmeyi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Geri bildirimlerinizden yola çıkarak, aşağıdaki geliştirmeleri sunuyoruz:

Daha sorunsuz bir giriş yapma deneyimi: Kumandanızı kullanarak e-postanızı ve şifrenizi manuel olarak girmeyi tercih etmiyorsanız artık ExpressVPN hesabınıza Android TV’nizin ekranındaki QR kodunu taramak için telefonunuzu kullanarak giriş yapabilirsiniz. Bu, birçoğunuzun daha önce kullanmış olabileceği WhatsApp Web giriş deneyimi ile aynıdır.

Koyu mod: Koyu mod sayesinde artık gözlerinizi yormuyoruz. Koyu temalı bir arayüz, görüntülenmek için daha az güç kullanıyor ve bir video izleme cihazından bekleyeceğiniz deneyim ile daha iyi eşleşiyor.

Daha kolay sunucu konumu değiştirme: Eski sunucu konumu menüsünü, TV için tasarlanan yepyeni ve daha görsel bir tasarıma sahip bir menüyle değiştirdik, böylece aradığınız konumu daha hızlı bir şekilde bulabilir ve saniyeler içinde bağlanabilirsiniz.

Tamamı Apple TV uygulamasında da bulunan bu geliştirmelerden faydalanmak için, Android TV için ExpressVPN’i en yeni versiyonuna güncellemeniz yeterlidir.

Daha fazla cihaz için daha kolay VPN kapsamı

Apple TV ve Android TV ile VPN kullanmanın birçok avantajı bulunuyor. VPN, eğlence ufkunuzu genişletmek için konumunuzu değiştirmeyi sağlamanın yanı sıra, cihazınızdaki internet trafiğinin tamamını şifreler ve böylece internet servis sağlayıcınız gibi üçüncü tarafların internette ne yaptığınızı bilmelerini ve belirli hizmetleri kullandığınızda hızını yavaşlatmalarını önler.

VPN uygulamalarını desteklemeyen diğer TV’lere ve kapı zili veya oyun konsolu gibi akıllı ev cihazlarına sahipseniz; yerleşik olarak ExpressVPN’e sahip ödüllü Wi-Fi yönlendiricimiz Aircove’u kullanabilirsiniz. Aircove, ExpressVPN uygulamasını yükleyemeyen cihazlar da dâhil tüm cihazlarınızı korur ve kolay bir şekilde VPN konumu değiştirmenizi sağlar.

ExpressVPN hâlihazırda endüstrinin en geniş platform kapsamına sahipti ve en yeni Apple TV uygulaması, desteklenen cihazların listesini daha da genişletti. Apple TV ve Android TV uygulamalarımız hakkındaki geri bildirimlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz!