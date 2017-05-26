VPN-расширение для Firefox

Функции и возможности VPN-расширения ExpressVPN для Firefox:

Легкость в использовании

Чтобы подключиться к VPN через свой браузер, достаточно одного щелчка мыши, и соединение мгновенно зашифровывается.

Многоязычный интерфейс

Английский — не ваш родной язык? Приложение ExpressVPN для Firefox доступно на 16 других языках.

Блокировка WebRTC

Не дает веб-сайтам узнать ваш настоящий IP-адрес и местоположение.

Маскировка местоположения

Делает так, чтобы данные о вашем местоположении в Firefox соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

Расширение HTTPS Everywhere, разработанное

Автоматически направляет вас на более надежную HTTPS-версию сайта, который вы хотите посетить, даже когда приложение ExpressVPN не подключено.

Темный режим

В расширении для Firefox предлагается темный режим, выбор цветовой темы, приятной для глаз.