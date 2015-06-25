Как установить приложение ExpressVPN для Windows
- Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Windows
- Подключитесь к любому из серверов в 160 локациях
- Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.
Подключите приложение ExpressVPN для Windows за 3 простых шага!
Шаг 1
Для использования VPN нажмите на кнопку подключения. Чтобы выбрать другую локацию, нажмите на панель с локациями.
Шаг 2
Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все» (All).
Шаг 3
Подключившись, вы сможете смотреть фильмы, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.
Видео: как установить приложение ExpressVPN на Windows
Скачайте VPN-приложения для всех Windows-устройств
ExpressVPN поддерживается всеми настольными ПК и лэптопами на базе ОС Windows.
Подключитесь к ExpressVPN на:
- Huawei MateBook
- Lenovo Yoga, Thinkpad, Ideapad
- HP Spectre, Envy, Omen, EliteBook
- Dell Inspiron, XPS, Latitude
- Asus ZenBook, ROG, VivoBook
- Samsung Notebook, Odyssey
- Acer Switch, TravelMate, Swift, Spin
- Microsoft Surface Pro, Surface Book, Surface Studio, Surface Laptop
Совместимо с:
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
У вас также есть Mac? Скачайте VPN для Mac и используйте их одновременно. Пользуетесь телефоном Android? Установите VPN для Android, чтобы надежно защитить свой телефон.
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Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Windows
Серверы по всему миру
Вы можете подключить свой компьютер под управлением ОС Windows к огромной сети, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
Наши серверы обеспечивают максимально возможную скорость. Прочитайте обзор скорости ExpressVPN от Top10VPN.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Надежная защита от утечки данных
Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.
Раздельное туннелирование
При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
Русский интерфейс
Установите приложение ExpressVPN для Windows на русском языке или любом из 12 других языков.
Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)
Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.
Ярлыки ваших любимых сервисов
Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.
Узнайте, что говорят наши клиенты о приложении ExpressVPN для Windows
— средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите установить приложение ExpressVPN для Windows? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте свой IP-адрес и местоположение, чтобы ваши метаданные и действия в Интернете невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Смотрите и слушайте Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другие сервисы. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Android, вы всегда можете обратиться в службу поддержки прямо в приложении. Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи.