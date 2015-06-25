    Скачайте ExpressVPN, лучшее VPN-приложение для ПК

    VPN для Windows 10, 8 и 7

    • Удобное и интуитивно понятное приложение
    • Свобода в Интернете за пару секунд
    • Анонимный и безопасный просмотр веб-страниц
    • Безоговорочная гарантия возврата денег в течение 30 дней
    Купить ExpressVPN Проверить совместимость

    Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для Windows.


    Интерфейс VPN-приложения для ПК: приложение ExpressVPN для Windows.
    Экраны ноутбука и настольного компьютера с логотипом ExpressVPN.

    Как установить приложение ExpressVPN для Windows

    1. Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
    2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Windows
    3. Подключитесь к любому из серверов в 160 локациях
    4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

    Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.

    Подключите приложение ExpressVPN для Windows за 3 простых шага!

    Шаг 1

    Интерфейс приложения ExpressVPN для ПК: соединение с VPN отключено.

    Для использования VPN нажмите на кнопку подключения. Чтобы выбрать другую локацию, нажмите на панель с локациями.

    Шаг 2

    Интерфейс приложения ExpressVPN для ПК: экран для выбора локации VPN-сервера.

    Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все» (All).

    Шаг 3

    Интерфейс приложения ExpressVPN для ПК: соединение с VPN установлено.

    Подключившись, вы сможете смотреть фильмы, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.

    Видео: как установить приложение ExpressVPN на Windows

    VPN для Windows: счастливая девушка, сидящая за ноутбуком.

    Скачайте VPN-приложения для всех Windows-устройств

    ExpressVPN поддерживается всеми настольными ПК и лэптопами на базе ОС Windows.

    Подключитесь к ExpressVPN на:

    • Huawei MateBook
    • Lenovo Yoga, Thinkpad, Ideapad
    • HP Spectre, Envy, Omen, EliteBook
    • Dell Inspiron, XPS, Latitude
    • Asus ZenBook, ROG, VivoBook
    • Samsung Notebook, Odyssey
    • Acer Switch, TravelMate, Swift, Spin
    • Microsoft Surface Pro, Surface Book, Surface Studio, Surface Laptop

    Совместимо с:

    • Windows 10
    • Windows 8
    • Windows 7

    У вас также есть Mac? Скачайте VPN для Mac и используйте их одновременно. Пользуетесь телефоном Android? Установите VPN для Android, чтобы надежно защитить свой телефон.


    Купить ExpressVPN

    Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Windows

    Серверы по всему миру

    Вы можете подключить свой компьютер под управлением ОС Windows к огромной сети, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    Наши серверы обеспечивают максимально возможную скорость. Прочитайте обзор скорости ExpressVPN от Top10VPN.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Надежная защита от утечки данных

    Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

    Раздельное туннелирование

    При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

    Русский интерфейс

    Установите приложение ExpressVPN для Windows на русском языке или любом из 12 других языков.

    Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)

    Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

    Ярлыки ваших любимых сервисов

    Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.

    Купить ExpressVPN
    Настольный компьютер с лентой «лучшая VPN».

    Узнайте, что говорят наши клиенты о приложении ExpressVPN для Windows

    Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.
    Caro
    Мне нравится ExpressVPN, все работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
    Jeremy
    Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка в Windows 7 оказалась невероятно простой.
    SB
    Я была очень довольна ExpressVPN, когда мы с детьми жили в Азии. Мои дети были на домашнем обучении, и для нас было важно заходить на нужные веб-сайты из Азии без особой задержки. Я также могла делиться новостями с друзьями и семьей через Facebook.
    Joan
    Купить ExpressVPN
    Превосходно Trustpilot ratings 5star 4,7 из 5
    — средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте     Trustpilot logo

    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Хотите установить приложение ExpressVPN для Windows? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте свой IP-адрес и местоположение, чтобы ваши метаданные и действия в Интернете невозможно было отследить.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Смотрите и слушайте Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другие сервисы. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Android, вы всегда можете обратиться в службу поддержки прямо в приложении. Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи.

    Купить ExpressVPN

    Попробуйте ExpressVPN сегодня!

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Протестируйте VPN-приложение для Windows без всякого риска

    Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

    Установите приложение ExpressVPN для Windows прямо сейчас, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение!


    Купить ExpressVPN
    Live Chat