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Из этого руководства вы узнаете, как настроить Apple TV (1-го, 2-го или 3-го поколения) для работы с MediaStreamer.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для более комфортного просмотра потокового контента. Поскольку Apple TV не поддерживает подключение к VPN, то MediaStreamer станет отличной альтернативой для просмотра потоковых трансляций.

Примечание. MediaStreamer не является VPN-сервисом, поэтому не гарантирует тот же уровень приватности и безопасности, что и VPN-подключение. MediaStreamer не имеет графического интерфейса и не позволяет изменять местоположение.

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Примечание. На видео демонстрируется Apple TV 4-го поколения, поэтому интерфейс отличается от интерфейса более старых моделей.



1. Регистрация IP-адреса на сайте ExpressVPN

Откройте страницу настроек DNS ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать IP-адрес. Если ваш IP-адрес уже определен как зарегистрированный, выполнять это действие повторно не требуется.

Включите автоматическую регистрацию своего IP-адреса. Это необходимо для автоматического отслеживания изменений вашего IP-адреса.

Активировав опцию Автоматическая регистрация моего IP-адреса, вы сможете обновлять свой IP-адрес, время от времени входя в свою учетную запись на сайте ExpressVPN или используя приложение ExpressVPN (на любом устройстве), если оно подключено к той же сети, что и Apple TV. Благодаря этим действиям устройства в вашей сети будут иметь постоянный доступ к MediaStreamer.

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2. Получение IP-адреса сервера MediaStreamer

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

В меню справа вы увидите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Не закрывайте это окно браузера. Данная информация понадобится вам в дальнейшем.

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3. Выбор региона на Apple TV

Включите Apple TV и откройте Настройки.

Выберите iTunes Store.

Выберите Регион.

Прокрутите вниз и выберите США.

Вернитесь на главный экран. Теперь должны появиться нужные вам приложения.

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4. Настройка DNS-серверов на Apple TV

Откройте Настройки > Основные.

Выберите Сеть.

Выберите Wi-Fi или Ethernet, в зависимости от настроек подключения Apple TV к Интернету. (В нашем случае мы выбрали Ethernet. Если вы используете Wi-Fi, выберите Wi-Fi и введите учетные данные беспроводной сети).

Выберите Настройка DNS.

Выберите Вручную.

Примечание. Запишите ваши текущие настройки DNS перед тем, как изменять их. Они могут понадобиться, если вы захотите прекратить пользоваться нашим сервисом.

Введите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer, найденный вами ранее.

Чтобы изменения DNS вступили в силу, НЕОБХОДИМО перезапустить Apple TV. Зайдите в Настройки > Общие > Перезапустить.

Поздравляем! Теперь вы можете пользоваться MediaStreamer.

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