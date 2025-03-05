Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?Купить ExpressVPN сейчас
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.Установить приложения бесплатно
Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на вашем Xbox 360.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.
Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
Еще не являетесь клиентом? Прочитайте, почему стоит купить ExpressVPN для Xbox.
Перейти к…
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваш IP-адрес MediaStreamer
3. Настройте DNS-сервера на вашем Xbox 360
4. Перезагрузите ваш Xbox 360
Восстановить настройки DNS
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
В разделе Регистрация IP-адреса выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Когда вы включаете эту функцию, ваш зарегистрированный IP-адрес будет обновляться автоматически каждый раз, когда вы входите в свою учетную запись на сайте ExpressVPN или используете любое приложение ExpressVPN, находясь в той же сети, что и ваш Xbox 360. Это обеспечит постоянный доступ к MediaStreamer для всех устройств в вашей сети.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Получите IP-адрес вашего сервера MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Настройте DNS-сервера на вашем Xbox 360
На главном меню вашего Xbox перейдите в настройки.
Выберите Система.
Выберите Настройки сети.
Выберите, как ваш Xbox 360 подключен к Интернету.
- Если он подключен к Интернету через LAN кабель, выберите Проводная сеть.
- Если он подключен к Интернету через Wi-Fi, выберите название сети Wi-Fi.
Выберите Настроить сеть.
На вкладке Основные настройки выберите Настройки DNS.
Выберите Вручную.
Выберите Основной DNS-сервер.
Введите IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее, затем выберите Готово.
Выберите Вторичный DNS-сервер.
Введите тот же IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее, затем выберите Готово.
Выберите Готово.
Справа вы увидите введенные вами IP-адреса MediaStreamer.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
4. Перезагрузите ваш Xbox 360
Чтобы настройки вступили в силу, перезагрузите ваш Xbox 360.
Выберите настройки > Выключить.
Выберите Выключить консоль.
Включите ваш Xbox. Вы завершили процесс настройки MediaStreamer. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашем Xbox 360.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Восстановить настройки DNS
На главном меню перейдите в настройки > Система > Настройки сети.
Выберите, как ваш Xbox подключен к Интернету. Выберите Настройки DNS > Автоматически.
Настройки DNS восстановлены.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.