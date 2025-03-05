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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на вашем Xbox 360.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

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1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Когда вы включаете эту функцию, ваш зарегистрированный IP-адрес будет обновляться автоматически каждый раз, когда вы входите в свою учетную запись на сайте ExpressVPN или используете любое приложение ExpressVPN, находясь в той же сети, что и ваш Xbox 360. Это обеспечит постоянный доступ к MediaStreamer для всех устройств в вашей сети.

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2. Получите IP-адрес вашего сервера MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Настройте DNS-сервера на вашем Xbox 360

На главном меню вашего Xbox перейдите в настройки.

Выберите Система.

Выберите Настройки сети.

Выберите, как ваш Xbox 360 подключен к Интернету.

Если он подключен к Интернету через LAN кабель, выберите Проводная сеть .

. Если он подключен к Интернету через Wi-Fi, выберите название сети Wi-Fi.

Выберите Настроить сеть.

На вкладке Основные настройки выберите Настройки DNS.

Выберите Вручную.

Выберите Основной DNS-сервер.

Введите IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее, затем выберите Готово.

Выберите Вторичный DNS-сервер.

Введите тот же IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее, затем выберите Готово.

Выберите Готово.

Справа вы увидите введенные вами IP-адреса MediaStreamer.

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4. Перезагрузите ваш Xbox 360

Чтобы настройки вступили в силу, перезагрузите ваш Xbox 360.

Выберите настройки > Выключить.

Выберите Выключить консоль.

Включите ваш Xbox. Вы завершили процесс настройки MediaStreamer. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашем Xbox 360.

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Восстановить настройки DNS

На главном меню перейдите в настройки > Система > Настройки сети.

Выберите, как ваш Xbox подключен к Интернету. Выберите Настройки DNS > Автоматически.

Настройки DNS восстановлены.

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