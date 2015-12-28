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Это руководство расскажет вам о том, как настроить Apple TV tvOS (4-го и более поздних поколений) для работы с MediaStreamer, изменив настройки DNS.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для более комфортного просмотра потокового контента. Если на ваше устройство нельзя установить VPN-приложение, MediaStreamer станет отличной альтернативой и обеспечит доступ к любимым онлайн-кинотеатрам.

Чтобы начать работу с MediaStreamer, вам необходимо зарегистрировать свой IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволит серверам ExpressVPN узнавать ваш IP-адрес и открыть вашему устройству доступ к MediaStreamer. Также вы можете узнать ваше имя хоста DDNS и зарегистрировать его на сайте ExpressVPN.

Примечание. MediaStreamer — это не VPN-сервис и не гарантирует тот же уровень приватности и безопасности, что и VPN-подключение. Используя MediaStreamer, вы не сможете изменить свое виртуальное местоположение.

Если у вас есть устройство iOS, вы можете транслировать его контент прямо на Apple TV, не используя для этого MediaStreamer.

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1. Регистрация IP-адреса на сайте ExpressVPN

Откройте страницу настроек DNS ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши данные для входа в учетную запись ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать IP-адрес. Если ваш IP-адрес уже определен как зарегистрированный, выполнять это действие повторно не требуется.

Включите автоматическую регистрацию вашего IP-адреса. Это необходимо для автоматического отслеживания изменений вашего IP-адреса.

Активировав опцию Автоматическая регистрация моего IP-адреса, вы сможете обновлять свой IP-адрес, просто лишь используя приложение ExpressVPN на своем устройстве или время от времени входя в свою учетную запись ExpressVPN.

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2. Получение IP-адреса сервера MediaStreamer

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши данные для входа в учетную запись ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

В меню справа вы увидите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Не закрывайте это окно браузера. Данная информация еще понадобится вам.

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3. Настройка DNS-серверов на Apple TV

Включите Apple TV и откройте Настройки.

В меню настроек выберите раздел Сеть.

В меню Сеть выберите ваше текущее активное подключение. (В нашем случае это Wi-Fi-подключение.)

Откройте меню Wi-Fi, далее выберите вашу сеть Wi-Fi, чтобы открыть ее настройки.

Прокрутите меню настроек подключения вниз и выберите Настройка DNS.

Выберите Вручную в меню Настройка DNS.

Вы откроете окно ввода данных для настройки DNS.

Примечание. Запишите ваши текущие настройки DNS, если вы меняли их вручную ранее. Если вы не меняли их, то для возврата к исходным настройкам достаточно будет изменить опцию Настройка DNS на Автоматически.

Введите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer, найденный вами ранее.

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4. Перезагрузка Apple TV

Чтобы новые настройки DNS вступили в силу, необходимо перезагрузить ваше устройство Apple TV. Для этого снова откройте Настройки.

Откройте раздел Система.

В меню Система выберите Перезагрузка.

Поздравляем! Вы получили доступ к DNS-сервису MediaStreamer и можете просматривать ранее недоступный контент на вашем Apple TV!

Примечание. MediaStreamer — это не VPN-сервис и не гарантирует тот же уровень приватности и безопасности, что и VPN-подключение.

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Я не могу получить доступ к видео или смотреть их

Важно! Если MediaStreamer внезапно перестанет работать, это может означать, что ваш IP-адрес изменился. Откройте приложение Dynu и проверьте, отслеживает ли оно изменения вашего IP-адреса.

Если вы выполнили приведенные выше действия, однако не смогли получить доступ к потоковому контенту, .

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Трансляция контента с вашего устройства на Apple TV

Трансляция (дублирование) экрана — это беспроводная технология, позволяющая передавать в потоковом режиме содержимое, запущенное на вашем устройстве, на ТВ, к которому подключено устройство Apple TV.

Если вы хотите транслировать контент с вашего устройства (с VPN) на ТВ, к которому подключено устройство Apple TV, вам доступны следующие опции:

Дублирование экрана AirPlay iOS (с VPN) ✔ Поддерживается ✔ Поддерживается macOS (с VPN) ✔ Поддерживается ✔ Поддерживается

Транслировать запущенный на устройствах Android, Windows, Chromebook или Linux контент на ваше устройство Apple TV нельзя.

Кроме того, вы можете подключить ваше устройство Apple TV к VPN-роутеру или виртуальному VPN-роутеру, а также настроить VPN-подключение вручную. Все эти опции избавят вас от необходимости транслировать контент с вашего устройства на Apple TV: установив VPN-подключение на Apple TV, вы сможете смотреть любимые передачи прямо на вашем ТВ.

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