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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на вашем Xbox Series X или Xbox One.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Так как Xbox не поддерживает VPN нативно, вы можете использовать MediaStreamer как альтернативу для стриминга.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. MediaStreamer не имеет графического интерфейса пользователя. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
Перед началом вам потребуется:
- Подписка на ExpressVPN
- Потоковое приложение на вашем Xbox (Некоторые потоковые приложения доступны только в определённых регионах. Чтобы их загрузить, вам нужно будет изменить регион вашей учётной записи потокового сервиса.)
- Активная подписка на потоковое приложение
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1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer
3. Настройте DNS-сервера на вашем Xbox Series X или Xbox One
Восстановить настройки DNS
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.
В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Как только вы включите Автоматическую регистрацию моего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваш Xbox. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.
Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Настройте DNS-сервера на вашем Xbox Series X или Xbox One
На главном меню перейдите в Настройки.
На вкладке Общие выберите Настройки сети.
Выберите Расширенные настройки.
Выберите Настройки DNS.
Выберите ВРУЧНУЮ.
Для Основной IPv4 DNS введите первый IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее.
Нажмите кнопку меню (≡) на вашем контроллере, чтобы продолжить.
Для Вторичный IPv4 DNS введите такой же IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее.
Нажмите кнопку меню (≡) на вашем контроллере, чтобы продолжить.
Вы увидите экран, показывающий настройки вашей сети. Нажмите кнопку (B) на вашем контроллере, чтобы сохранить настройки.
После этого вы увидите экран с надписью: «Все хорошо».
Поздравляем! Настройка завершена. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашем Xbox.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Восстановить настройки DNS
На вашем главном меню перейдите в Настройки > Настройки сети > Расширенные настройки > Настройки DNS. Выберите АВТОМАТИЧЕСКИ.
Нажмите кнопку (B) на вашем контроллере, чтобы сохранить настройки.
После этого вы увидите экран с надписью «Все хорошо». Настройки DNS восстановлены.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.