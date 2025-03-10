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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на вашем Xbox Series X или Xbox One.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Так как Xbox не поддерживает VPN нативно, вы можете использовать MediaStreamer как альтернативу для стриминга.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. MediaStreamer не имеет графического интерфейса пользователя. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Перед началом вам потребуется:

Подписка на ExpressVPN

Потоковое приложение на вашем Xbox (Некоторые потоковые приложения доступны только в определённых регионах. Чтобы их загрузить, вам нужно будет изменить регион вашей учётной записи потокового сервиса.)

Активная подписка на потоковое приложение

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Как только вы включите Автоматическую регистрацию моего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваш Xbox. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.

Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Настройте DNS-сервера на вашем Xbox Series X или Xbox One

На главном меню перейдите в Настройки.

На вкладке Общие выберите Настройки сети.

Выберите Расширенные настройки.

Выберите Настройки DNS.

Выберите ВРУЧНУЮ.

Для Основной IPv4 DNS введите первый IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее.

Нажмите кнопку меню (≡) на вашем контроллере, чтобы продолжить.

Для Вторичный IPv4 DNS введите такой же IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее.

Нажмите кнопку меню (≡) на вашем контроллере, чтобы продолжить.

Вы увидите экран, показывающий настройки вашей сети. Нажмите кнопку (B) на вашем контроллере, чтобы сохранить настройки.

После этого вы увидите экран с надписью: «Все хорошо».

Поздравляем! Настройка завершена. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашем Xbox.

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Восстановить настройки DNS

На вашем главном меню перейдите в Настройки > Настройки сети > Расширенные настройки > Настройки DNS. Выберите АВТОМАТИЧЕСКИ.

Нажмите кнопку (B) на вашем контроллере, чтобы сохранить настройки.

После этого вы увидите экран с надписью «Все хорошо». Настройки DNS восстановлены.

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