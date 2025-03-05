Последнее обновление:

Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на вашей Nintendo Switch.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Некоторые потоковые сервисы будут работать только в определенных регионах eShop. Возможно, вам нужно будет изменить вашу локацию eShop, чтобы эти потоковые сервисы работали.

Перейти к…

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваши IP-адреса MediaStreamer
3. Настройте DNS-сервера на вашей Nintendo Switch

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Рядом с

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Переключите

Как только вы включите Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваша Nintendo Switch. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer.

В разделе

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

3. Настройте DNS-сервера на вашей Nintendo Switch

На вашем Switch выберите Системные настройки.

Выберите

Выберите Интернет > Настройки Интернета.

Выберите

Выберите сеть, к которой вы сейчас подключены. Если вы не подключены ни к одной сети, выберите сеть.

Выберите сеть, к которой вы сейчас подключены.

Выберите Изменить настройки.

Выберите

Выберите Настройки DNS. В Настройки DNS выберите Вручную.

Выберите

Для Основной DNS введите первый IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее. Каждое введенное число может быть отформатировано в трехзначное число. Выберите OK.

Выберите

Для Вторичный DNS введите второй IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее. Выберите OK.

Выберите Сохранить.

Выберите

Выберите OK. Вы завершили процесс настройки MediaStreamer. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашей Nintendo Switch.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Which Smart TV do you need help with?

Examples: Samsung Smart TV, LG Smart TV

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.