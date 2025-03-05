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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на вашей Nintendo Switch.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Некоторые потоковые сервисы будут работать только в определенных регионах eShop. Возможно, вам нужно будет изменить вашу локацию eShop, чтобы эти потоковые сервисы работали.

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Как только вы включите Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваша Nintendo Switch. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Настройте DNS-сервера на вашей Nintendo Switch

На вашем Switch выберите Системные настройки.

Выберите Интернет > Настройки Интернета.

Выберите сеть, к которой вы сейчас подключены. Если вы не подключены ни к одной сети, выберите сеть.

Выберите Изменить настройки.

Выберите Настройки DNS. В Настройки DNS выберите Вручную.

Для Основной DNS введите первый IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее. Каждое введенное число может быть отформатировано в трехзначное число. Выберите OK.

Для Вторичный DNS введите второй IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее. Выберите OK.

Выберите Сохранить.

Выберите OK. Вы завершили процесс настройки MediaStreamer. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашей Nintendo Switch.

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