Как установить приложение ExpressVPN для Linux
- Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Linux
- Подключитесь к любому из серверов в 160 локациях
- Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.
Как подключить приложение ExpressVPN для Linux за 2 простых шага!
Шаг 1:
Наберите команду «expressvpn list», чтобы просмотреть полный список из 160 локаций серверов ExpressVPN.
Шаг 2:
Чтобы подключиться к серверу в нужной локации, введите команду «expressvpn connect ЛОКАЦИЯ».
Видео: как установить приложение ExpressVPN для Linux
Прочитайте пошаговое руководство по установке и использованию приложения ExpressVPN для Linux. Хотите настроить вручную? Перейдите на страницу установки приложения ExpressVPN для Linux и найдите соответствующие инструкции.
Скачайте VPN-приложения для всех дистрибутивов Linux
ExpressVPN поддерживает 64-разрядную и 32-разрядную версии:
- Ubuntu
- CentOS
- Debian
- Fedora
- Raspbian (только 32-разрядная)
- Arch
Вашего дистрибутива нет в списке? ExpressVPN также предлагает руководства по установке и настройке VPN для Kali, Ubuntu Studio, Linux Mint и других операционных систем.Купить ExpressVPN
Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Linux
Серверы по всему миру
Вы можете подключить свой компьютер с Linux к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Совместимость с расширением браузера
Расширение ExpressVPN для Chrome и Firefox позволяет напрямую управлять подключением к VPN из вашего веб-браузера.
Надежная защита от утечки данных
Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.
Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)
Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.
Уведомления на рабочем столе
Благодаря удобным уведомлениям на рабочем столе вы всегда будете знать, когда VPN-соединение установлено, а когда отключено.
Узнайте, почему нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Linux
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить свое устройство с Linux к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес компьютера и свое местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Linux, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.