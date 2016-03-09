Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Linux

Серверы по всему миру Вы можете подключить свой компьютер с Linux к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

Максимальная скорость ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Совместимость с расширением браузера Расширение ExpressVPN для Chrome и Firefox позволяет напрямую управлять подключением к VPN из вашего веб-браузера.

Надежная защита от утечки данных Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета) Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.