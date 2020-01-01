ExpressVPN для Google Chromecast: VPN №1 для Chromecast

Google Chromecast — это небольшая приставка, подключающаяся через порт HDMI к телевизору. Она позволит вам подключиться к домашней интернет-сети и запускать на ТВ различные приложения для потоковых трансляций, чтобы смотреть как бесплатный, так и платный контент от Amazon Prime Video, Google Home, Netflix, HBO Now, YouTube, Plex, and BBC iPlayer.
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Chromecast 1-го поколения
Chromecast 2-го поколения
Chromecast Ultra
Chromecast 3-го поколения
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