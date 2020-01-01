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ExpressVPN для Google Chromecast: VPN №1 для Chromecast

  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ к контенту Chromecast для США из любой точки мира
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
  • Используйте роутер с установленной VPN для защиты всех ваших устройств
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Использование Chromecast с VPN значительно улучшит ваш опыт стриминга.

Сетевой медиаплеер Chromecast.
iPhone/iPad
Android
Windows
Mac
Linux
Роутеры
Smart TV
Игровые приставки

3 способа использовать ExpressVPN c Google Chromecast

Потоковое подключение через VPN-роутер к Chromecast.
VPN-роутер
Активируйте ExpressVPN на своем роутере, чтобы получить максимальную защиту конфиденциальности и другие VPN-преимущества при работе с Chromecast (и любым другим устройством вашей домашней сети). Ваше VPN-подключение останется постоянно активным, что позволит работать с Chromecast и другими подключенными устройствами так, как если бы вы находились в другой стране.
Chromecast воспроизводит потоковый контент через компьютер, выступающий в качестве виртуального VPN-роутера.
Виртуальный роутер
Использование виртуального роутера означает, что ваш ПК или Mac, подключенный к ExpressVPN, будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с роутером, где установлено VPN-приложение, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать в инструкциях для Windows и Mac.
Видео, воспроизводящееся от подключенного к VPN устройства на ТВ через Chromecast.
Передача на ТВ
С помощью Chromecast вы сможете передавать трансляцию со смартфона или компьютера, подключенных к VPN, прямо на экран телевизора. Подробные инструкции можно найти на странице центра поддержки. Возможно, это самый простой способ использования VPN для просмотра потоковых трансляций на ТВ. Он сработает, даже когда вы будете в гостях у своих друзей, не оформивших подписку на ExpressVPN.

Видео: как использовать роутер с ExpressVPN для Chromecast

Как подключить Chromecast к VPN-роутеру с установленным приложением ExpressVPN
Различные модели приставок и пультов управления Chromecast.

Для всех моделей Chromecast

Подключение к ExpressVPN значительно улучшит опыт использования:

  • Chromecast 1-го поколения

  • Chromecast 2-го поколения

  • Chromecast Ultra

  • Chromecast 3-го поколения

Ищете VPN для медиа-приставки или игровой консоли? Установив ExpressVPN на роутер, вы сможете защитить все устройства вашей домашней сети. Вы также сможете воспользоваться нашей функцией MediaStreamer для работы с PlayStation, Apple TV, Xbox и Nintendo Switch.

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Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN

bruce johnson
Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.
Bruce Johnson
Аватар по умолчанию.
Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!
Dave Harris
piotr sadowski
Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.
Piotr Sadowski

Часто задаваемые вопросы

Что такое Chromecast?

Можно ли получить доступ к контенту Chromecast для США с помощью VPN?

Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?

Хранит ли ExpressVPN логи?

Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?

Почему именно ExpressVPN?

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Стриминг без границ

ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, файрволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

VPN для всех ваших устройств

Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.

30
дней
гарантия возврата денег

Начните использовать Chromecast с ExpressVPN прямо сейчас

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

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