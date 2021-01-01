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Лучшая VPN для Android TV и телеприставок

Смотрите любые потоковые трансляции под надежной защитой VPN для Android TV.

  • Все преимущества VPN для вашего ТВ
  • Простая смена виртуальных локаций
  • Загрузка и настройка за считанные секунды
  • Свободный доступ к потоковым трансляциям
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Логотип Android TV.
Главный экран Android TV.

Как ExpressVPN работает с вашим Android TV

Android TV от Google — это особая форма операционной системы Android, оптимизированная для использования на телевизорах Smart TV и телеприставках (например, Chromecast). Установив ExpressVPN на телевизор или приставку под управдением Android TV (в том числе Amazon Fire TV и даже Nvidia Shield), вы сможете мгновенно менять свое виртуальное местоположение на любую из 160 доступных локаций в 94 странах мира. Это обеспечит вам безопасный и свободный от ограничений доступ к любимым фильмам и сериалам из любой точки мира.

Как установить ExpressVPN на Android TV в 3 простых шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Купите подписку на ExpressVPN.

Шаг 2

Экран телевизора с поисковым запросом "ExpressVPN".

На телевизоре Android TV откройте Google Play Store и найдите приложение ExpressVPN. Затем установите и откройте приложение ExpressVPN.

Шаг 3

Устройства Android TV.

Войдите в вашу учетную запись ExpressVPN, указав соответствующие имя пользователя и пароль. Подключитесь к любой защищенной локации VPN-серверов и смотрите любимые передачи.

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Все устройства Android TV.

Android TV: дублирование экрана и трансляция

Лучшим аспектом использования ExpressVPN с Android TV является тот факт, что вам не понадобятся больше никакие другие устройства. Просто загрузите приложение ExpressVPN на ваше устройство под управлением Android TV из Google Play Store, и этого будет достаточно, чтобы тут же приступить к просмотру потокового контента самым безопасным образом.

Но что, если вы уже используете другое устройство и хотите узнать, как, например, будет выглядеть ваша работа на большом экране? Или, может, вы пришли в гости, посмотрели на своем смартфоне какое-то видео и захотели поделиться им со всеми остальными? Устройства под управлением Android TV могут принимать и отображать видео-трансляции, отправленные с компьютеров и телефонов, даже если на телевизоре не установлено приложение ExpressVPN.

Подробнее об этом вы узнаете в нашем руководстве по дублированию экрана и трансляциям.

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Ключевые особенности приложения ExpressVPN для Android TV

Больше серверных локаций

Подключите свое устройство к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Непревзойденная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам полную конфиденциальность и безопасность.

Многоязычный интерфейс

Ваш родной язык — не английский? Приложения ExpressVPN доступны на 16 других языках.

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ЧаВо: Android TV и VPN

Что такое Android TV?
Приставки Android TV — что это такое?
Какая приставка Android TV самая лучшая?
ExpressVPN можно установить на любые телевизоры Smart TV?
Android TV и Google Chromecast чем-то отличаются?
Какие приложения нужно обязательно установить на Android TV?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Есть ли у ExpressVPN бесплатный пробный период?

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Доступ к любимым веб-сайтам

Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, YouTube, Twitter и многие другие сервисы.

Повышенная конфиденциальность

Скройте IP-адрес и местоположение устройства, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.

Доступ к потоковым сервисам

Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других сервисах не только в полной безопасности и конфиденциальности, но еще и на невероятной скорости.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

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Попробуйте ExpressVPN для Android TV уже сегодня, воспользовавшись надежной 30-дневной гарантией возврата денег.

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