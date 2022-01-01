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Лучшая VPN для Nvidia Shield TV Pro

Воспользуйтесь надежной VPN для Shield TV, чтобы свободно работать онлайн.

  • Совместимость с Nvidia Shield TV и Shield TV Pro
  • Быстрые и стабильные подключения
  • Работает в фоновом режиме — достаточно настроить и включить
  • Проверенная 30-дневная гарантия возврата денег
  • Совместимость с Nvidia Shield TV и Shield TV Pro
  • Быстрые и стабильные подключения
  • Работает в фоновом режиме — достаточно настроить и включить
  • Проверенная 30-дневная гарантия возврата денег
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Лучший VPN для Nvidia Shield TV Pro.
Лучший VPN для Nvidia Shield TV Pro.

Как начать работу с ExpressVPN на Nvidia Shield в 3 простых шага

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN в соответствующем разделе.

Шаг 2

Шаг 2 настройки VPN для Nvidia Shield.

Загрузите и установите приложение ExpressVPN на Shield TV.

Шаг 3

Шаг 2 настройки VPN для Nvidia Shield.

Войдите в учетную запись ExpressVPN, введя свой адрес электронной почты и пароль. Подключитесь к любой безопасной локации VPN-серверов и наслаждайтесь просмотром любимых сериалов.

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Видео: как установить VPN на Nvidia Shield

Руководство по установке приложения ExpressVPN на Nvidia Shield
Лучший VPN для устройств Nvidia Shield TV.

Лучшая VPN для устройств Nvidia Shield TV

Воспользовавшись ExpressVPN, вы сможете мгновенно изменить свой IP-адрес, защитить подключение и безопасно работать онлайн.

ExpressVPN отлично работает с устройствами для просмотра потоковых трансляций на базе Android TV, в том числе со всеми версиями Nvidia Shield TV:

  • Приставкой Shield TV (2015)

  • Приставкой Shield TV Pro (2015)

  • Приставкой Shield TV (2017)

  • Пультом Shield TV (2019)

  • Приставкой Shield TV Pro (2019)

ПРИМЕЧАНИЕ. Модель Shield TV 2019 года выпуска не имеет разъема USB-A. Для установки ExpressVPN на этой модели вам потребуется взять карту microSD вместо флэш-диска.

Раскройте все возможности Nvidia Shield с ExpressVPN

Загрузите лучший VPN для Nvidia Shield.

Играете ли вы на большом экране или смотрите потоковые трансляции любимых сериалов, вы сможете окружить свое устройство Shield TV полной VPN-защитой и приватностью. Установить ExpressVPN на Shield TV можно всего за пять минут, воспользовавшись этим пошаговым руководством и файлом APK.

Nvidia Shield VPN для облачной игровой платформы GeForce Now Cloud.

Воспользуйтесь VPN для игровой платформы GeForce Now

GeForce Now — это доступная по подписке облачная игровая платформа. Она позволяет играть в более чем 1000 различных игр в потоковом режиме на различных устройствах, в том числе Shield TV, ПК Windows, Mac, iOS и Chromebook.

Направляя онлайн-трафик через зашифрованный туннель, ExpressVPN защищает онлайн-геймеров от ограничений скорости подключения интернет-провайдером. За счет этого снижается пинг, обеспечивается стабильная скорость (не менее 5 Мб/с) и гарантируется комфортный игровой процесс при подключении к онлайн-серверам.

Ключевые особенности ExpressVPN для Nvidia Shield

Больше серверных локаций

Подключите свое устройство к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

Первоклассное шифрование

Защитите все свои данные с помощью лучшего в своем классе алгоритма шифрования AES-256.

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Клиенты любят использовать ExpressVPN на Shield TV

Пользователь @JULIACHEF рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

Если кому-то из вас нужен VPN по любой причине, я не могу не порекомендовать этих ребят. Первоклассный сервис, всегда.

@juliachef
Пользователь @JAMESRDR90 рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

@expressvpn обожаю ваш сервис, это просто лучшая и самая быстрая #VPN из всех, с которыми я работал. Спасибо за работу :)

@Jamesrdr90
Пользователь SKY_MASTERS737 рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

Sky_Masters737
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Часто задаваемые вопросы

Что такое Nvidia Shield?
Можно ли получить доступ к американскому каталогу контента Shield TV с VPN?
Можно ли использовать ExpressVPN сразу на нескольких устройствах
Позволит ли VPN бесплатно использовать GeForce Now?
Ведет ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
Предоставляет ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание ваших действий в Интернете и метаданных.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Воспользуйтесь надежной VPN для Shield TV

Если ExpressVPN вам не понравится, мы вернем вам деньги.

Всё честно: воспользуйтесь ExpressVPN для Shield TV уже сегодня, чтобы защитить свое интернет-подключение, и мы предоставим вам 30-дневную гарантию возврата денег.

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