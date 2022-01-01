Лучшая VPN для Nvidia Shield TV Pro

Лучшая VPN для устройств Nvidia Shield TV

Воспользовавшись ExpressVPN, вы сможете мгновенно изменить свой IP-адрес, защитить подключение и безопасно работать онлайн.

ExpressVPN отлично работает с устройствами для просмотра потоковых трансляций на базе Android TV, в том числе со всеми версиями Nvidia Shield TV:

Приставкой Shield TV (2015)

Приставкой Shield TV Pro (2015)

Приставкой Shield TV (2017)

Пультом Shield TV (2019)

Приставкой Shield TV Pro (2019)

ПРИМЕЧАНИЕ. Модель Shield TV 2019 года выпуска не имеет разъема USB-A. Для установки ExpressVPN на этой модели вам потребуется взять карту microSD вместо флэш-диска.