Ниже приведены типичные ошибки, которые могут появиться в файле журнала или диагностике. Нажмите статью, связанную с вашим устройством и проблемой, чтобы получить доступ к соответствующему решению.
Не можете найти сообщение об ошибке? Пожалуйста, сохраните ваш файл журнала и свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения помощи.
Моя платформа устройства…
Windows
- Ошибка подключения: соединение сброшено другой стороной
- Ошибка подключения: устаревший параметр
- Ошибка подключения: предопределенный ключ
- Не удается установить ExpressVPN из-за незавершенного удаления
- Не удалось подключиться: все адаптеры TAP-Windows/TAP-Win32 используются
- Не удается подключиться: ни одного адаптера TAP-Windows на этой системе
- Не удается подключиться: неверные дата и время системы
- Не удается подключиться: ошибка TLS рукопожатия
- Не удается подключиться: несколько TAP/невозможно использовать адаптер
- Не удается подключиться: ошибки клиентских сервисов
- Не удается подключиться: ошибка служб удаленного доступа
- Не удается подключиться: ошибка имени файла, имени каталога
- Нестабильное соединение: истек срок действия TTL фрагмента
- Действительное запрашиваемое имя, но IP-адрес не найден/Хост не найден
- Предупреждение: эта конфигурация может кэшировать пароли в памяти
Mac
- Не удается подключиться: невозможно динамически назначить TUN/TAP устройство
- Не удается подключиться: неверные дата и время системы
- Не удается подключиться: ошибка TLS рукопожатия
- Не удается подключиться: проблема с Kext/невозможно выгрузить Kext
- Не удается подключиться: не удалось привязать по локальному адресу
- Не удается подключиться: невозможно разрешить адрес хоста
- Не удается подключиться: невозможно получить эксклюзивную блокировку
- Нестабильное соединение: истек срок действия TTL фрагмента
- Не удается подключиться: невозможно назначить запрашиваемый адрес
- Не удается подключиться: невозможно назначить запрашиваемый адрес (код=49)
- Действительное запрашиваемое имя, но IP-адрес не найден/Хост не найден
- Предупреждение: эта конфигурация может кэшировать пароли в памяти
Если вы используете Mac, и файл журнала или диагностика показывает отсутствие соединения, но при этом отсутствуют сообщения об ошибках, это может быть проблема с загрузкой Kext.
Android
iOS
Приложение ExpressVPN для iOS не имеет журналов ошибок подключения.
Для устранения проблем с подключением на iOS, попробуйте изменить ваш VPN-протокол или свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.