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Ниже приведены типичные ошибки, которые могут появиться в файле журнала или диагностике. Нажмите статью, связанную с вашим устройством и проблемой, чтобы получить доступ к соответствующему решению.

Не можете найти сообщение об ошибке? Пожалуйста, сохраните ваш файл журнала и свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения помощи.

Моя платформа устройства…

Windows
Mac
Android
iOS

Windows

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Mac

Если вы используете Mac, и файл журнала или диагностика показывает отсутствие соединения, но при этом отсутствуют сообщения об ошибках, это может быть проблема с загрузкой Kext.

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Android

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iOS

Приложение ExpressVPN для iOS не имеет журналов ошибок подключения.

Для устранения проблем с подключением на iOS, попробуйте изменить ваш VPN-протокол или свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.

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