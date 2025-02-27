Son güncelleme:

Aşağıdakiler, günlük dosyasında veya tanılamalarda görünebilecek yaygın hatalardır. Cihazınıza ve probleminize ilişkin makaleyi tıklayarak ilgili çözüme erişiniz.

Hata mesajınızı bulamıyor musunuz? Lütfen günlük dosyanızı kaydedin ve yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Cihaz platformum…

Windows
Mac
Android
iOS

Windows

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Mac

Bir Mac kullanıyorsanız ve günlük dosyası veya tanılamalar bağlantı olmadığını ancak hata mesajı da içermediğini gösteriyorsa, bu Kext yüklenmesinde bir sorun olabilir.

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Android

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iOS

ExpressVPN iOS uygulaması, bağlantı hatası günlüğüne sahip değildir.

iOS bağlantı sorunları için lütfen VPN protokolünüzü değiştirmeyi deneyin veya hızlı destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Examples: Android, Windows, Linksys router

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.