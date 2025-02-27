Aşağıdakiler, günlük dosyasında veya tanılamalarda görünebilecek yaygın hatalardır. Cihazınıza ve probleminize ilişkin makaleyi tıklayarak ilgili çözüme erişiniz.
Hata mesajınızı bulamıyor musunuz? Lütfen günlük dosyanızı kaydedin ve yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Cihaz platformum…
Windows
- Bağlantı hatası: Bağlantı eş tarafından sıfırlandı
- Bağlantı hatası: Kullanım dışı seçenek
- Bağlantı hatası: Önceden paylaşılmış anahtar
- Eksik kaldırma nedeniyle ExpressVPN yüklenemiyor
- Bağlanılamıyor: Kullanımda Olan Tüm TAP-Windows/TAP-Win32 adaptörleri
- Bağlanılamıyor: Bu sistemde TAP-Windows adaptörü yok
- Bağlanılamıyor: Yanlış sistem tarih ve saati
- Bağlanılamıyor: TLS el sıkışması başarısız oldu
- Bağlanılamıyor: Çoklu TAP/Adaptör kullanılamıyor
- Bağlanılamıyor: İstemci hizmetleri hataları
- Bağlanılamıyor: Uzaktan erişim hizmetleri hatası
- Bağlanılamıyor: Dosya adı, dizin adı hatası
- Dengesiz bağlantı: Frag TTL süresi doldu
- Geçerli istenen ad ancak IP adresi yok/Host bulunamadı
- Uyarı: Bu yapılandırma şifreleri bellekte önbelleğe alabilir
Mac
- Bağlanılamıyor: TUN/TAP dev’i dinamik olarak tahsis edilemiyor
- Bağlanılamıyor: Yanlış sistem tarih ve saati
- Bağlanılamıyor: TLS el sıkışması başarısız oldu
- Bağlanılamıyor: Kext sorunu/Kext boşaltılamıyor
- Bağlanılamıyor: Yerel adreste bağlanma başarısız oldu
- Bağlanılamıyor: Ana bilgisayar adresi çözümlenemiyor
- Bağlanılamıyor: Özel kilit elde edilemiyor
- Dengesiz bağlantı: Frag TTL süresi doldu
- Bağlanılamıyor: İstenen adres atanamıyor
- Bağlanılamıyor: İstenen adres atanamıyor (kod=49)
- Geçerli istenen ad ancak IP adresi yok/Host bulunamadı
- Uyarı: Bu yapılandırma şifreleri bellekte önbelleğe alabilir
Bir Mac kullanıyorsanız ve günlük dosyası veya tanılamalar bağlantı olmadığını ancak hata mesajı da içermediğini gösteriyorsa, bu Kext yüklenmesinde bir sorun olabilir.
Android
iOS
ExpressVPN iOS uygulaması, bağlantı hatası günlüğüne sahip değildir.
iOS bağlantı sorunları için lütfen VPN protokolünüzü değiştirmeyi deneyin veya hızlı destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.