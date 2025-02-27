Aşağıdakiler, günlük dosyasında veya tanılamalarda görünebilecek yaygın hatalardır. Cihazınıza ve probleminize ilişkin makaleyi tıklayarak ilgili çözüme erişiniz.

Hata mesajınızı bulamıyor musunuz? Lütfen günlük dosyanızı kaydedin ve yardım için .

Cihaz platformum… Windows

Mac

Android

iOS

Windows

Başa dön

Mac

Bir Mac kullanıyorsanız ve günlük dosyası veya tanılamalar bağlantı olmadığını ancak hata mesajı da içermediğini gösteriyorsa, bu Kext yüklenmesinde bir sorun olabilir.

Başa dön

Android

Başa dön

iOS

ExpressVPN iOS uygulaması, bağlantı hatası günlüğüne sahip değildir.

iOS bağlantı sorunları için lütfen VPN protokolünüzü değiştirmeyi deneyin veya .

Başa dön