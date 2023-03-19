Реалити-шоу Top Chef, запущенное на канале Bravo, является одним из самых популярных кулинарных телешоу в мире. В нем принимают участие профессиональные повара из ведущих ресторанов. Они соревнуются друг с другом, проходя различные кулинарные испытания. Проигравший повар покидает телешоу, и в конце каждого эпизода ведущая Падма Лакшми обязательно произносит свою коронную фразу: «Соберите свои ножи и уходите.»

Одной из жемчужин каждого из сезонов является традиционная рубрика “Restaurant Week”, когда участники делятся на две группы, чтобы включиться в работу над меню вымышленного ресторана. Финальные эпизоды сезона всегда снимаются в какой-нибудь новой локации. Как правило, до финала, полного еще более изощренных испытаний, доходят лишь 3–4 участника. С 12-го по 19-й сезоны в реалити-шоу Top Chef для выбывших до финала участников оставалась возможность вернуться (Last Chance Kitchen) и продолжить борьбу за главный приз. Будет ли такая возможность в 20-м сезоне? Об этом мы пока не знаем.