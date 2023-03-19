Где смотреть Top Chef
Реалити-шоу Top Chef отметило юбилей — в эфир вышел 20-й сезон! В Top Chef: World All-Stars примут участие повара из самых разных стран мира, и все они будут соревноваться ради приза в 250 000 долл. США. Мы же расскажем вам, как смотреть все эпизоды Top Chef.
Про что реалити-шоу Top Chef?
Реалити-шоу Top Chef, запущенное на канале Bravo, является одним из самых популярных кулинарных телешоу в мире. В нем принимают участие профессиональные повара из ведущих ресторанов. Они соревнуются друг с другом, проходя различные кулинарные испытания. Проигравший повар покидает телешоу, и в конце каждого эпизода ведущая Падма Лакшми обязательно произносит свою коронную фразу: «Соберите свои ножи и уходите.»
Одной из жемчужин каждого из сезонов является традиционная рубрика “Restaurant Week”, когда участники делятся на две группы, чтобы включиться в работу над меню вымышленного ресторана. Финальные эпизоды сезона всегда снимаются в какой-нибудь новой локации. Как правило, до финала, полного еще более изощренных испытаний, доходят лишь 3–4 участника. С 12-го по 19-й сезоны в реалити-шоу Top Chef для выбывших до финала участников оставалась возможность вернуться (Last Chance Kitchen) и продолжить борьбу за главный приз. Будет ли такая возможность в 20-м сезоне? Об этом мы пока не знаем.
В 20-м сезоне Top Chef: World All-Stars примут участие повара из самых разных стран мира, в том числе участники оригинальной американской франшизы и победители различных международных версий этого реалити-шоу. Впервые за всю историю программы основная часть будет сниматься не в каком-то определенном городе США, а за пределами страны — преимущественно в Лондоне и Париже.
Судьи нового сезона Top Chef
Падма Лакшми
Ведущая реалити-шоу Top Chef
Том Количчио
Ведущий реалити-шоу Top Chef
Гэйл Симмонс
Ведущая реалити-шоу Top Chef
Когда состоялась премьера нового сезона Top Chef?
Премьера Top Chef: World All Stars состоялась 9 марта 2023 года. Все следующие эпизоды будут выходить в эфир еженедельно по четвергам, пока реалити-шоу не подойдет к концу. Полное количество эпизодов на данный момент неизвестно.
Где можно смотреть Top Chef онлайн?
Новейший сезон Top Chef выходит в эфир на канале Bravo (американская кабельная сеть). Если у вас нет прямого доступа к этому каналу, не переживайте — вы можете воспользоваться такими сервисами, как Peacock, Hulu, YouTube TV, DirecTV Stream, fuboTV и Sling. Отдельные прошлые сезоны Top Chef также доступны на 7plus и SBS On Demand в Австралии и на французских сервисах Canal+ и 6play.
Смотрите Top Chef на Bravo
Американский кабельный сервис Bravo TV будет показывать все эпизоды Top Chef: World All-Stars. Вы сможете смотреть трансляции всех новых эпизодов без задержек, используя Roku (или, собственно, включив этот канал на телевизоре). На следующий после премьеры день эпизоды будут доступны в приложении Bravo, на сайте сервиса, а также в каталоге Peacock.
Смотрите Top Chef на Peacock
После трансляции на канале Bravo эпизоды реалити-шоу Top Chef: World All-Stars становятся доступны в каталоге Peacock, но лишь на следующий день. Там же доступны сезоны Top Chef с 1-го по 19-й. Peacock — это доступная альтернатива сервисам кабельного телевидения, и для новых пользователей эта платформа предлагает бесплатный 7-дневный пробный период.
Смотрите Top Chef на NBC.com
Спустя сутки после премьеры последние эпизоды Top Chef также становятся доступны на NBC.com и в приложении NBC. Кроме того, в каталоге этого сервиса доступны эпизоды прошлых сезонов реалити-шоу. Доступ к сайту и приложению NBC бесплатный, однако некоторые передачи доступны лишь для подписчиков сервисов кабельного телевидения.
Смотрите Top Chef на FuboTV без кабельного ТВ
FuboTV — это еще один способ смотреть эпизоды Top Chef: World All-Stars на канале Bravo. Отдельные эпизоды прошлых сезонов Top Chef также доступны здесь по запросу. FuboTV предлагает семидневный бесплатный пробный период, в рамках которого пользователи получают полный доступ к возможностям одного из четырех тарифных планов FuboTV. При регистрации вам потребуется указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите Top Chef по запросу на Sling TV
На Sling TV также доступен контент Bravo TV. В частности, вы сможете смотреть в прямом эфире последние эпизоды Top Chef, а также отдельные эпизоды прошлых сезонов этого реалити-шоу. К сожалению, Sling TV не предлагает своим пользователям бесплатный пробный период. При регистрации вам потребуется указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Кто принимает участие в Top Chef: World All-Stars?
В этом сезоне Top Chef мы будем следить за борьбой шестнадцати поваров — победителей и финалистов прошлых сезонов из США и международных версий этого реалити-шоу. Вот полный список участников Top Chef: World All-Stars:
Сэмюель Альбер, Top Chef France;
Лучиана Берри, Top Chef Brazil;
Сара Брэдли, Top Chef USA;
Дон Баррелл, Top Chef USA;
Али Гзави, Top Chef MENA;
Том Гёттер, Top Chef Germany;
Николь Гомес, Top Chef Canada;
Виктуар Гулуби, Top Chef Italy;
Шарбел Хайек, Top Chef MENA;
Будда Ло, Top Chef USA;
Дэйл Маккей, Top Chef Canada;
Мэй Фаттанант Тонгтонг, Top Chef Thailand;
Бегония Родриго, Top Chef Spain;
Габриэль Родригез, Top Chef Mexico;
Амар Сантана, Top Chef USA;
Сильвия Стачира, Top Chef Poland.
ЧаВо: Top Chef
Как смотреть Top Chef в Австралии?
Отдельные эпизоды Top Chef бесплатно доступны в Австралии на платформах 7Plus и SBS On Demand; также к вашим услугам такие платные сервисы, как Binge и Foxtel Now. В каталоге Hayu можно найти все сезоны Top Chef.
Как смотреть Top Chef в Британии?
Все сезоны Top Chef в настоящий момент доступны жителям Британии на платформах Hayu и Amazon Prime Video.
Как смотреть Top Chef в Индии?
Можно ли смотреть Top Chef на Roku?
Все сезоны Top Chef доступны для просмотра на Roku через Peacock и Amazon Prime Video. При этом 19-й сезон Top Chef доступен бесплатно на The Roku Channel.
Можно ли смотреть Top Chef на Apple TV?
Можно ли смотреть Top Chef на Tubi?
В настоящий момент Top Chef отсутствует в каталоге Tubi, однако вы можете смотреть на этой платформе такие кулинарные реалити-шоу, как MasterChef, MasterChef Junior и Next Level Chef.
Можно ли смотреть Top Chef на Amazon Prime?
Сколько сезонов Top Chef доступно на Netflix?
В настоящий момент в каталогах Netflix нет ни одного сезона Top Chef.
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