L'émission Top Chef sur Bravo est une des émissions de téléréalité culinaire les plus populaires du monde. Elle met en avant des chefs professionnels venant de restaurants connus qui sont en compétition toutes les semaines lors d'épreuves culinaires et d'élimination. À la fin de chaque épisode, l'animatrice Padma Lakshmi dit au chef participant éliminé "rangez vos couteaux et partez".

Chaque saison met également en avant le fameux "Restaurant Week" - l'équivalent de "La guerre des restos" dans l'émission française - dans lequel les chefs participants se divisent en deux équipes pour créer des restaurants pop-up. La localisation change habituellement lors de la finale et cette dernière met en avant des défis multiples pour trois des quatre finalistes. Les saisons 12 à 19 de Top Chef US incluent également "Last Chance Kitchen" dans lequel les chefs participants éliminés sont en compétition pour une chance de réintégrer la course, mais on ne sait pas encore si ce sera un composant de la saison 20.