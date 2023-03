Bravos Top Chef er et af de mest populære madlavningsrealityprogrammer i verden, og byder på professionelle kokke fra nogle af verdens førende restauranter, der konkurrerer i ugentlig "quickfire" og eliminationsudfordringer. I slutningen af hver episode vil værten Padma Lakshmi normalt bede den eliminerede kok om at "pakke sine knive og gå".

Hver sæson har også den berygtede "Restaurant Week", hvor kokkene opdeles i to hold for at danne pop op-restaurantkoncepter. Finalen foregår normalt på en anden placering og har flere udfordringer for tre eller fire finalister. Sæson 12-19 af Top Chef har også haft Last Chance Kitchen, hvor eliminerede kokke konkurrerer om en chance for at genindtræde i konkurrencen, men det er endnu ikke officielt, om dette vil være en del af sæson 20.