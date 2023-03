Choć Top Chef nie jest obecnie dostępny do oglądania na Tubi, można oglądać w tym serwisie MasterChef, MasterChef Junior i Next Level Chef .

Wszystkie sezony Top Chef są obecnie dostępne do streamingu na Roku przez serwisy Peacock i Amazon Prime Video. Sezon 19 Top Chef jest dostępny do oglądania za darmo na Roku Channel.

Wybrane sezony Top Chef można oglądać w Australii za darmo na 7Plus i SBS On Demand oraz w płatnych serwisach streamingowych, takich jak Binge i Foxtel Now. W Hayu dostępne są wszystkie sezony Top Chef.

FuboTV to kolejny sposób na oglądanie Top Chef: World All-Stars za pośrednictwem Bravo. Wybrane odcinki z poprzednich sezonów Top Chef są również dostępne na żądanie. FuboTV oferuje siedmiodniowy bezpłatny okres próbny , który zapewnia pełny dostęp do jednego z czterech planów subskrypcji FuboTV. Do rejestracji wymagane jest podanie ważnego amerykańskiego kodu pocztowego (np. 30301 lub 11222).

Po emisji na Bravo , Top Chef: World All-Stars jest dostępne do obejrzenia na Peacock następnego dnia. Sezony od 1 do 19 Top Chef są również dostępne. Peacock jest przystępną cenowo alternatywą dla zwykłej kablówki i oferuje siedmiodniowy bezpłatny okres próbny dla nowych użytkowników.

Obecny sezon Top Chef emitowany jest w amerykańskiej sieci kablowej Bravo . Nie masz kablówki? Nie martw się! Masz do dyspozycji serwisy Peacock , Hulu, YouTube TV, DirecTV Stream, fuboTV i Sling. Wybrane starsze sezony Top Chef są również dostępne na 7plus i SBS On Demand Australii oraz na francuskich kanałach Canal+ i 6play.

Top Chef: World All Stars miało premierę w czwartek, 9 marca 2023 roku , a kolejne odcinki są emitowane co tydzień w czwartki aż do zakończenia sezonu. Pełna liczba odcinków nie została jeszcze ujawniona.

Top Chef od Bravo to jeden z najpopularniejszych, kulinarnych reality show na świecie, w którym profesjonalni kucharze z czołowych restauracji rywalizują w cotygodniowych wyzwaniach „quickfire” i eliminacjach. Na koniec każdego odcinka prowadząca Padma Lakshmi zazwyczaj prosi wyeliminowanego szefa kuchni o „spakowanie noży i odejście”. Każdy sezon zawiera również słynny „Tydzień restauracji”, w którym kucharze dzielą się na dwie drużyny, aby stworzyć koncepcje tzw. restauracji pop-up, czyli tymczasowego lokalu. Finał zwykle przenosi się w inne miejsce i zawiera wiele wyzwań dla trzech lub czterech finalistów. Sezony 12-19 programu Top Chef zawierały również „Kuchnię ostatniej szansy”, w której wyeliminowani uczestnicy walczą o szansę ponownego dołączenia do rywalizacji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie to element sezonu 20.

