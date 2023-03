Bravo's Top Chef is een van de populairste reality-kookprogramma's ter wereld, met professionele chef-koks van toonaangevende restaurants die wekelijks deelnemen aan "quickfire"- en eliminatie-uitdagingen. Aan het eind van elke aflevering vraagt presentatrice Padma Lakshmi de geëlimineerde chef meestal om "je messen te pakken en te gaan".

Elk seizoen is er ook de beruchte "Restaurantweek", waarin de "cheftestants" in twee teams worden verdeeld om pop-up restaurantconcepten te vormen. De finale gaat meestal naar een andere locatie en bevat meerdere uitdagingen voor drie of vier finalisten. Seizoenen 12-19 van Top Chef bevatten ook Last Chance Kitchen, waarin geëlimineerde chefs strijden voor een kans om opnieuw mee te doen, maar het is nog niet bekend of dit een onderdeel van seizoen 20 zal zijn.