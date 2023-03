Bravos Top Chef är ett av världens mest populära matlagningsprogram och handlar om professionella kockar från framstående restauranger som möts i "quickfire"- och elimineringstävlingar varje vecka. I slutet av varje avsnitt ber programledaren Padma Lakshmi den eliminerade kocken att "packa ner sina knivar och åka".

Varje säsong innehåller också den ökända "restaurangveckan", där de tävlande delas in i två lag som ska ta fram varsitt popup-koncept. Finalen äger oftast rum på en annan plats där de tre eller fyra finalisterna får ta sig an flera olika utmaningar. Säsong 12-19 av Top Chef har också haft inslaget Last Chance Kitchen, där utslagna deltagare tävlar om en chans att släppas in i tävlingen igen, men det är ännu inte känt ifall det inslaget kommer vara en del av säsong 20.