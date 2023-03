O Top Chef da Bravo é um dos reality shows de culinária mais populares do mundo e conta com chefs profissionais de restaurantes importantes competindo em desafios semanais de "fogo rápido" e eliminação. No final de cada episódio, a apresentadora Padma Lakshmi geralmente pede ao chef eliminado para "arrumar suas facas e ir embora".



Cada temporada também apresenta a notória “Restaurant Week”, na qual os “cheftestantes” se dividem em duas equipes para formar conceitos de restaurantes. Ao final geralmente se mudam para um local diferente e apresentam vários desafios para três ou quatro finalistas. As temporadas 12 a 19 do Top Chef também incluíram Last Chance Kitchen, em que os cheftestantes eliminados competem por uma chance de entrar novamente na competição, mas ainda não se sabe se isso será um componente da 20ª temporada.