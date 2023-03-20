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Top Chef: World All-Stars nerede ve nasıl izlenir.

Top Chef nerede izlenir

Top Chef'in 20. Sezonu çıktı! Top Chef: World All-Stars, 250.000 USD kazanma şansı için dünyanın dört bir yanından yarışmacıları bir araya getiriyor. İşte Top Chef'in her bölümünü nasıl izleyeceğiniz!

Top Chef ne hakkında?

Bravo'da yayınlanan Top Chef, dünyanın en popüler realite yemek pişirme programlarından biridir ve önde gelen restoranlarda çalışan profesyonnel şeflerin haftalık "quickfire" ve eleme yarışmalarında yarışmasını konu alır. Her bölümün sonunda, sunucu Padma Lakshmi elenen şef adayından "bıçaklarını toplayıp gitmesini" ister.

Her sezon, "yarışmacı şeflerin" restoran konseptleri oluşturmak için iki takıma ayrıldığı "Restoran Haftası"nı da içerir. Final genellikle farklı bir yere taşınır ve üç veya dört finalist için birden fazla mücadele içerir. Top Chef'in 12-19. Sezonları, elenen şef adaylarının yarışmaya yeniden girme şansı için yarıştığı Last Chance Kitchen'ı da içeriyor, ancak bunun 20. Sezonda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Top Chef Sezon 20'ye İlk Bakış | Top Chef | Bravo

Top Chef: World All-Stars olarak adlandırılan 20. sezonda, orijinal ABD versiyonundan “All-Star” yarışmacıları ve programın çeşitli uluslararası versiyonlarından kazananlar da dahil dünyanın dört bir yanından yarışmacılar yer alacak. Bu aynı zamanda, genellikle belirli bir ABD şehrinde veya eyaletinde geçen ana programının ülke dışında (esas olarak Londra ve Paris'te) gerçekleştirileceği ilk seferdir.

‘Top Chef’ jürisinde kimler var?

Padma Lakshmi, Top Chef sunucusu.

Padma Lakshmi

Top Chef sunucusu

Tom Colicchio, Top Chef jürisi

Tom Colicchio

Top Chef jürisi

Gail Simmons, Top Chef jürisi

Gail Simmons

Top Chef jürisi

Her zamanki gibi, Padma Lakshmi sunucu ve jüri olarak geri dönecek ve ünlü şef Tom Colicchio baş jüri olarak, yemek yazarı ve yemek kitabı yazarı Gail Simmons ile birlikte görev yapacak. Bu sezon aynı zamanda serinin uluslararası sürümlerinden özel konuk jürilere de yer verecek.

Top Chef: World All-Stars katılımcılar.

Top Chef Sezon 20 prömiyeri ne zaman?

Top Chef: World All Stars 9 Mart 2023 Perşembe günü prömiyer yaptı ve sonraki bölümler sezon bitene kadar Perşembe günleri haftalık olarak yayınlanacak. Bölümlerin tam sayısı şu anda açıklanmadı.

Top Chef internetten nerede izlenir

*Top Chef'*in şu anki sezonu ABD kablolu TV ağı Bravo'da yayınlanıyor. Kablolu TV'niz yok mu? Endişelenmeyin; çünkü Peacock, Hulu, YouTube TV, DirecTV Stream, fuboTV ve Sling var. Top Chef'in bazı eski sezonları Avustralya'da 7plus ve **SBS On Demand'**da ve Fransa'da Canal+ ve 6play'de mevcuttur.

Bravo logosu.

Top Chef'i Bravo'da canlı izleyin

ABD kablo TV kanalı Bravo TV, Top Chef: World All-Stars'ın her bölümünü yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla ya da Peacock'ta izleyebilirsiniz.

Peacock logosu.

Top Chef'i Peacock üzerinde izleyin

Top Chef: World All-Stars, Bravo'da yayınlandıktan sonraki gün Peacock'ta yayınlanıyor. Top Chef'in 1 ila 19. Sezonları da mevcut. Peacock, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü ile kablo TV'ye uygun fiyatlı bir alternatiftir.

NBC Logosu

Top Chef'i NBC.com üzerinde izleyin

Top Chef'in son bölümünü ertesi gün NBC.com ve NBC uygulamasından da izleyebilirsiniz. Önceki sezonlardan bölümler de mevcuttur. NBC sitesine ve uygulamasına erişim ücretsiz olsa da, bazı içerikler için TV servis sağlayıcınızdan doğrulama gerekir.

FuboTV logosu

Top Chef'i kablosuz olarak FuboTV'de izleyin

FuboTV, Top Chef: World All-Stars'ı Bravo üzerinden izlemenin başka bir yoludur. Top Chef'in önceki sezonlarından bazı bölümler de istek üzerine mevcuttur. FuboTV, FuboTV'nin dört abonelik planından birine tam erişim sağlayan yedi günlük ücretsiz deneme sunar. Kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (örn. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekecektir.

Sling TV logosu.

Top Chef'i Sling TV'de isteğe bağlı olarak izleyin

Sling TV ayrıca Bravo TV içeriğini de içerir. Top Chef'in son bölümlerini canlı izleyin, önceki sezonlardan seçili bölümler de platformda mevcuttur. Ne yazık ki, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (örn. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekecektir.

Top Chef: World All-Stars katılımcıları kimler?

Top Chef: World All-Stars katılımcıları.

Top Chef'in bu sezonunda, programın hem ABD hem de uluslararası versiyonlarının önceki sezonlarının kazananları ve finalistlerinden oluşan on altı yarışmacı yer alıyor. İşte Top Chef: World All-Stars'ın tam kadrosu:

  • Samuel Albert, Top Chef France

  • Luciana Berry, Top Chef Brazil

  • Sara Bradley, Top Chef USA

  • Dawn Burrell, Top Chef USA

  • Ali Ghzawi, Top Chef MENA

  • Tom Goetter, Top Chef Germany

  • Nicole Gomes, Top Chef Canada

  • Victoire Gouloubi, Top Chef Italy

  • Charbel Hayek, Top Chef MENA

  • Buddha Lo, Top Chef USA

  • Dale MacKay, Top Chef Canada

  • May Phattanant Thongthong, Top Chef Thailand

  • Begoña Rodrigo, Top Chef Spain

  • Gabriel Rodriguez, Top Chef Mexico

  • Amar Santana, Top Chef USA

  • Sylwia Stachyra, Top Chef Poland

Top Chef SSS

Avustralya'da nasıl Top Chef izlerim?
Birleşik Krallık'ta Top Chef'i nasıl izlerim?
Hindistan'da nasıl Top Chef izlerim?
Roku'da Top Chef izlenir mi?
Apple TV'de Top Chef izleyebilir misiniz?
Tubi'de Top Chef izlenir mi?
Amazon Prime'da Top Chef izlenir mi?
Netflix'te Top Chef'in kaç sezonu var?
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