Top Chef nerede izlenir
Top Chef'in 20. Sezonu çıktı! Top Chef: World All-Stars, 250.000 USD kazanma şansı için dünyanın dört bir yanından yarışmacıları bir araya getiriyor. İşte Top Chef'in her bölümünü nasıl izleyeceğiniz!
Top Chef ne hakkında?
Bravo'da yayınlanan Top Chef, dünyanın en popüler realite yemek pişirme programlarından biridir ve önde gelen restoranlarda çalışan profesyonnel şeflerin haftalık "quickfire" ve eleme yarışmalarında yarışmasını konu alır. Her bölümün sonunda, sunucu Padma Lakshmi elenen şef adayından "bıçaklarını toplayıp gitmesini" ister.
Her sezon, "yarışmacı şeflerin" restoran konseptleri oluşturmak için iki takıma ayrıldığı "Restoran Haftası"nı da içerir. Final genellikle farklı bir yere taşınır ve üç veya dört finalist için birden fazla mücadele içerir. Top Chef'in 12-19. Sezonları, elenen şef adaylarının yarışmaya yeniden girme şansı için yarıştığı Last Chance Kitchen'ı da içeriyor, ancak bunun 20. Sezonda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Top Chef: World All-Stars olarak adlandırılan 20. sezonda, orijinal ABD versiyonundan “All-Star” yarışmacıları ve programın çeşitli uluslararası versiyonlarından kazananlar da dahil dünyanın dört bir yanından yarışmacılar yer alacak. Bu aynı zamanda, genellikle belirli bir ABD şehrinde veya eyaletinde geçen ana programının ülke dışında (esas olarak Londra ve Paris'te) gerçekleştirileceği ilk seferdir.
‘Top Chef’ jürisinde kimler var?
Padma Lakshmi
Top Chef sunucusu
Tom Colicchio
Top Chef jürisi
Gail Simmons
Top Chef jürisi
Top Chef Sezon 20 prömiyeri ne zaman?
Top Chef: World All Stars 9 Mart 2023 Perşembe günü prömiyer yaptı ve sonraki bölümler sezon bitene kadar Perşembe günleri haftalık olarak yayınlanacak. Bölümlerin tam sayısı şu anda açıklanmadı.
Top Chef internetten nerede izlenir
*Top Chef'*in şu anki sezonu ABD kablolu TV ağı Bravo'da yayınlanıyor. Kablolu TV'niz yok mu? Endişelenmeyin; çünkü Peacock, Hulu, YouTube TV, DirecTV Stream, fuboTV ve Sling var. Top Chef'in bazı eski sezonları Avustralya'da 7plus ve **SBS On Demand'**da ve Fransa'da Canal+ ve 6play'de mevcuttur.
Top Chef'i Peacock üzerinde izleyin
Top Chef: World All-Stars, Bravo'da yayınlandıktan sonraki gün Peacock'ta yayınlanıyor. Top Chef'in 1 ila 19. Sezonları da mevcut. Peacock, yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sürümü ile kablo TV'ye uygun fiyatlı bir alternatiftir.
Top Chef'i NBC.com üzerinde izleyin
Top Chef'in son bölümünü ertesi gün NBC.com ve NBC uygulamasından da izleyebilirsiniz. Önceki sezonlardan bölümler de mevcuttur. NBC sitesine ve uygulamasına erişim ücretsiz olsa da, bazı içerikler için TV servis sağlayıcınızdan doğrulama gerekir.
Top Chef'i kablosuz olarak FuboTV'de izleyin
FuboTV, Top Chef: World All-Stars'ı Bravo üzerinden izlemenin başka bir yoludur. Top Chef'in önceki sezonlarından bazı bölümler de istek üzerine mevcuttur. FuboTV, FuboTV'nin dört abonelik planından birine tam erişim sağlayan yedi günlük ücretsiz deneme sunar. Kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (örn. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekecektir.
Top Chef'i Sling TV'de isteğe bağlı olarak izleyin
Sling TV ayrıca Bravo TV içeriğini de içerir. Top Chef'in son bölümlerini canlı izleyin, önceki sezonlardan seçili bölümler de platformda mevcuttur. Ne yazık ki, Sling TV ücretsiz deneme sunmuyor. Kayıt için geçerli bir ABD posta kodu (örn. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekecektir.
Top Chef: World All-Stars katılımcıları kimler?
Top Chef'in bu sezonunda, programın hem ABD hem de uluslararası versiyonlarının önceki sezonlarının kazananları ve finalistlerinden oluşan on altı yarışmacı yer alıyor. İşte Top Chef: World All-Stars'ın tam kadrosu:
Samuel Albert, Top Chef France
Luciana Berry, Top Chef Brazil
Sara Bradley, Top Chef USA
Dawn Burrell, Top Chef USA
Ali Ghzawi, Top Chef MENA
Tom Goetter, Top Chef Germany
Nicole Gomes, Top Chef Canada
Victoire Gouloubi, Top Chef Italy
Charbel Hayek, Top Chef MENA
Buddha Lo, Top Chef USA
Dale MacKay, Top Chef Canada
May Phattanant Thongthong, Top Chef Thailand
Begoña Rodrigo, Top Chef Spain
Gabriel Rodriguez, Top Chef Mexico
Amar Santana, Top Chef USA
Sylwia Stachyra, Top Chef Poland
Top Chef SSS
Avustralya'da nasıl Top Chef izlerim?
Top Chef'in Australya'daki belirli sezonlarını 7Plus ve SBS On Demand'da ücretsiz, Binge ve Foxtel Now gibi video hizmetlerinde ücretli olarak izleyebilirsiniz. Hayu, Top Chef'in tüm sezonlarına sahiptir.
Birleşik Krallık'ta Top Chef'i nasıl izlerim?
Top Chef'in tüm sezonları şu anda Birleşik Krallık'ta Hayu ve Amazon Prime Video üzerinden izlenebilir.
Hindistan'da nasıl Top Chef izlerim?
Roku'da Top Chef izlenir mi?
Top Chef'in tüm sezonları şu anda Roku'da Peacock ve Amazon Prime Video aracılığıyla izlenebilir. Top Chef'in 19. Sezonu The Roku Channel'da ücretsiz olarak izlenebilir.
Apple TV'de Top Chef izleyebilir misiniz?
Tubi'de Top Chef izlenir mi?
Top Chef şu anda Tubi'de izlenemese de MasterChef, MasterChef Junior ve Next Level Chef'i izleyebilirsiniz.
Amazon Prime'da Top Chef izlenir mi?
Netflix'te Top Chef'in kaç sezonu var?
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