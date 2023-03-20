Bravo'da yayınlanan Top Chef, dünyanın en popüler realite yemek pişirme programlarından biridir ve önde gelen restoranlarda çalışan profesyonnel şeflerin haftalık "quickfire" ve eleme yarışmalarında yarışmasını konu alır. Her bölümün sonunda, sunucu Padma Lakshmi elenen şef adayından "bıçaklarını toplayıp gitmesini" ister.

Her sezon, "yarışmacı şeflerin" restoran konseptleri oluşturmak için iki takıma ayrıldığı "Restoran Haftası"nı da içerir. Final genellikle farklı bir yere taşınır ve üç veya dört finalist için birden fazla mücadele içerir. Top Chef'in 12-19. Sezonları, elenen şef adaylarının yarışmaya yeniden girme şansı için yarıştığı Last Chance Kitchen'ı da içeriyor, ancak bunun 20. Sezonda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.