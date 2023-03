Top Chef'in Australya 'daki belirli sezonlarını 7Plus ve SBS On Demand 'da ücretsiz, Binge ve Foxtel Now gibi video hizmetlerinde ücretli olarak izleyebilirsiniz. Hayu, Top Chef'in tüm sezonlarına sahiptir.

ABD kablo TV kanalı Bravo TV , Top Chef: World All-Stars'ın her bölümünü yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandıkça izleyebilir veya ertesi gün Bravo uygulaması veya web sitesi aracılığıyla ya da Peacock'ta izleyebilirsiniz.

Her sezon, "yarışmacı şeflerin" restoran konseptleri oluşturmak için iki takıma ayrıldığı "Restoran Haftası"nı da içerir. Final genellikle farklı bir yere taşınır ve üç veya dört finalist için birden fazla mücadele içerir. Top Chef'in 12-19. Sezonları, elenen şef adaylarının yarışmaya yeniden girme şansı için yarıştığı Last Chance Kitchen'ı da içeriyor, ancak bunun 20. Sezonda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

