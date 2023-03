Top Chef trasmesso su Bravo è uno dei reality show di cucina più popolari al mondo e presenta chef professionisti dei principali ristoranti che competono in sfide settimanali “quickfire” e a eliminazione. Alla fine di ogni episodio, la conduttrice Padma Lakshmi chiede solitamente al concorrente eliminato di "riporre i coltelli e lasciare il programma".

Ogni stagione presenta anche la famigerata "Restaurant Week", in cui i concorrenti si dividono in due squadre per dare vita a veri e propri pop-up restaurant (ristoranti temporanei che nascono all'improvviso). Il finale di solito si svolge in una location diversa dove i tre o quattro finalisti dovranno affrontare diverse sfide. Le stagioni dalla 12 alla 19 di Top Chef hanno incluso anche Last Chance Kitchen, in cui i concorrenti eliminati si affrontavano per avere la possibilità di rientrare nella competizione. Non è ancora chiaro se questa opzione sarà presente anche nella stagione 20.