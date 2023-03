Bravo sin Top Chef er et av de mest populære realityseriene i matlagingsverden. Programmet byr på profesjonelle kokker fra ledende restauranter som konkurrerer i ukentlige elimineringsrunder. På slutten av hver episode vil verten Padma Lakshmi vanligvis be den eliminerte kokken om å «pakke sammen knivene og dra».

Hver sesong har også den beryktede «restaurantuken», der deltakerne deler seg inn i to lag for å lage popup-restaurantkonsepter. Finalen flyttes vanligvis til et annet sted og har flere utfordringer for tre eller fire finalister. Sesong 12–19 av Top Chef har også inkludert Last Chance Kitchen, der eliminerte deltakere konkurrerer om en ny sjanse til å delta i konkurransen, men det er ennå ikke kjent om dette vil være en del av sesong 20.