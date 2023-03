Bravos Top Chef ist eine der beliebtesten Reality-Kochsendungen der Welt, in der Profiköche aus führenden Restaurants in wöchentlichen "Quickfire"- und Ausscheidungswettbewerben gegeneinander antreten. Am Ende jeder Folge fordert Moderatorin Padma Lakshmi den ausgeschiedenen Koch auf, "die Messer einzupacken und zu gehen".

In jeder Staffel gibt es auch die berüchtigte "Restaurantwoche", in der die Kochkandidaten in zwei Teams aufgeteilt werden, um Pop-up-Restaurantkonzepte zu entwickeln. Das Finale findet in der Regel an einem anderen Ort statt und stellt die drei oder vier Finalisten vor mehrere Herausforderungen. In den Top Chef-Staffeln 12 bis 19 gab es auch die Last Chance Kitchen, in der ausgeschiedene Kandidaten um die Chance kämpften, wieder in den Wettbewerb einzusteigen, aber es ist noch nicht bekannt, ob dies ein Bestandteil der Staffel 20 sein wird.