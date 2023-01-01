Где смотреть шоу «Предатели»
Где смотреть шоу «Предатели»
Обман и предательство — такова суть игры «Предатели» (англ. The Traitors), которая стала одним из самых захватывающих реалити-шоу года. Кто предатели? Сколько их будет уничтожено? И кто дойдет до финала?
Всё это вы узнаете из нашего руководства по просмотру шоу «Предатели» онлайн!
О чем шоу «Предатели»?
«Предатели» — это реалити-шоу в формате детективной игры. Оно основано на голландском шоу De Verraders. Группу незнакомых людей собирают в замке, и они должны сотрудничать при выполнении заданий, чтобы увеличить размер призового фонда. Но есть изюминка: некоторые участники — «предатели», и их цель — избавиться от невинных «лояльных» участников, чтобы увеличить свои шансы на победу.
В каждом эпизоде оставшиеся участники голосуют за подозреваемых «предателей». Постепенно число участников сокращается, а подозрения растут. Кто же в итоге станет победителем?
В мегапопулярной британской версии шоу «Предатели», которую ведет теле- и радиоведущая Клаудия Уинклман, 22 игрока соревнуются в шотландском замке за главный приз в 120 000 фунтов стерлингов. С другой стороны пруда будет сниматься американская версия шоу «Предатели», ведущим которой станет актер Алан Камминг, и 20 участников будут бороться за денежный приз в размере 250 000 долларов.
Дата премьеры шоу «Предатели»
Британская версия шоу «Предатели» транслируется каждую неделю, начиная со вторника 29 ноября 2022 года. Финал сезона состоялся в четверг, 22 декабря 2022 года, в 21:00 по Гринвичу.
Тем временем, весь первый сезон американской версии «Предателей» выйдет на экраны в четверг, 12 января 2023 года.
Как смотреть шоу «Предатели» онлайн
Есть разные способы смотреть шоу «Предатели», в зависимости от того, какую версию вы ищете. Британская версия «Предателей» создана BBC и доступна для бесплатного просмотра на BBC iPlayer, а американскую версию «Предателей» можно посмотреть на Peacock.
Как смотреть британскую версию «Предателей» бесплатно
Британская версия «Предателей» транслируется на канале BBC One. Вы можете посмотреть все эпизоды этого популярного шоу с помощью стримингового сервиса BBC iPlayer, который можно смотреть совершенно БЕСПЛАТНО в Великобритании. Но вам нужно будет зарегистрироваться и указать адрес электронной почты.
Как смотреть американскую версию «Предателей»
Американская версия шоу «Предатели» будет доступна только на стриминговом сервисе Peacock. Это идеальный вариант для тех, кто хочет смотреть шоу, не отрываясь. Вам не придется ждать новую серию каждую неделю — весь сезон появится на Peacock 12 января 2023 года.
Кто примет участие в шоу «Предатели»?
Британская и американская версии шоу отличались не только количеством участников (22 в Великобритании, 20 в США), но и типом участников.
Участники британского версии шоу представляют самые разные слои общества, и лишь немногие из них являются актерами в реальной жизни, например, Мэдди Смедли, которая снималась в сериалах «Жители Ист-Энда» и Casualty. Вот полный список участников британского шоу «Предатели»:
Аарон, агент по продаже недвижимости;
Аиша, выпускница магистратуры;
Алекс, ведущий и актер;
Алисса, студентка бизнес-школы;
Аманда, агент по недвижимости;
Амос, врач;
Андреа, пенсионерка;
Клэр, предприниматель;
Фэй, глава школьного отдела социального обеспечения;
Ханна, комедиантка;
Имран, ученый;
Иван, писатель;
Джон, спа-терапевт;
Киран, консультант по бизнес-решениям;
Мэдди, администратор и актер;
Мэтт, Гонщик BMX;
Мерил, работник колл-центра;
Ники, инспектор рабочих групп
Раян, стажер-юрист;
Тео, тренер по чирлидингу;
Том, фокусник;
Уилфред, специалист по сбору средств
В отличие от британской версии, среди участников американского шоу «Предатели» много знаменитостей и звезд реалити-шоу для усиления драматизма. Вот список участников американской версии «Предатели»:
Аманда Кларк, медсестра скорой помощи;
Энди Турмонд, директор по музыкальному обслуживанию;
Анжелика Конти, парикмахер;
Ари Люйендик-младший, агент по продаже элитной недвижимости, участвовал в шоу «Холостяк»;
Азра Валани, инструктор по йоге;
Брэнди Гланвиль, звезда реалити-шоу, участвовала в шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз»;
Кристиан Де Ла Торре, актер и оратор;
Сири Филдс, медсестра, участвовала в шоу «Выживший»;
Коди Калафиоре, актер, участвовал в реалити-шоу «Большой брат»;
Джеральдин Морено, актер;
Кейт Честейн, автор и подкастер, участвовала в шоу «Под палубой»;
Кайл Кук, предприниматель, участвовал в шоу «Летний дом»;
Майкл Дэвидсон, офис-менеджер DMC;
Квентин Р. Джайлс, политический аналитик;
Рейчел Рейли, телеведущая и актриса, участвовала в шоу «Большой брат»;
Реза Фарахан, брокер по недвижимости, участвовала в шоу Shahs of Sunset;
Роберт «Бам» Ньевес, руководитель отдела продаж в сфере технологий;
Райан Лохте, олимпийский пловец;
Шелби Родригес, менеджер по связям с общественностью;
Стефани ЛаГросса, участвовала в шоу «Выживший».
ЧаВо: шоу «Предатели»
Где снимается шоу «Предатели»?
И британская, и американская версии шоу «Предатели» снимались в замке Ардросс в Шотландском высокогорье.
Сколько предателей в шоу «Предатели»?
Как в американской, так и в британской версиях, всего 3 «предателя».
Сколько всего сезонов в шоу «Предатели»?
Британское шоу «Предатели» только что завершило свой первый сезон, но уже есть сведения, что готовится второй сезон! Тем временем, в январе 2023 года выйдет первый сезон американской версии шоу.
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