«Предатели» — это реалити-шоу в формате детективной игры. Оно основано на голландском шоу De Verraders. Группу незнакомых людей собирают в замке, и они должны сотрудничать при выполнении заданий, чтобы увеличить размер призового фонда. Но есть изюминка: некоторые участники — «предатели», и их цель — избавиться от невинных «лояльных» участников, чтобы увеличить свои шансы на победу.

В каждом эпизоде оставшиеся участники голосуют за подозреваемых «предателей». Постепенно число участников сокращается, а подозрения растут. Кто же в итоге станет победителем?