Como configurar a ExpressVPN para PlayStation 4 ou 3 Use nosso serviço MediaStreamer

O MediaStreamer permite que você assista conteúdo que de outra forma não estaria disponível para você. Ele é mais fácil de configurar, mas não oferece a proteção ou os benefícios para jogos de uma VPN. (Saiba como configurar o MediaStreamer no PlayStation 4 e no PlayStation 3.)

Conecte-se a um roteador habilitado para VPN

Com a ExpressVPN em seu roteador, você pode expandir a privacidade e a segurança de uma VPN para todos os dispositivos em sua casa, inclusive seu PlayStation. Ficar protegido será tão fácil quanto se conectar à rede Wi-Fi. (Não está pronto para uma VPN de roteador? Considere usar seu computador com Mac ou Windows como um "roteador virtual" no lugar.)