O número 1 do mundo, Novak Djokovic, está de olho em vencer o Aberto da França (Roland Garros) mais uma vez. Djokovic, que já venceu em 2016 e 2021, encabeça os nomes que vão bater no saibro em Paris a partir de domingo, 28 de maio. Perseguindo sua segunda vitória consecutiva no Grand Slam, Djokovic derrotou Stefanos Tsitsipas no Aberto da Austrália em janeiro.

Na chave feminina, a número 1 do mundo, Iga Świątek, espera se tornar a primeira vencedora consecutiva de simples feminina de Roland Garros desde que Justine Henin o fez em 2005-07. No entanto, Świątek deve se preparar para enfrentar a vencedora do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka, e a sempre competitiva Jessica Pegula, que chegou às semifinais em Roland Garros no verão passado.

Continue lendo para saber como assistir ao vivo ao torneio Roland Garros 2023 com segurança através da ExpressVPN e aproveitar cada segundo da ação!

Data: 28 de maio, 2023 – 11 de junho, 2023 Local: Roland Garros, Paris, França Prêmio: US$2.3 milhões Fundação: 1891

Como assistir Roland Garros ao vivo

Várias emissoras transmitirão o Aberto da França que é mais conhecido como Roland Garros. Você pode assistir as partidas ao vivo com segurança em apenas algumas etapas simples:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor segura que corresponda à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, se você quiser ver uma transmissão em francês, conecte-se a um servidor em Paris. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a ITV , 9Now ou a France TV . Sintonize e divirta-se!

Quer ver na telona? Conheça todas as formas de instalar a ExpressVPN na sua TV.

Assista gratuitamente a transmissões ao vivo do Roland Garros

Zattoo

Preço: Grátis

Canais: BBC e ITV

Zattoo Switzerland é uma ótima alternativa para assistir a todos os canais da BBC e ITV ao vivo e de graça. Para assistir ao Roland Garros ao vivo e online, sintonize as transmissões da ITV do torneio.

Assista a Zattoo Com Uma VPN

ITV Hub

Preço: Grátis

Canais: ITV4

O ITV Hub é o lar online de todo o conteúdo da ITV, com eventos sob demanda e transmissões ao vivo, incluindo Roland Garros de 2023. Confira a programação antes de sintonizar as partidas. Você também encontrará séries populares de TV britânicas, filmes, programas infantis e uma variedade de outros esportes.

Como assistir à ITV

9Now

Preço: Grátis

Canais: Channel 9

Na Austrália o Channel 9 oferece transmissão gratuita de torneios de tênis, incluindo o torneio Roland Garros. Certifique-se de verificar a programação para saber quando sintonizar nos grandes jogos.

Assista ao 9Now Com Uma VPN

France TV

Preço: Grátis

A France TV é uma das emissoras francesas oficiais do Roland Garros de 2023 e uma maneira fantástica de assistir a todos os jogos ao vivo (com comentários em francês). A emissora pública também oferece uma variedade de filmes franceses e estrangeiros, séries de TV, documentários e esportes ao vivo.

Como Assistir a France TV Com Uma VPN

RTBF

Preço: Grátis

A RTBF da Bélgica transmitirá o Roland Garros 2023 ao vivo online com comentários em francês. O serviço gratuito também é uma excelente maneira de assistir a outros esportes, como Fórmula 1, MotoGP e eventos de ciclismo, incluindo o Tour de France.

Transmissão ao vivo da RTBF

ORF

Preço: Grátis

O serviço austríaco ORF oferece transmissões gratuitas de partidas do Roland Garros ao vivo com comentários em alemão. Além do torneio Roland Garros, a ORF também é uma fonte confiável para MotoGP, F1 e vários eventos de ciclismo.

Assista Esportes no ORF

Outros serviços de streaming para assistir Roland Garros ao vivo

Peacock

Preço: A partir de US$5

Os espectadores nos EUA também podem assistir ao tênis ao vivo no Roland-Garros pelo serviço de streaming da NBC, Peacock. O nível gratuito do Peacock oferece muitos canais de TV e filmes populares, mas você precisará atualizar para o Peacock Premium para assistir ao Aberto da França e outros esportes ao vivo. A boa notícia é que ele dispõe de uma avaliação gratuita de sete dias. Clique aqui para ver a programação completa.

Sling TV

Preço: A partir de US$35

Canais: NBC, Tennis Channel

Com a Sling Orange, você pode assistir ao vivo a maioria das partidas do Roland Garros 2023 via NBC ou fazer upgrade para o pacote Sports Extra por 10 dólares extras para acessar o Tennis Channel. A Sling tem dezenas de outros canais para assistir TV, filmes, documentários e muito mais, e tem aplicativos para celulares, tablets e smart TVs. Ele oferece um teste gratuito de três dias.

Como assistir com a Sling

Eurosport

Preço: £7/mês ou £40/ano

Canais: Eurosport 1 e Eurosport 2

Assista ao Roland Garros de 2023 ao vivo no Eurosport, que oferece cobertura ao vivo das partidas. Não deixe de conferir a programação oficial da transmissão. O serviço oferece uma avaliação gratuita de sete dias e também oferece transmissões de futebol, ciclismo e tênis.

Amazon Prime Video

Preço: €6/mês

Os espectadores na França podem usar o Amazon Prime Video para assistir todas as partidas nas 10 novas sessões noturnas (23 de maio a 1 de junho), todas as partidas na quadra Simonne-Mathieu e todas as partidas das semifinais em diante, incluindo a final de duplas mistas. Você pode assistir ao tênis no Amazon Prime Video em seu navegador ou por meio de seus aplicativos para smartphones, tablets e smart TVs. O Amazon Prime Video também oferece acesso a milhares de programas de TV, filmes premiados e programas originais sob demanda.

Assista a Prime Video Com Uma VPN

YouTube TV

Preço: US$65/mês

Canais: NBC, Tennis Channel

Acesse o YouTube TV para ter acesso a uma avaliação gratuita de cinco dias e assistir TV ao vivo de mais de 85 canais. Para assistir ao Roland Garros, você deve sintonizar na NBC ou no Tennis Channel (que está incluído sem custo extra).

Nota: Você precisará de um cartão de crédito/débito dos EUA para assinar o YouTube TV. Você ainda pode se inscrever no YouTube TV pelo Google Play, mesmo que não tenha um cartão de crédito/débito dos EUA.

FuboTV

Preço: A partir de US$70

Canais: NBC, Tennis Channel

A plataforma de streaming online está bem estabelecida entre os fãs de esportes. Para assistir ao Roland Garros, você deve sintonizar na ESPN ou na NBC ou pagar mais por um upgrade de pacote que inclui o Tennis Channel.

Como Fazer Streaming da fubo TV

Note: Você pode precisar de um cartão de crédito emitido no país de onde está tentando se inscrever (EUA, Canadá, Espanha).

Hulu + Live TV

Preço: US$70/ano

Canais: NBC

O serviço de TV ao vivo do Hulu inclui a NBC, que transmite partidas do Roland Garros. O complemento de TV ao vivo do serviço oferece mais de 75 canais e também dá acesso à temporadas completas de programas de TV e filmes sob demanda.

Assista o Hulu Com Uma VPN

Nota: Você precisará de um cartão de crédito/débito dos EUA para se inscrever.

TSN e RDS

Preço: CA$20/mês

Os espectadores no Canadá podem assistir à transmissões ao vivo do Aberto da França em inglês na TSN ou escolher os comentários em francês na RDS. A TSN também é o lar da cobertura ao vivo dos eventos da ATP e WTA Tour ao longo da temporada.

Nota: Você precisará de um cartão de crédito canadense para se inscrever.

Quando começa o Roland Garros?

O Roland Garros 2023 começa em 28 de Maio e vai até 11 de Junho de 2023. Você pode encontrar mais informações e notícias no site oficial do torneio Roland Garros.

Calendário Roland Garros 2023