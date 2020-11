Hvordan bruke et VPN med Pokémon Go

Hvordan bruke et VPN og lokasjons-spoofer for Android eller iPhone

Steg 1: Skaff ExpressVPN

Registrer deg for ExpressVPN og last ned appen for iOS eller Android. Hvert abonnement er dekket av en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Steg 2: Last ned en app for å spoofe GPS

Spoofing av GPS-lokasjonen din på Android eller iPhone krevet en tredjepartsapp,* og den kan kreve at du rooter eller jailbreaker enhten din. Ettersom de tilgjengelige appene stadig endres og kan utgjøre en viss risiko, kan ikke ExpressVPN anbefale en app, men du kan søke etter «pokemon go spoofing» på nett for å se de nyeste alternativene. Når spoofing-appen din er konfigurert, kan du bruke den til å velge en lokasjon hvor du ønsker å jakte på Pokémon.

Steg 3: Velg en VPN-serverlokasjon

Åpne ExpressVPN-appen og velg en sikker VPN-serverlokasjon som samsvarer med GPS-lokasjonen du har valgt i spoofe-appen din. Brukere risikerer å bli utestengt fra å spille Pokémon Go hvis de endrer sin GPS-lokasjon uten å bruke et VPN for å gjenspeile en nærliggende lokasjon.

Steg 4: Spill Pokémon Go

Når du er koblet til ExpressVPN, vil du få muligheten til å laste ned og spille Pokémon Go fra din nye virtuelle lokasjon.

Steg 5: Lykke til på jakten!

Bruk appen til å spoofe GPS for å gå rundt i din nye lokasjon for å finne og fange nye Pokémon fra hvor som helst i verden.