Få Netflix’ hemmelige koder for låse opp alle filmene

Netflix' hovedsjangerkoder

Logg inn på Netflix i nettleseren din og klikk på filmer i verktøylinjen øverst. Under nedtrekksmenyen for sjanger, velg komedier. Se i adressefeltet, så ser du denne URL-en:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Det siste nummeret, 6548, er Netflix’ sjangerkode for komedier. Fortsett å bla ved å skrolle nedover, og du vil legge merke til at noen sjangere er smalere definert enn andre. Komedier, for eksempel, er inndelt i undersjangere, hver med sin egen sjangerkode på slutten av dens URL:

Svarte komedier (869)

Internasjonale komedier (852492)

Late night-komedier (1402)

Mockumentarer (26)

Politiske komedier (2700)

Romantiske komedier (5475)

Satire (4922)

Slapstick-komedier (10256)

Sportskomedier (5286)

Stand-up-komedie (11559)

Tenårskomedier (3519)

Hver sjanger og undersjanger hos Netflix har sin egen kode som, når den legges til på slutten av URL-adressen som dette …

www.netflix.com/browse/genre/[sjangerkode]

… vil ta deg til filmsiden som passer den kategorien.