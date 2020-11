Obtenha códigos secretos do Netflix para desbloquear todos os filmes

Códigos principais do Netflix

Faça login no Netflix no navegador do seu computador e clique em Filmes na barra de ferramentas superior. No menu suspenso Gêneros, selecione Comédias. Olhe para a barra de endereço e você verá esta URL:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Esse último número, 6548, é o código de gênero da Netflix para Comédias. Continue navegando para baixo e você perceberá que alguns gêneros são definidos de maneira mais restrita do que outros. Comédias, por exemplo, são divididas em subgêneros, cada um com seu próprio código de gênero no final de sua URL:

Comédias Obscuras (869)

Comédias Internacionais (852492)

Comédias Noturnas (1402)

Documentários de Brincadeira (26)

Comédias Políticas (2700)

Comédias Românticas (5475)

Sátiras (4922)

Comédias Slapstick (10256)

Comédias Esportivas (5286)

Comédia Stand-up (11559)

Comédias Adolescentes (3519)

Cada gênero e subgênero do Netflix tem seu próprio código que, quando adicionado ao final da URL desta maneira…

www.netflix.com/browse/genre/[código do gênero]

…irá te levar até a página de filmes que corresponde a esta categoria.