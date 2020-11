Skaffa Netflix hemliga koder för att låsa upp alla filmer

Hur du använder genrekoder med Netflix-appen

Om du vill bläddra bland Netflix-genrer på din telefon, tablet, smart TV eller spelkonsol måste du använda Netflix-appen. Eftersom appen inte använder URL:s kommer du inte kunna ange genrekoderna på det sätt som beskrivs ovan.

Men man kan ändå hitta de dolda kategorierna i Netflix-appen. Logga in i appen och välj sökfunktionen. Skriv in en genre i sökfältet, som Sci-Fi Anime, och skrolla sedan längst ner på sidan när föreslagna genrer listas under “Utforska titlar relaterade till,” inklusive det du söker efter.