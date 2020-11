Få Netflix hemmelige koder til at låse op for alle film

Netflix hovedgenrekoder

Log ind på Netflix fra din computerbrowser og klik på Film i værktøjslinjen foroven. Under dropdown-menuen Genrer skal du vælge Komedier. Se på adresselinjen, og du vil se denne URL:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Det sidste tal, 6548, er Netflix’ genrekode for komedier. Fortsæt med at scrolle ned, og du vil bemærke at nogle genrer har mere smalt definerede end andre. Komedier, for eksempel, er inddelt i undergenrer, hver med sin egen genrekode i slutningen af URL'en:

Sorte komedier (869)

Internationale komedier (852492)

Late night-komedier (1402)

Mockumentarer (26)

Politiske komedier (2700)

Romantiske komedier (5475)

Satire (4922)

Slapstick-komedier (10256)

Sportskomedier (5286)

Stand-up comedy (11559)

Teen-komedier (3519)

Hver genre og undergenre af Netflix har sin egen kode som, og når den bliver føjet til slutningen af URL'en sådan her…

www.netflix.com/browse/genre/[genrekode]

…bliver du vist de film, der hører til denne kategori.