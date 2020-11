Ontdek de geheime Netflix codes en ontgrendel alle films

Hoofdcategorieën van Netflix

Log op uw computer in op Netflix en klik in de bovenste toolbar op Films. Selecteer in het Genres dropdownmenu Comedies. Als u naar de adresbalk kijkt ziet u deze URL:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Die laatste cijfers, 6548, zijn de Netflix genrecode voor Comedies. Als u verder naar beneden scrolt zult u zien dat sommige genres nauwkeuriger omschreven zijn dan andere. Zo zijn Comedies bijvoorbeeld weer onderverdeeld in subcategorieën; die hebben elk weer hun eigen genrecode aan het eind van de URL:

Dark Comedies (869)

Internationale Comedies (852492)

Late Night Comedies (1402)

Mockumentaries (26)

Politieke Comedies (2700)

Romantische Comedies (5475)

Satires (4922)

Slapsticks (10256)

Sport Comedies (5286)

Stand-up Comedy (11559)

Tiener Comedies (3519)

Elk genre en subgenre van Netflix heeft zijn eigen code, en als u die op deze manier toevoegt aan het eind van de URL…

www.netflix.com/browse/genre/[genre code]

… brengt dat u naar de pagina met de films die in die categorie passen.